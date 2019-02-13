«Громкая связь»: Рецензия Киноафиши

Дарико Цулая о том, удалось ли «Квартету И» перенести итальянский хит «Идеальные незнакомцы» на российскую почву

«Громкая связь» — российская адаптация итальянского фильма Паоло Дженовезе Идеальные незнакомцы. «Незнакомцы» вышли на экраны в 2016 году, стали хитом независимого проката и рассказывали обманчиво простую историю одного дружеского ужина. Четверо старинных друзей собираются с жёнами и подругами, супруга хозяина дома предлагает сыграть в игру: все кладут мобильные на стол, звонки выводятся на громкую связь, а сообщения — зачитываются вслух. Казалось бы, какие секреты могут быть у тех, кто знает друг друга чуть ли не всю жизнь? Довольно быстро выясняется, что телефон нынче — тот самый ящик Пандоры, в который лучше даже не заглядывать. Дружбы и семьи рушатся, грязные тайны выползают наружу, и за всем этим наблюдать, естественно, страшно смешно — как за любой подлинной трагедией.

За российский ремейк отвечала компания «Марс Медиа» и продюсер Рубен Дишдишян, который, пожалуй, принял максимально удачное решение — доверить историю о четырёх друзьях четверым друзьям — «Квартету И». Конечно, во время производства картины поклонники оригинала сокрушенно вздыхали («Опять всё испортят!»), а авторы ремейка, защищаясь, уверяли, что многое перепишут и кое-чем удивят, а линию героя-гея и вовсе покажут под другим углом. Верить не стоит ни тем, ни другим. Не испортили, но и удивляться можно разве что не провисающему почти ни на секунду темпу, шуткам, воспроизведенным с уважением к оригиналу (с аккуратной поправкой на русский темперамент), да удачным актёрским работам.

Первые сцены «Громкой связи» — своеобразный мостик от предыдущих лент «Квартета», знакомство зрителей с постоянно подшучивающими друг над другом друзьями, что съезжаются в загородный дом успешного пластического хирурга Льва (Камиль Ларин) на шашлыки. Заодно — жирная черта: участники «Квартета» словно нарочно поменялись амплуа. Леонид Барац играет брутального (шок!) татуированного Вадика, любителя больших машин и юных не очень эрудированных девушек вроде наивной Кати (Анастасия Уколова). В оригинальной итальянской версии его герой был таксистом, а в российской стал авантюристом-прожектером, который промышляет чем попало – то ремонтом, то строительными подрядами покрупнее, но всегда — без особого успеха.

Ростислав Хаит играет скучающего в браке Бориса, его жену Алину, тоже уставшую от полных рутины отношений с мужем — органичная в любом сюжете Ирина Горбачева. Роль Евы, жены хозяина дома Льва, досталась Марии Мироновой. Ева и Лев — типичные «сапожники без сапог». Она подростковый психолог, не умеющая наладить общение с собственной дочерью, он хирург, который не может сделать операцию собственной жене. Александр Демидов сыграл Диму — единственного, кто приезжает на ужин без пары, ссылаясь на то, что его девушка Ольга заболела.

Как только речь заходит о том, чтобы сыграть в ту самую игру — «телефоны на стол» — герои заметно тушуются, хотя прячут смущение за улыбками и смешками. Каждому есть, что скрывать. Если в отношении комедийных ситуаций оригинал воспроизведен с точностью (юмор «Идеальных незнакомцев» работает безотказно — проверено двухтысячным залом московского «Октября», взрывавшемся от хохота), то отдельные драматические линии, важные для понимания персонажей, словно потускнели и как будто отошли на второй план. «Громкая связь» ужасно не хочет быть трагикомедией, её тянет туда, где посветлее. А по-настоящему жестоким, в итоге, в памяти зрителя остаётся момент, когда герой Леонида Бараца со злости пинает ни в чем не повинную собаку.

Сыгранность «Квартета И», привычный формат камерной истории, их усталость от образов из франшизы «О чём говорят мужчины», популярность актёров у публики — всё это играет только на руку ремейку. В то же время, перенос на отечественную почву и к романтической дате релиза 14 февраля сместил фокус с довольно жёстокой, обличающей лицемерие и отчаяние главных героев истории в сторону оптимистичного (так и подмывает сказать — «доброго») и беззубого кино с дидактичным посылом всем парочкам в кинозале: хочешь что-то скрыть — прячь получше.

Дарико Цулая