«Стекло»: Рецензия Киноафиши

Ксения Реутова о новом фильме режиссера «Шестого чувства»

Кевин Крамб (Джеймс Макэвой), герой предыдущего фильма М. Найта Шьямалана «Сплит», по-прежнему на свободе и продолжает похищать красивых девушек. Как и раньше, в его голове уживаются 24 личности, самая страшная из которых – Зверь. По следу похитителя идет бывший охранник Дэвид Данн (Брюс Уиллис), защитник сил добра в неудобном плаще с капюшоном. Зрителям вспомнить этого персонажа будет сложнее, чем Крамба, поскольку Шьямалан впервые вывел его на экран еще 19 лет назад. В фильме «Неуязвимый» Данн оказывался единственным выжившим в железнодорожной катастрофе. Ближе к финалу он обретал веру в собственные сверхспособности и узнавал о том, что катастрофа была подстроена гениальным злодеем Элайджей Прайсом (Сэмюэл Л. Джексон), фанатом комиксов и человеком с хрупкими, как стекло, костями, который всю жизнь искал своего неуязвимого антипода. Данн находит Зверя, но не успевает с ним сразиться: обоих загребает полиция. Героев помещают в психиатрическую клинику, где уже много лет под седативными препаратами содержится Прайс. Обследованием всех троих занимается Элли Стейпл (Сара Полсон), строгая дама-психиатр, которая давно изучает поведение людей, убежденных в своей инаковости. По ее заключению, никаких сверхспособностей на самом деле не существует, а вера в них – результат неправильной работы головного мозга. Данн и Крамб внимательно выслушивают ее стройно изложенную теорию и действительно начинают сомневаться в своих возможностях. Прайс, усмиренный до состояния овоща, только рассеянно мигает – но фильм, разумеется, неспроста назван в его честь. В эпоху Marvel и DC трудно придумать что-то более амбициозное, чем создание с нуля супергеройской вселенной. Да еще и силами одного автора. Да еще и только в кино, без печатной версии. Однако Шьямалан давно доказал, что страх перед большими задачами ему неведом. Премьеру «Стекла» ждали с нетерпением: всем было очевидно, что фильм, ставший продолжением двух успешных картин разной давности, задуман не просто как эффектный финал, а как «опус магнум» – масштабная, ключевая работа. Шьямалан и сам похож на героя комиксов – не зря он так любит по-хичкоковски ироничные камео в собственных фильмах. Его сверхспособность – умение обманывать зрительские ожидания. Мощь этой способности настолько велика, что ее обладатель, даже дожив до зрелых лет, так до конца и не научился ее контролировать. С героями комиксов такое бывает. Если сила направлена туда, куда надо, получаются виртуозные триллеры и хорроры с сенсационными финальными твистами, которые потом еще долго живут в коллективной памяти (отсылки к «Шестому чувству» в мировом кино встречаются до сих пор). Если же режиссер направление не рассчитал, вся энергия уходит в воздух, оставляя на экранном полотне разводы банальности и дешевого пафоса. «Стекло», увы, относится ко второй категории работ Шьямалана. Действие вязнет в скучных диалогах и многозначительных паузах. Возможности выдающихся актеров не раскрыты. Переключения Макэвоя между разными личностями – темными и светлыми, женскими и мужскими – по-прежнему производят впечатление, но теряют важный для картины эффект новизны. Джексон половину фильма проводит в инвалидной коляске в неподвижном состоянии. Герою Брюса Уиллиса вообще не придумали ничего, кроме насупленных бровей и сурового взгляда из-под капюшона. Когда злодеи нацеливаются на недавно построенный в городе небоскреб, в памяти оживают сцены из «Крепкого орешка» - и тут же гаснут, потому что куцая финальная битва состоится в куда более скромных декорациях. На разные лады в фильме повторяется не очень свежая мысль о том, что особые люди всегда чем-то травмированы и что некоторые вещи невозможно привести к рациональному знаменателю. Комиксы сакрализируются как некое тайное знание. Все это кажется запоздавшим посланием из какого-то другого времени. В нынешней реальности комиксы – важнейшая часть массовой культуры, в кино; единственное, что стабильно продолжает приносить многомиллионные доходы. Зрителю давно не нужно раскрывать глаза на их влиятельность и ценность: даже тот, кто совсем не интересуется темой, не сможет избежать информационного шума в виде мемов, игрушек или активного обсуждения дальнейшей судьбы «Мстителей». Англоязычная критика Шьямалана дружно хоронит. Но ему не привыкать: его карьера состоит из кассовых взлетов и болезненных падений. Каждый раз, когда казалось, что после такого провала уже не восстанавливаются, его авторское воображение снова включалось на полную мощь. Как говорит один из персонажей «Стекла»: «Они вечно недооценивают силу разума». Он еще вернется. Герои комиксов всегда возвращаются. Ксения Реутова