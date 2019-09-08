Песня имен, 2019

Накануне Второй мировой войны польский еврей Зигмунт Рапопорт отвозит своего сына, девятилетнего скрипача Довидла в Лондон для продолжения музыкального образования. Здесь маленький виртуоз остается на попечении владельца музыкального издательства Гилберта Симмондса, а его отец спешит в Польшу за женой и дочерьми, но вместе с ними попадает в лагерь смерти Треблинка.

Проходят годы. Довидл остается в семье Симмондса в качестве приемного сына и сближается с сыном Гилберта Мартином, но по-прежнему тоскует по своим близким, о судьбе которых до сих пор ничего не может выяснить. Постепенно мальчик вырастает в гениального музыканта: в 1951 году он готовится дать свой дебютный концерт, но за четыре часа до начала выступления таинственным образом исчезает.

Спустя 35 лет Мартин случайным образом натыкается на след Довидла и отправляется на поиски друга детства, заново переживая воспоминания о войне и Холокосте.

Драма франко-канадского режиссера и сценариста Франсуа Жирара поставлена по мотивам книги “Песня имен” британского писателя Нормана Лебрехта, изданной в 2001 году. Главные роли в фильме исполнили Клайв Оуэн (Довидл), Тим Рот (Мартин), Кэтрин МакКормак (Хелен) и Стэнли Таунсенд (Гилберт).