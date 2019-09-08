Песня имен, 2019

Накануне Второй мировой войны польский еврей Зигмунт Рапопорт отвозит своего сына, девятилетнего скрипача Довидла в Лондон для продолжения музыкального образования. Здесь маленький виртуоз остается на попечении владельца музыкального издательства Гилберта Симмондса, а его отец спешит в Польшу за женой и дочерьми, но вместе с ними попадает в лагерь смерти Треблинка.
Проходят годы. Довидл остается в семье Симмондса в качестве приемного сына и сближается с сыном Гилберта Мартином, но по-прежнему тоскует по своим близким, о судьбе которых до сих пор ничего не может выяснить. Постепенно мальчик вырастает в гениального музыканта: в 1951 году он готовится дать свой дебютный концерт, но за четыре часа до начала выступления таинственным образом исчезает.
Спустя 35 лет Мартин случайным образом натыкается на след Довидла и отправляется на поиски друга детства, заново переживая воспоминания о войне и Холокосте.
Драма франко-канадского режиссера и сценариста Франсуа Жирара поставлена по мотивам книги “Песня имен” британского писателя Нормана Лебрехта, изданной в 2001 году. Главные роли в фильме исполнили Клайв Оуэн (Довидл), Тим Рот (Мартин), Кэтрин МакКормак (Хелен) и Стэнли Таунсенд (Гилберт).
Премьера фильма состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 8 сентября 2019 года. Картина также удостоилась чести закрывать Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне.
Разработка кинопроекта “Песня имен” велась с 2010 года. Первоначально предполагалось, что режиссером картины станет Вадим Перельман (“Дом из песка и тумана”, “Мгновения жизни”), а роли Мартина Симмондса и Довидла Рапопорта исполнят Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.
Особую роль в картине играет сама музыка. Книга-первоисточник, по мотивам которой написан сценарий к фильму, принадлежит перу музыкального критика и музыковеда Нормана Лебрехта. Основную тему для “Песни имен” написал канадский композитор Говард Шор, создавший музыку к оскароносному триллеру “Молчание ягнят” и фэнтези-трилогии “Властелин колец”.
Франсуа Жирар известен как мастер музыкального кино, за плечами которого множество театральных и оперных постановок. Международное признание пришло к нему в 1993 году вместе с выходом 32 короткометражных фильмов, посвященных пианисту-вундеркинду Гленну Гулду и включающих документальные кадры, интервью со знакомыми Гулда и реконструкции эпизодов из жизни музыканта. Эта работа Жирара получила призы Genie Awards в четырех номинациях, включая «Лучший фильм».
Кинохит Жирара “Красная скрипка” в 2000 году был удостоен премии “Оскар” за “Лучший оригинальный саундтрек”.
Картина “Песня имен” выдвигалась на премию Canadian Screen Awards в девяти номинациях, в пяти из которых получила приз – за лучший грим (Фанни Вашон), лучший оригинальный саундтрек и лучшую оригинальную песню (Говард Шор), а также за лучший звук и лучший звуковой монтаж.
Сол Рубинек, сыгравший мистера Фейнмана, является сыном переживших Холокост евреев. Он родился в лагере для беженцев в Германии.
Эдди Иззард, голосом которого в фильме говорит диктор BBC, ранее уже работал с режиссером Франсуа Жираром на съемочной площадке фильма “Хористы” (2014).
“Песня имен” – совместный проект Канады и Венгрии.
В саундтрек были включены как оригинальные произведения Говарда Шора, так и композиции композиторов-классиков. Некоторые фрагменты из классического скрипичного репертуара исполнил юный Люк Дойл, сыгравший Довидла в возрасте 9-13 лет.
Съемки картины велись на территории Великобритании, Канады и Польши.
История о двух молодых музыкантах, переживших Холокост. Внезапно один из них исчезает из жизни другого, и лишь через 40 лет выясняются обстоятельства произошедшего.