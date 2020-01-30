Меню
Маленькие женщины - дублированный трейлер
Маленькие женщины. Дублированный трейлер

Дата публикации: 3 сентября 2019
Маленькие женщины – Экранизация легендарного романа
Анастасия Романова 30 января 2020, 15:21
Оценка
Кто любит сериал «Энн», «Аббатство Даунтон», фильмы «Гордость и предубеждение», «Джейн Эир» очень рекомендую к просмотру😻 Тихий, спокойный и добрый фильм, снятый по мотивам прошлых веков
30 января 2020, 15:21 Ответить
userelena 30 января 2020, 16:07
Бегите ￼на этот фильм!!!!!!!!!!!!!хочется чаще таких потрясающих работ!!!!!
30 января 2020, 16:07 Ответить
Елизавета Малевич 30 января 2020, 19:46
Оценка
давно не было таких стоящих фильмов. чувственный, добрый, красивый, есть о чем подумать. всем стветую к просмотру
30 января 2020, 19:46 Ответить
Ольга Мосиявич 31 января 2020, 16:36
Это настолько трепетный и эмоциональный фильм, на протяжении всего романа испытываешь и радость , и боль, и улыбку на лице, гордость, уважение за героинь. Больше, конечно, он рассчитан на женскую аудиторию, и поэтому всем всем всем рекомендую дамам к просмотру!!! Обязательно посмотрю его уже в домашнем кинотеатре!!!!!!!!!
31 января 2020, 16:36 Ответить
Валера Коряков 1 февраля 2020, 15:39
Хороший и жизненный филим
1 февраля 2020, 15:39 Ответить
lastik80-dog 1 февраля 2020, 18:58
Что сказать, это прекрасный фильм! Всем очень рекомендую и тем кто читал великолепную книгу,и тем кто с ней не знаком. Я книгу не читала.Когда- то в детстве, отрывок " Маленьких женщин" был напечатан в детском журнале и я перечитывала его по 100 раз, берегла, читала снова и снова, как заклинание. Этот отрывак был написан особенным языком, читая о чужой семье, о чужом рождестве в сердце расцветали краски осоенного уюта и теплоты, очень хотелось походить на этих самоотверженных маленьких женщин, быть такой же прекрасной, обладать таким же добрым сердцем и духовной мудростью. И конечно теперь я не смогла не пойти на фильм, и очень рада что он оказался именно таким, дарящим такую же красоту как и тот, прочтенный мной в детстве отрывок. Очень уютный, нежный и конечно очень женский фильм, наполненный неподражаемым тонким юмором. Фильм понравится многим ведь он о простых вещах, о каждодневном выборе, о семейных ценностях, о женском терпении, о судьбе, о добре и о любви той что каждый день мы дарим или не дарим своим близким. Как говорит главная героиня,: " Жизнь слишком коротка чтобы обижаться на сестер".... Понравилось все и игра актеров и костюмы и пейзажи, буду болеть за фильм на Оскаре. Всем советую идите в кино! 😉
1 февраля 2020, 18:58 Ответить
janeir83 1 февраля 2020, 19:41
Шикарная игра актеров! Ничем не хуже чем старый! Фильм яркий! Душевный!
1 февраля 2020, 19:41 Ответить
antonovajulia26 2 февраля 2020, 11:02
Что должен давать хороший фильм зрителю?..Кучу эмоций,полное погружение в происходящее, желание стать лучше-вот,что,на мой взгляд. Кто согласен со мной-сходите,точно не пожалеете!!))
2 февраля 2020, 11:02 Ответить
Екатерина Андронова 3 февраля 2020, 00:57
Оценка
За что номинации на Оскар, я не поняла. Если роман не читали, понять, что происходит, что сначала, что потом, практически нереально. Смотрели с семьёй, приходилось всем по ходу фильма пояснять, что вообще там творится, а без понимания скука смертная. И роман такой, минимум действия, вся суть в отношениях между героями, а в кино их нет, пустые куски диалогов, вырванных из контекста, актёры стараются, но вытянуть этот фильм нереально. Картонное все, вплоть до людей на заднем плане, театр Брехта в кино, вот только здесь это не намеренно, это халтура, или неудачп
3 февраля 2020, 00:57 Ответить
Арина Проскурякова 3 февраля 2020, 09:59
Фильм - ужастное и скчное занудство! Не советую терять на него 2,5 часа. Еле дождалась, когда он закончится! Декорации плозие, игра плохая. Очень, очень, очень не понравился! Никому не советую!)))
3 февраля 2020, 09:59 Ответить
Наталья Дорогова 3 февраля 2020, 22:37
Оценка
Только что с мужем и дочкой посмотрели этот фильм.Хотела ребенка сводить на классику!Скучный и затянутый фильм и это не смотря на то, что я люблю посмотреть душещипательные мелодрамы.Даже те темы, которые могли раскрыть любовь, потеря сестры и т.п. оставили равнодушными.Смотришь и не цепляет,не веришь их эмоции. Музыка в фильме тоже никакая.Итог: зря потраченное время и деньги.
3 февраля 2020, 22:37 Ответить
Екатерина Демуцкая 3 февраля 2020, 23:43
Оценка
Отличный фильм,добрый,эмоциональный!Очень трогательный!!!Давно так не трогало.
3 февраля 2020, 23:43 Ответить
userelena 4 февраля 2020, 20:00
Лучший фильм этого сезона!
4 февраля 2020, 20:00 Ответить
tanechka_30.03 11 февраля 2020, 19:56
Версия 1994 года интересней и актеры больше там понравились. Но здесь тоже всплакнула!
11 февраля 2020, 19:56 Ответить
Виктория Справедливая 6 марта 2020, 18:31
Оценка
Интересный фильм.
6 марта 2020, 18:31 Ответить
kudyakova63 8 марта 2020, 14:17
Очень трогательно и красиво! Получила огромное эстетическое наслаждение. Вообще считаю неправильным полное отождествление с книгой. Лучше смотреть, не читая предварительно.
8 марта 2020, 14:17 Ответить
aksinia.loy 13 августа 2020, 23:44
Вы знаете,у меня, я не знаю как сказать. Толи в масть пришлось, толи вина многовато, но позвольте, это очень-очень-очень достойно!Книга была прочитана ооочень давно, и в мыслях осталась самым мягким одеялом!Нет это не опечатка, мягкое одеяло радует всех! Так вот, узнав об экранизации, я как любой Буквоед решила НИКОГДА не смотреть:)
Хорошо, что все же посмотрела. Вот девочки, которые прям девочки, будут в восторге, хотя не поймут и половины. А те кто "независимые" будут вытирать носы наволочками, как я! К чему я это все?! Да или нет, поймёте с 18 минуты, не так много, чтоб обрести или потерять!
Давно не было так хорошо,нас таких много...
13 августа 2020, 23:44 Ответить
Ирина Светлова 4 ноября 2020, 12:32
Оценка
Волшебно! Атмосфера того времени передана на 10/10. Игра девочек прекрасна, сюжет хороший, съемка тоже. Хочется пересматривать снова и снова
4 ноября 2020, 12:32 Ответить
8.0 Маленькие женщины
Маленькие женщины мелодрама, драма, 2019, США
