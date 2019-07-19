«Код Гиас: Лелуш воскресший»: Рецензия Киноафиши
Любовь, смерть и боевые роботы.
На рубеже тысячелетий миллениалы были свидетелями настоящего «золотого века» японской анимации. Ты мог любить аниме или искренне ненавидеть, презирать его или полностью игнорировать. При любом из перечисленных вариантов образы, рожденные в подсознании художников из Страны Восходящего Солнца, оседали в твоей черепушке, словно радиоактивный пепел. «Ковбой Бибоп» и «Призрак в доспехах», «Евангелион» и «Тетрадь смерти», «Берсерк» и «Хеллсинг». «Золотой век» аниме давно истёк, но Netflix и Paramount, Fox и Warner продолжают биться за его наследие, словно атакующие титаны.
«Код Гиас», впервые вышедший в 2006 году, был последним в череде великих аниме-сериалов «золотого века». Последний из великих, либо первый из могучих эпигонов ― споры на эту тему в среде фанатов ведутся по сей день. И только в одном фанаты иногда все же способны прийти к общему знаменателю: «Код Гиас» был последним большим шедевром в карьере легендарной команды CLAMP. Три школьные подруги из Кансая организовали в начале 80-х клуб любителей манги, из которого буквально через несколько лет родилась культовая профессиональная студия с самым узнаваемым в индустрии авторским стилем. Высокие, худые герои-андрогины с неестественно длинными руками и ногами, манерной жестикуляцией и девичьей сентиментальностью в голосе. Ты мог никогда не держать в руках «кламповской» манги, но следы её влияния все равно невольно проскальзывали у братьев Вачовски, Тимура Бекмамбетова и ребят попроще. Любопытно, что «Код Гиас» даже не был для Моконы, Цубаки и Сацуки авторским проектом. Звездных художниц впервые за их карьеру позвали на чужой материал аниматоры из студии Sunrise. Материал был жирный, очень сложный и остро нуждающийся в том, чтобы его взяли в надёжные руки, раскрасили яркими красками и придали индивидуальности.
В альтернативной вселенной «Код Гиаса» Священная Британская Империя правила обеими Америками и Японией. Главный герой ― наследный принц Лелуш-ви-Британния, он же ― Лелуш Ламперуж. Надменный, заносчивый, самоуверенный и бесконечно талантливый парень обнаружил у себя однажды «гиас» ― паранормальную способность управлять силой мысли другими людьми. С помощью своего гиаса он принял решение отомстить отцу за смерть матери и низвергнуть империю в прах, чтобы стать первым и, разумеется, последним Императором-Предателем.
Точка в истории Лелуша Ламперужа была поставлена более десяти лет назад. Герой совершил задуманное и вознесся в анимационную Вальгаллу, но фанаты аниме его не забыли. В июле 2019 года на российские киноэкраны выходит полнометражный мультфильм, где герой наконец возвращается с того света, а вместе с ним из небытия выходят его боевые товарищи, друзья, зилкстанские наёмники, Черные Рыцари Федерации, культисты Гиаса и многие-многие другие. И это вовсе не ремейк и не дежурные пляски на костях, а новый старт. Начало новой главы.
Полнометражным аниме в российских кинотеатрах больше никого не удивишь, но «Воскресший Лелуш» наверняка станет для многих новым, освежающим экспириенсом. Полнометражное аниме в российских кинотеатрах ― это обычно дорогая анимация, неспешные и простые истории про синее небо, зеленую траву, семейные проблемы и ламповую школу. Всего этого в истории Ламперужа не будет. Никто не станет долго рассусоливать о том, что папа и мама ― хорошо, а летние каникулы ― это последние минуты счастья перед взрослой жизнью. Только смерть, только любовь и только боевые роботы. Порог вхождения ― высокий. Пересказывать содержание предыдущих серий тоже никто не будет. Ты либо знаешь матчасть, либо учишься считывать сюжет и следить за деталями. Корпорация Disney нас всех слишком разбаловала своими односложными историями, где зло ― это зло, а добро ― это добро. В «Воскресшем Лелуше» всё намного сложнее. Ты будто начинаешь смотреть «Игру престолов» с битвы за Винтерфелл или фильмы киновселенной Marvel ― с истории про Таноса. Автор этих строк видел много лет назад оригинальный сериал и вроде бы нормально его помнит, но первые полчаса все равно плохо вдуплял в происходящее. Кто эти люди? Чего они хотят? Я должен их всех знать? Бояться этого эффекта не стоит. Наоборот, есть серьезный шанс, что вы испытаете приятное полузабытое ощущение, когда сценаристы не считают вас за дошкольников-идиотов, привыкших к историям на уровне свинки Пеппы. Перехваливать нового «Лелуша», правда, тоже особо нет смысла. Анимация у него по бюджету совсем не синкаевская, а сценарий ― местами путан и колченог. Да только кого волнует, что рассказчик шепелявый, если каждое его второе слово ― золото. Или строка из песни к Neverending Story.
Феликс Зилич