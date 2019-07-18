«Король Лев»: Рецензия Киноафиши

«Король Лев» — техническое производственное чудо, которое наяву демонстрирует квинтэссенцию студии Disney. Это живая сказка. Джон Фавро, потренировавшись на «Книге джунглей», где в кадре был хотя бы один человек, перешагнул границы реальности, позвал в проект опытного и отнюдь не молодого оператора и явил миру нечто новое, что даже не поддаётся описанию. В смысле, никто пока точно не знает, считать ли нового «Короля Льва» анимацией или всё же художественным фильмом. В Американской киноакадемии уже поднимали вопрос о том, что становится всё сложнее определять некоторые картины в придуманные десятки лет назад категории. Но в нарисованных на 90% фильмах Marvel есть актёры! Даже за Халком скрывается вполне конкретный Марк Руффало. А «Король Лев» — это голоса. К тому же, как ни прискорбно это сообщать, для российского зрителя дублированные.

С одной стороны, российская аудитория наконец узнает, что глас Соколиного Глаза недурно поёт. С другой, именно «Король Лев» поднимает наиважнейший для иностранного кино в российском прокате вопрос: а правильно ли это - дублировать песни? Студия тратит колоссальные деньги, чтобы создать по-настоящему международный проект, зовёт на главные роли знаменитых певцов и одновременно актёров (все же помнят, что Бейонсе играла Дайану Росс?), а потом принимает решение для отдельно взятых прокатов переозвучить то, что изначально звучало… как задумано.

Возможно, это проблема коснётся только той аудитории, которая сейчас пишет рецензии на «Короля Льва» и которая поведёт своих детей на мультфильм своего детства. Большинству из нас достался одноголосый перевод Андрея Гаврилова, и для нас легендарные песни авторства Элтона Джона звучали на английском изначально. И мы их понимали, даже не зная языка. Потому что в этом отчасти и есть великая сила «Короля Льва» — эту историю можно смотреть даже без звука, но всё равно польются слёзы, когда Симба в последний раз потянет за ухо своего венценосного отца. А важно ли современным детям, что здесь поёт Дональд Гловер или какой-то другой голосистый парень? Ведь главное поймать катарсис.

И вот тут встаёт главный вопрос: а можно ли пережить катарсис, когда даже не понимаешь, на что именно ты смотришь? Это не фильм National Geographic — анимация заметна, хотя и максимально близка к реальности. Но и не мультфильм, где львы, кабан, сурикат и даже тукан активно с живейшей мимикой болтали и пели песни. История, изначально взятая из классической литературы, разбавленная хэппиэндом и поставленная в жанре мюзикла, кажется, с трудом умещается в коробку виртуальной реальности, где разворачиваются действия «Короля Льва» 2019. Фавро пытается выдержать баланс между натуралистичными животными и персонажами, но чем естественнее себя ведут его львы, тем страннее видеть, как они внезапно начинают петь и танцевать. Особенно не повезло Пумбе: облезлый бородавочник в реальной жизни никак не похож на очаровательного кабанчика, который стал талисманом для многих в детстве. Максимальное одушевление лишает персонажей главного - души. Это с одной стороны, а с другой - излишнего обаяния, которое в мультфильме могло обмануть детское доверие и заставить симпатизировать Шраму и тем весёлым гиенам. В новом фильме эти персонажи изначально неприятны, даже отвратительны. Это буквальная демонстрация расстановки симпатий делает «Короля Льва» ещё более понятным и менее метафоричным, чем он был в 1994 году.

«Король Лев»

Это важно ещё и потому, что из всех кино-ремейков диснеевской анимации «Король Лев» получился максимально покадровым, насколько это было возможно. Дополнения к оригинальному сюжету настолько минимальны, что лишь истинный поклонник заметит их. И как раз вот эти дополнения выглядят максимально оправданными, потому что пытаются вывести фильм на реалистичный уровень. Так Муфаса в явлении Симбе складывается не в конкретную говорящую фигуру, а в звучащее облако, в котором можно различить голову льва. Уютный уголок джунглей, которым правят Тимон и Пумба оказывается куда более населённым. А гиены изначально являются стаей и транслируют угрозу, а только потом уже юмор.

Что же на самом деле волнует зрителя-миллениала, который, конечно же, пойдёт в кино на нового «Короля Льва»? В первую очередь бережное отношение к тем трогательным моментам, благодаря которым мультфильм 1994 года для многих стал главным или ярчайшим переживанием детства. Представление Симбы, ослушание, смерть отца и обретение новой странной семьи, откровение и возвращение домой… Эти ударные эпизоды выбивали слезу раз за разом, несмотря на то, что наши VHS-ки были засмотрены до шумов. Сегодня эта схема работает уже как будто на подсевших батарейках. Вроде и щиплет что-то в глазах, но не выкатывается.

«Король Лев» действительно поражает. Но это разумный и взрослый восторг, когда мы видим, в буквальном смысле, до чего дошёл прогресс. А что касается катарсиса, спросите об этом ребёнка на соседнем кресле. Ведь он видит эту историю впервые и для него этот «Король Лев» — единственно правильный. А значит, шансы на очистительную слезу всё ещё есть. Вероника Скурихина