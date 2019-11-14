Меню
FORD против FERRARI. Дублированный трейлер
FORD против FERRARI. Дублированный трейлер
1
1
🧡
1
👏
1
🥺
3
🤔
🥱
Дата публикации: 3 июня 2019
FORD против FERRARI
– Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл устроят гонки! В кино с 14 ноября.
Развернуть
igofarafonov
14 ноября 2019, 22:05
Оценка
Классный фильм. Очень понравился! Советую всем
14 ноября 2019, 22:05
11
0
Ответить
Алексей Шумик
15 ноября 2019, 12:56
Оценка
Шикарный фильм !
15 ноября 2019, 12:56
8
0
Ответить
alfiya7163
15 ноября 2019, 19:58
Оценка
Фильм ГОДА!!!
Супер фильм, однозначно РЕКОМЕНДУЮ всем!
Лучший сюжет, лучшая операторская работа, лучшая актерская игра, лучшая работа сценариста.
Сюжет всё как в жизни: не справедливость побеждает...
Фильм держит внимание до конца, сопереживаешь главному герою, точнее героям, присутствует соревновательный дух и жажда победы!
Очень понравился !
15 ноября 2019, 19:58
7
2
Ответить
Александр Шибанов
16 ноября 2019, 10:31
Оценка
Норм
16 ноября 2019, 10:31
0
0
Ответить
SUENA
16 ноября 2019, 12:03
Оценка
Посмотреть рекомендую...
16 ноября 2019, 12:03
0
0
Ответить
татьяна чаплыгина
16 ноября 2019, 16:44
Хороший фильм. Убеждаюсь не первый раз, что нет лучших сценариев, чем тот, что написан жизнью. Фильм смотрится на одном дыхании. Сюжетная линия одна, да и брльше не нужно. Актеры играют отлично!
16 ноября 2019, 16:44
2
0
Ответить
andress
17 ноября 2019, 08:33
Оценка
Хороший фильм , мне очень понравился
17 ноября 2019, 08:33
0
0
Ответить
smirnov_igor
17 ноября 2019, 08:49
А кто ходил скажите, пожалуйста, с пацаном 6 лет можно? Нет там взрослых сцен?
17 ноября 2019, 08:49
0
0
Ответить
dk
17 ноября 2019, 14:02
Оценка
Самый быстрый Индиан я пересматривал раза 3. Этот тоже несколько раз пересмотрю.
17 ноября 2019, 14:02
2
0
Ответить
Виктория Справедливая
17 ноября 2019, 15:28
Оценка
Почему у нас не умеют снимать такие фильмы? Фильм - СУПЕР!!!
17 ноября 2019, 15:28
2
0
Ответить
andress
18 ноября 2019, 11:22
в ответ на сообщение
smirnov_igor от 17 ноября 2019, 08:49
Оценка
можно ,сцен нет
18 ноября 2019, 11:22
1
0
Ответить
smirnov_igor
18 ноября 2019, 12:53
в ответ на сообщение
andress от 18 ноября 2019, 11:22
спасибо за ответ
18 ноября 2019, 12:53
0
0
Ответить
gataylen
18 ноября 2019, 20:33
Оценка
Не пугайтесь длительности фильма, сюжет держит в легком напряжении, поэтому время летит незаметно. Отлично передана атмосфера и чувствуется "химия" в семье Майлза. Сюжет смог сыграть с ожиданием, поэтому нельзя сказать, что предсказуемо. Всем советую.
18 ноября 2019, 20:33
2
0
Ответить
rafik.ivanov.85
18 ноября 2019, 21:08
Оценка
Хорошее кино качественное 10из 10 👍🏽👍🏽👍🏽
18 ноября 2019, 21:08
0
0
Ответить
Давид Галстян
19 ноября 2019, 12:31
Оценка
Фильм - пушка!!!
19 ноября 2019, 12:31
0
0
Ответить
yds_tlt
20 ноября 2019, 07:32
Оценка
Хороший фильм!
20 ноября 2019, 07:32
0
0
Ответить
Nik An
20 ноября 2019, 13:00
Оценка
Фильм, классный, захватывающий, стоит сходить!
20 ноября 2019, 13:00
0
0
Ответить
Nik An
20 ноября 2019, 13:02
в ответ на сообщение
smirnov_igor от 17 ноября 2019, 08:49
Оценка
Можно я думаю, нет ни чего такого...
20 ноября 2019, 13:02
0
0
Ответить
poshehonec
20 ноября 2019, 13:47
Оценка
Шикарный фильм! Лучший, что я смотрел в этом году!
20 ноября 2019, 13:47
1
0
Ответить
Uzik
20 ноября 2019, 17:47
Оценка
Примерно так надо снимать настоящее кино. Если бы у нас кто-нибудь снял что-нибудь подобное, да ещё на российскую тематику, он стал национальным героем.
20 ноября 2019, 17:47
0
0
Ответить
gleb.filatov.97
20 ноября 2019, 18:02
Оценка
Хороший фильм, понравился
20 ноября 2019, 18:02
0
0
Ответить
Екатерина Зензина
21 ноября 2019, 05:20
Оценка
Фильм очень хороший, если не сказать большего! Очень рекомендую!
21 ноября 2019, 05:20
0
0
Ответить
Екатерина Зензина
21 ноября 2019, 05:21
в ответ на сообщение
smirnov_igor от 17 ноября 2019, 08:49
Оценка
Можно, взрослых сцен нет)
21 ноября 2019, 05:21
0
0
Ответить
Эмма Просто-Эмма
21 ноября 2019, 16:07
Оценка
На мой взгляд-просто шедевр! 2,5 часа сидела,не отрываясь от экрана.вся с потрохами была там,с ними,на гонках.Это не фильм,это песня.это рок-баллада!!! Короче,ноги в руки,кто не посмотрел ещё,БЕГОМ в кинотеатр!!! Смотрела и Самый быстрый Индиан и Гонку.Этот фильм входит в эту тройку смело.
21 ноября 2019, 16:07
2
0
Ответить
lerikaevgrafova
23 ноября 2019, 10:31
Оценка
Однозначно к просмотру тем, кто любит движение. Фильм оставляет впечатление, заряд и драйв. Мои эмоции были разными: смех, слёзы, переживания, страх за героя. Редко, когда фильмы оставляют такое впечатление! И ещё один момент, данный фильм - история, поэтому было интересно вдвойне. После фильма хочется его обсуждать. Моя оценка этому фильмы 10 из 10.
23 ноября 2019, 10:31
2
0
Ответить
Иван Павельченко
24 ноября 2019, 02:09
Оценка
Отличный фильм
24 ноября 2019, 02:09
0
0
Ответить
Иван Рогов
24 ноября 2019, 05:48
Смотреть обязательно этот фильм для любой возрастной категории, рейтинг полностью оправдан, даже можно было чуть больше дать, одним словом фильм ОГОНЬ!!!!
24 ноября 2019, 05:48
0
0
Ответить
Инквизиция
24 ноября 2019, 18:29
Оценка
Уверенная 7 из 10. Пендосы иногда могут снять фильм со смыслом. Прелесть в наличии историчности в фильме. Мужчинам понравится. Хотя перца не хватает. И недосолено. Сыровато
24 ноября 2019, 18:29
0
4
Ответить
Максим Перминов
24 ноября 2019, 21:04
Оценка
Фильм само совершенство!!! Эмоции зашкаливают, отличная актёрская игра, сюжетная линия прекрасна. Советую всем, кто хочет сходить, не пожалеете!)
24 ноября 2019, 21:04
2
0
Ответить
Илья Мосиевских
24 ноября 2019, 21:42
в ответ на сообщение
Uzik от 20 ноября 2019, 17:47
Представь фильм про ВАЗ...
24 ноября 2019, 21:42
1
0
Ответить
Сергей Обиюк
24 ноября 2019, 22:53
Отличный! Просто великолепный фильм! Два с половиной часа прошли как мгновение.
24 ноября 2019, 22:53
0
0
Ответить
Гузель Батыршина
25 ноября 2019, 19:58
Оценка
Черт возьми! 100% чистейший адреналин и восторг! Я чуть не обделалась!
25 ноября 2019, 19:58
1
0
Ответить
vip.vip.30
25 ноября 2019, 21:24
Оценка
Классный фильм , мне очень понравился , советую посмотреть
25 ноября 2019, 21:24
0
0
Ответить
Ksenia Ignateva
27 ноября 2019, 18:37
Оценка
Начало мне показалось скучноватым( потом конечно сюжет разыгрался и от экрана невозможно было оторваться! Фильм понравился! Форд конечнр не достоин был этих побед, очень печально и обидно за Кена Майлза. Мет Деймон как всегда великолепен😘
27 ноября 2019, 18:37
0
0
Ответить
bugrovaleksandr2015
28 ноября 2019, 06:57
Оценка
Огонь фильм, просто супер, смотрел на одном дыхании👍😄
28 ноября 2019, 06:57
0
0
Ответить
saa.nastya
29 ноября 2019, 18:09
Оценка
Очень понравился! Актеры супер
29 ноября 2019, 18:09
0
0
Ответить
Алексей Тюняев
2 декабря 2019, 14:22
Оценка
Фильм огонь!!!Давненько такого не видел хорошего кино! Рекомендую смотрел от начала до конца на одном дыхание.
2 декабря 2019, 14:22
1
0
Ответить
Mikhail Kokin
6 декабря 2019, 14:07
Оценка
Фильм понравился!
6 декабря 2019, 14:07
0
0
Ответить
ol0883
7 декабря 2019, 00:33
Оценка
Очень классный фильм. Рекомендую все 100%
7 декабря 2019, 00:33
0
0
Ответить
Константин Валерьевич Очеретний
8 декабря 2019, 03:16
Оценка
Фильм - киношедевр, супер! Чёрный пояс в киноискусстве, режесура и постановка, все на высшем уровне! После просмотра фильма остался не доволен, а просто счастлив!!!
8 декабря 2019, 03:16
0
0
Ответить
ermak310788
14 декабря 2019, 07:48
Оценка
Фильм просто супер 👍🏻👍🏻👍🏻
14 декабря 2019, 07:48
0
0
Ответить
Андрей
6 января 2020, 19:12
Оценка
фильм вообще не понравился!
4 балла из 10ти!
конечно, качество подачи картинки(игра хороших актёров, операторская работа, декорации и создание того времени) у америкосов, по-прежнему, на высоте...безусловно, описана интересная судьба... короче, я уснул на пол часа фильма ;))
так же, я не очень люблю машины, точнее их считаю средством передвижения и не понимаю рёва мотора или как появился в карбюраторе конденсат!
хотя, мне было бы интересно посмотреть, например про Айртона Сенну или даже про Автоваз ;)))
6 января 2020, 19:12
0
1
Ответить
Петр Кормин
6 января 2020, 20:24
Оценка
Очень хороший фильм время пролетает на одном дыхании
6 января 2020, 20:24
0
0
Ответить
maclaren777
21 января 2020, 05:32
Оценка
Отличный фильм! Полностью согласна с мнением Uzik "Примерно так надо снимать настоящее кино. Если бы у нас кто-нибудь снял что-нибудь подобное, да ещё на российскую тематику, он стал национальным героем." Мне уже 58 лет и я никогда не садилась за руль...но фильм дал ощущение моего личного участия в гонке, ощущение невероятной скорости, счастья от победы и горького разочарования от обмана в конце гонки Лимана.
А Андрею, который здесь в Отзывах поставил оценку **, советую меньше пить пива, чтобы не спать на сеансе под рёв моторов, и попробовать сначала самому достичь чего-нибудь в своей жизни, прежде чем писать здесь свое детское мнение.
21 января 2020, 05:32
0
0
Ответить
maclaren777
21 января 2020, 05:34
Оценка
Оценка *****
21 января 2020, 05:34
0
0
Ответить
Саня Галимов
11 апреля 2020, 21:24
Оценка
😿 😸 😸 😸
11 апреля 2020, 21:24
0
0
Ответить
nadopridumatlogin
15 июля 2020, 18:56
Оценка
Лучший фильм за последние 2 года, что я смотрела! Достойно всё: и игра актёров, и постановка! Просто супер! Спасибо за труд!
15 июля 2020, 18:56
0
0
Ответить
ip_58
18 сентября 2020, 12:20
Оценка
Крутой фильм 10/10
18 сентября 2020, 12:20
0
0
Ответить
malika_yusupova_1999
30 сентября 2020, 00:04
Оценка
К сожалению никак не получается понять почему такие хорошие комментарии и такой высокий рейтинг...очень нудный, скучный фильм. Не советую
30 сентября 2020, 00:04
0
0
Ответить
Матвей Усанов
24 мая 2023, 23:01
Оценка
Фильм хороший, но главный автор в фильме сгорел в машине поэтому выше 1 звезды не поставлю
24 мая 2023, 23:01
1
0
Ответить
8.5
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт, 2019, США
