«Джон Уик 3»: Рецензия Киноафиши

Небритый и насквозь промокший киллер экстра-класса вместе с пёсиком бегает по улочкам неонового Нью-Йорка. На помятом лице — все страдания мира, а часы издевательски тикают. Через каких-то полчаса Джон Уик (Киану Ривз) станет для бандитского мира «экскоммьюникадо», то есть буквально «отлучённым от церкви». Третий фильм франшизы стартует ровно с того момента, на котором закончился предыдущий. Тогда Уик, поправ все криминальные законы, грохнул одного негодяя прямо в отеле «Континенталь» (нейтральная зона), поэтому теперь будет огребать за своё преступное непослушание.

Помощи ждать неоткуда. Любой обязан подчиняться законам Правления кланов, за исполнение которых отвечает безымянная судья (Азия Диллон). Все, кто хоть немного умеют драться, начнут охоту на Уика. А это значит, что зрителя ждёт череда головокружительных драк, погонь и стычек в духе «Тома и Джерри», только с недетской жесткостью. Впрочем, неуязвимый Киану Ривз всё больше напоминает мультяшных персонажей, которых можно лупить кувалдой по голове, сколько душа пожелает – эти всё вытерпят!

Аудитория, незнакомая с франшизой про пенсионера-убийцу, который вернулся в игру, толком ничего не поймёт. Никто не объяснит, почему вдруг за Уиком все охотятся и это нормально. Постойте, а разве за этим хоть кто-то продолжает смотреть мочилово с Киану Ривзом, где тот элегантно убивает всех, кто встаёт на его пути? Третий фильм окончательно оторвался от сюжетных условностей, которые служат здесь лишь мостиком между очень крутыми экшен-сценами.

Поэтому над деталями вымышленного мира можно от души посмеяться. Дерек Колстад, бессменный сценарист серии, насыщает киллера со славянской душой национальным контекстом. Помните, что кличка Уика в преступном мире – «Баба-яга»? Третий фильм начинается с драки в библиотеке, где наш герой лупит гиганта томиком «Русских народных сказок» Афанасьева.

«Джон Уик 3»

Чуть позже он окажется в кинотеатре Тарковского (!), где тренируют татуированных балерин. Именно там мы узнаем, что Джон Уик — беларус. Настоящее имя оказывается тоже типичным для беларуса — Джордани Йованович. Самое время садиться верхом на коня и рубать шашкой головы мотоциклистов.

Описанная сцена звучит как буйный бред сценариста фильмов категории «Б», но главная фишка убийственно-неоновой франшизы в том, что она облагородила дешёвые сюжеты, облачив их в стильные драки. Это настоящий кинематограф-аттракцион с изящной хореографией боёв и максимально условными нарративными обстоятельствами.

Да, третий фильм может похвастаться самоиронией, но гвоздём программы по-прежнему остаются невообразимые кульбиты разных тел в условиях повышенной агрессии. Нью-Йорк ненадолго сменяется на Касабланку только для того, чтобы принести немного иноземной эстетики. Уик заручается помощью старой подруги по оружию (Холли Берри) и её боевыми псами. Это выливается в эффектную перестрелку с марроканскими убийцами, в ходе которой собаки вгрызаются в свежих мальчиков для битья.

Но все дороге ведут обратно, на профессиональную родину Уика и конкретно в тот самый отель «Континенталь». Японских мастеров суши он раскатает в стеклянной комнате, бронированных пехотинцев Правления кланов нафаршируют свинцом в сцене, которая зелёным неоном передает привет «Матрице».

Пока белорусский профессионал падает, получает пули, колотые раны и удары по голове, можно задуматься — а выдержит ли он всё это? Но Уик встаёт и продолжает делать своё дело, несмотря на явно тяжёлую недельку, во время которой происходят события всех трёх фильмов.

И он продолжит получать ушибы, ссадины и кровоподтеки, выживая в самых фантастических драках. Финал недвусмысленно намекает, что на пенсию всё ещё рано. У режиссёра Чада Стахелски в запасе есть ещё идеи – киновселенная Джона Уика грозит расшириться ещё одним сиквелом, сериалом-спиноффом и кроссовером с «Атомной блондинкой».

А ведь давно пора оставить глубокомысленные и остросоциальные сюжеты фильмам-номинантам на «Оскар». Настоящий зрительский кинематограф должен быть простым и эффективным — как кинутый в голову топорик, как наточенный кинжал, как верный пистолет за поясом. Третий «Джон Уик» всем этим требованиям соответствует.

Марат Шабаев