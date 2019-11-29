«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»: Рецензия Киноафиши

Любовь русского зрителя к вдохновляющим мирным победам прошлого неисчерпаема, особенно, когда наши непримиримые соперники тоже готовы признавать эти достижения. Первой значимой картиной стала «Легенда №17» – байопик о хоккеисте Валерие Харламове и знаменитом матче СССР против Канады. Следующим оглушительным успехом оказалась спортивная драма «Движение вверх», рассказывающая о трех секундах, за которые сборная СССР выиграла баскетбольный матч у США на Олимпиаде 1972 года. Невероятная популярность, сделавшая картину самым кассовым русским фильмом, во многом определила дальнейший вектор развития нашего кинематографа. Впереди его ждали встречи с победами в бескрайнем космосе и новые поиски спортивных героев.

Фильм о Льве Яшине казался делом времени. Впервые о нем заговорили после прямой линии с президентом, на которой он пообещал поддержать его разработку. Дальше нас ждал скорый анонс и желание выпустить картину к домашнему Чемпионату мира. Последнего так и не случилось, в 2018 году вышел другой фильм о футболе – «Тренер», рассказывающий о команде из низшего дивизиона на пути к победе в Кубке России. Историю Яшина решили показать в год 90-летнего юбилея вратаря. На финишной прямой, лента не ощущалась крупным кинособытием – телеканалы не показывали сюжетов о предстоящих победах, а на улицах практически не заметна реклама. Ради картины не раздвинули место в прокате и даже не попытались подобрать комфортную дату, буквально спрятав ее за спинами крупных премьер.

Привлечь внимание к фильму могла популярность футбола, выросшая из череды успехов сборной России. Неплохим ориентиром был и фильм «Тренер», показывающий, как создать динамику на экране в менее кинематографичном виде спорта. Перед создателями ленты о Льве Яшине стояла еще более сложная задача, ведь в центре оказывался один из самых малоподвижных игроков на поле – вратарь, чья фигура постоянно остается позади более ярких атакующих футболистов. Остальные составляющие байопика, показывающие волевой характер , выглядели давно отработанными и не должны были оказаться проблемой.

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Создатели решили доказать обратное, полностью лишив биографию Льва Яшина драматизма. По началу еще остается надежда на шаблонную историю о трудном восхождение к славе, падение на подступах к олимпу и последнем рывке к бессмертию. Придерживаясь строгой линейности, картина упустила нужные акценты, буквально разрывая историю на обрывки и лишая портрет целостности. Уже после первого титра с годом сложно не потеряться во времени. Разгадать систематичность появления на экране редких дат вряд ли получится. Авторы только путают зрителя, лишая ощущения постепенного развития. Нам показывают флэшбеки из детства, где первый тренер завещал Яшину никогда не сдаваться; кадры с всегда поддерживающей женой, детьми и верными друзьями; изнуряющие тренировки и знаменитые матчи, но все эти детали ничего не говорят об уникальности и характере вратаря. Спустя два часа вы вряд ли сможете ответить на главный вопрос: «В чем же заключалось величие Льва Яшина?». Здесь могло помочь одно из главных достижений – «Золотой мяч» лучшему футболисту года. До сих пор Яшин остается единственным вратарем, удостоенным подобной награды. Создатели решили не уделять внимание этому событию, о котором лишь вскользь вспомнит комментатор матча.

Спасением не становится и футбол. Игроки передвигаются слишком заметном зеленом экране, постоянно врастая в некачественный фон. Невыразительными получилась и сами игра. Камера часто фокусируется на лицах футболистов, лишая происходящее динамики, а по меньшей мере треть матча нам предлагают наблюдать за работой комментатора, пересказывающего события на поле. Игра вратаря тоже не получилась захватывающей, представляя собой несколько прыжков в замедленной съемке и низкую стойку в воротах. Правда, один раз создатели отойдут от банальной схемы и покажут, как Яшин, на манер «Шерлока Холмса» Гая Риччи, будет предугадывать различные варианты развития событий на поле. Остается большой загадкой, почему этот прием не стал ключевым. Тусклым вышел и Советский Союз, узнаваемый лишь в старых трамваях, «Волге» и сервизе на застольях. В нем скрывается и единственный плюс фильма. История Яшина, несмотря на международные матчи, лишена сюжетных линий о злом КГБ, убивающем свободу личности и карикатурного патриотизма, не превращая историю в фарс.

Хочется верить, что Лев Яшин заслужил большего, чем невыразительные отрывки, скомканные до мечтал–влюбился–тренировался–достиг, не способные подарить хотя бы заряд вдохновения. Подобное уступает даже википедии, которая рассказывает о достижениях советского вратаря гораздо интереснее. Кажется, что главным девизом создателей просто оказалось слово «лень», ведь в этом фальшивом байопике сложно разглядеть не только величие Льва Яшина, но и элементарное старание.

Константин Киценюк