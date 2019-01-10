«Путь домой»: Рецензия Киноафиши

Ксения Ильина посмотрела новое кино про собачку и сравнивает его с «Хатико»

Молодой врач Лукас (Джона Хауэр-Кинг) без ума от животных. Во время очередного рейда властей по местным заброшенным домам он и его подруга находят Беллу, точнее, Белла находит их. Этот щенок станет верным спутником для Лукаса и его матери (Эшли Джадд), пострадавшей во вьетнамской войне и теперь как никогда прежде нуждающейся в тепле. Белла окажется больше, чем просто домашним животным. Однажды потерявшись за сотни километров от дома, она найдет путь домой спустя две долгих зимы. Чтобы быть в восторге от проделок щенка на экране, необязательно быть ребенком, а чтобы растрогать, порой нужно лишь надавить на нужные «болевые» точки, «трогательные» ахиллесовы пяты: история стара как мир. Этим, собственно, и занимается американец Чарльз Мартин Смит, бессовестно, но все-таки в меру эксплуатируя историю Хатико из одноименного фильма Лассе Халльстрема или образ перерождающейся собаки Бейли из своей же «Собачьей жизни». Однако при внимательном просмотре оказывается, что у режиссера Смита и его сценаристов В. Брюса Камерона и Катрин Мишон (к слову, они же писали сценарий и для «Собачьей жизни») нет претензий снять второго Хатико — но точно есть амбиция снять кино, способное растопить сердце взрослого, пришедшего в кино с детским выводком исключительно за компанию. И у Смита, знаете ли, неплохо получилось. Его Белла — умное и чуткое животное, совершающее подвиг, на первый взгляд невероятный. Она добирается из одного штата в другой, периодически встречая друзей в лесу и в горах, но большую часть времени полагаясь исключительно на себя и преследуя только одну цель — вернуться к Лукасу. Вернуться домой. В этой силе собачьего намерения чувствуется что-то невероятно честное и живое, что выводит фильм Смита на новый уровень. И поэтому такое очевидное повторение структуры «Собачьей жизни» спустя уже полчаса экранного времени оказывается лишь выдергиванием одного из приемов — не более того. Рассказ ведется от лица собаки, но все остальное сюжетно — совсем другая история. Конечно, тут есть и клише. Хозяин в машине едет на спасение четвероногого друга, а он, друг, в это же время бежит навстречу, но по обочине — и им, конечно же не судьба встретиться, и пройдут долгие два года, прежде встреча наконец осуществится. Или мать-ветеран, образ которой нужен, кажется, только для того, чтобы как-то раз Белла пришла на встречу терапевтического кружка и умилила всех своей жизнерадостностью. Или работник собачьего отлова, строго следящий за точным исполнением абсурдного денверского закона — хозяева питбулей должны держать их строго под домашним присмотром,— с яростью некормленого питбуля отлавливает неверного домашнему режиму пса Беллу, с трудом схожего с этой породой даже в самой дерзкой фантазии. Но у этих клише есть приятное свойство незаметно забываться, как только на экране снова появляется нос Беллы, заводящей себе друга-пуму в лесу или спасающего лыжников от падения огромной снежной лавины. «Путь домой» со всеми его несовершенствами — еще один фильм о заботе ближнего о ближнем, даже если забота лишь мысленна и хозяин за сотни километров. Это фильм о дружбе, когда дружить тяжело, ведь разъединяющих факторов гораздо больше, чем объединяющих. И в этом смысле «Путь домой» торжественно и гордо перенимает эстафету у Халльстрема. Ксения Ильина Купить билеты