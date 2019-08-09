«Angry Birds 2 в кино»: Рецензия Киноафиши

Прошло некоторое время после событий первого мультфильма. На острове птиц появилось новое средство передвижения — множество рогаток. Правда, со свиньями герои так толком и не помирились, но теперь они всё больше обмениваются какими-то мелкими пакостями. Настоящая опасность пришла совсем с другой стороны — безумная злодейка Зета с замёрзшего острова орлов начала бомбардировать соседей ледяными глыбами. И тогда Рэду и его друзьям приходится объединить силы с бывшими врагами, чтобы спасти свой дом.

Наверное, бессмысленно даже пытаться всерьёз разбирать мультфильмы, основанные на играх для смартфонов. Недаром первую часть франшизы многие критики разругали. Ведь авторы просто пошли самым простым путём: взяли знакомых персонажей, добавили стандартную завязку приключенческой истории об изгое, который превращается в героя, разбавили всё множеством шуток, а под конец визуализировали приёмы из самой игры.

Возможно, это и глупо, и авторы желали лишь подзаработать на знакомых юным и взрослым зрителям героях. Но вышло просто, мило и забавно. Недаром первая часть отлично окупилась в прокате, и никакая критика ей не помешала. Во второй раз точно такой же ход точно бы не сработал. Продолжение требовало уже более цельного сюжета и хоть какого-то развития персонажей, и авторы честно попытались отработать современные тенденции, подав их в лёгкой мультяшной форме. Это действительно несколько разнообразило историю, но одновременно и стало главной проблемой нового мультфильма. Ведь достоинством первой части было как раз то, что она ни на секунду не пыталась быть чем-то большим, нежели просто экранизацией мобильной игры.

Весь сюжет строился исключительно на поиске друзей и победе над свиньями. Теперь же всё начинается с кризиса личности у Рэда — он слишком боится, что о нём опять забудут, и потому геройствует даже в те моменты, когда это не нужно. Дальше дело переходит к романтике и одновременно нежеланию альфа-самцов признавать сильных женщин. Заканчивается всё вообще моралью об ошибках молодости.

Angry Birds 2

Всё это, конечно, неплохо, и даже важно. Но после четвёртой «Истории игрушек» рассказывать о кризисе личности почти бессмысленно, а уж о важности семьи и вовсе говорили чуть ли не в каждом втором мультфильме, и даже в «Ледниковом периоде» это получалось намного тоньше и интереснее.

Но в те моменты, когда Angry Birds отвлекаются от поверхностного разбора серьёзных тем, они снова становятся лёгким и остроумным мультфильмом, причём даже получше первой части. Здесь намного больше удачных шуток, хоть они иногда и склоняются к излишней пошлости (для детского уровня, конечно). К тому же взаимодействие между персонажами прописано ярче: особенно мило выглядит общение Чака с сестрой. Да и сама завязка основного действия просто интереснее — этакая мультяшная версия «Миссия невыполнима».

Правда, параллельно развивается и вторая сюжетная линия о том, как несколько птенцов пытаются спасти потерянные яйца. Её ввели то ли для привлечения более младшей аудитории, то ли для увеличения хронометража — без этой части Angry Birds и до полутора часов бы не дотянули.

Но не стоит расстраиваться, именно им отдадут несколько самых удачных гэгов, понятных всем возрастам. Вообще юмор в этой части больше ситуативный, что тоже идёт на пользу продолжению — текстовые шутки так и остаются на уровне глуповатых каламбуров. И, кстати, русская озвучка у второй части более удачная.

В целом, если понравилась первая часть, то вторая покажется отличным продолжением и развитием знакомой истории. Но не стоит ждать от мультфильма каких-то передовых сюжетных ходов или действительно трогательных тем. Их тут не намного больше, чем в оригинальной игре.

Алексей Хромов