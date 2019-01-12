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Громкая связь - Трейлер
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Громкая связь. Трейлер

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Дата публикации: 7 ноября 2018
Громкая связь – Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.
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Таня Малюженко 12 января 2019, 16:42
Содрали как обычно🤦‍♀️ посмотрите "Идеальные незнакомцы"
12 января 2019, 16:42 Ответить
Константин Гвоздинский 31 января 2019, 22:26
Либо копируют либо снимают дерьмо типа Елок....
31 января 2019, 22:26 Ответить
Юлия Быкова 6 февраля 2019, 14:48
Увидела рекламу этой "новинки" таак хохотала.
Итальянцы выпуснили этот фильм в 2015 году "Идеальные незнакомцы", а наши чисто слизали... надеюсь,качественно))
6 февраля 2019, 14:48 Ответить
Дмитрий Якобсон 8 февраля 2019, 18:45
в ответ на сообщение Юлия Быкова от 6 февраля 2019, 14:48
Насколько я знаю они выкупили права и это называется "Ремейк ", американцы очень часто так переделывают иностранные фильмы и получается зачастую качественнее чем оригинал ( Дом у озера , Девушка с татуировкой дракона , тот же Снегоуборщик который идет в прокате) Фильм разговорного жанра , на котором и специализируется Квартет И . Будем надеется что у них получилось.
Ирония прокатчиков состоит в том что обо фильма выходят в прокат в разницу в неделю .)))
8 февраля 2019, 18:45 Ответить
Антон Ефимов 9 февраля 2019, 19:30
Позор
9 февраля 2019, 19:30 Ответить
Юлия Сеник 14 февраля 2019, 22:33
Оценка
Ребят, не слушайте никого - идите на фильм) мы всем залом смеялись от души)))
14 февраля 2019, 22:33 Ответить
anna-kartes 15 февраля 2019, 00:09
Оценка
Полный плагиат с итальянского фильма «идеальные незнакомцы»: диалоги , ситуации, проблемы... даже актеры подобраны!
15 февраля 2019, 00:09 Ответить
anna-kartes 15 февраля 2019, 00:10
в ответ на сообщение Юлия Сеник от 14 февраля 2019, 22:33
Оценка
Посмотрите итальнскую версию, заставляет задуматься.
15 февраля 2019, 00:10 Ответить
Дмитрий Семенюк 15 февраля 2019, 03:04
Оценка
Любимые актеры в совершенно новых образах.
Сюжет, на удивление оказался не банальным и даже не предсказуемым.
Формат Квартет И сохранился в целом: диалоги, веселые диалоги, смешные диалоги!
Фильм оказался очень даже комедийным, при этом достаточно драматичными порою даже напряжённым...
Отличная актерская игра! Фильм стоящий!
15 февраля 2019, 03:04 Ответить
kristina.lukyanchuk.88 15 февраля 2019, 21:16
Фильм скопирован с "Идеальных незнакомцев".
15 февраля 2019, 21:16 Ответить
Александра Махорина 15 февраля 2019, 22:35
Оценка
Сходила сегодня на этот фильм, очень классный, веселый, есть, где погрустить. Итальянская версия курит в сторонке по сравнению с этой версией. Советую всем!
15 февраля 2019, 22:35 Ответить
azat.kmalov 15 февраля 2019, 22:47
Оценка
Сходил,фильм понравился!)
Заставляет в каких то моментах задуматься..)
15 февраля 2019, 22:47 Ответить
Андрей Сандрюков 16 февраля 2019, 10:34
Калл редкостный👎👎👎👎👎
16 февраля 2019, 10:34 Ответить
Дарья Ефремова 17 февраля 2019, 17:06
Оценка
Отличное и своевременное кино - в обществе, где дискриминируют людей по какому-либо признаку и выворачивают "половинам" карманы. Это о том, что люди либо принимают друг друга, либо нет - как в дружбе, так и в любви, в которых нет формальностей. Тонкий фильм, отличные актерские работы.
17 февраля 2019, 17:06 Ответить
serovalubov 17 февраля 2019, 17:39
Оценка
Отличный фильм про то, что если вы хотите быть счастливым, не мешайте людям врать вам ;)
17 февраля 2019, 17:39 Ответить
Ирина Шамигулова 20 февраля 2019, 13:39
Оценка
Один в один с идеальными незнакомцами, даже диалоги не поменяли 🙄
20 февраля 2019, 13:39 Ответить
Nikitos Saykov 21 февраля 2019, 20:34
Оценка
сперли все , дажн диалоги
21 февраля 2019, 20:34 Ответить
Yana Ivasko 24 февраля 2019, 01:28
Оценка
Фильм замечательный! Шутки, жесты, даже красноречивые взгляды героев - все очень классно обыграно. Давно в зале так не смеялись. И отдохнули, и расслабились, и о жизни задумались. С "Квартетом И" была совершенно незнакома, теперь хочется посмотреть и другие работы этих харизматичных актеров.
Итальянскую версию (2015) я люблю, но в нашем фильме совсем другая атмосфера. Обе версии понравились. И что плохого в ремейках? Классику кто только не экранизирует.
P.S. Много достаточно откровенных шуток. Семейная пара с ребенком лет десяти ушла с середины сеанса. Обращайте внимание на ограничения по возрасту)
24 февраля 2019, 01:28 Ответить
zaletkina1210 24 февраля 2019, 01:33
Оценка
Понравился
24 февраля 2019, 01:33 Ответить
Alessia 24 февраля 2019, 01:41
Оценка
Фильм очень понравился. Намного лучше итальянского, потому что наши актеры намного ближе и понятнее, даже кажутся внешне намного привлекательнее. Хотя конечно такие семейные проблемы универсальны, они наверное в любой стране есть.
24 февраля 2019, 01:41 Ответить
Константин Шнуров 24 февраля 2019, 17:37
Оценка
Кусок гoвна, а не фильм. Бездарная калька с "Идеальные незнакомцы". Рyкожoпы.
24 февраля 2019, 17:37 Ответить
Дина 25 февраля 2019, 06:27
в ответ на сообщение anna-kartes от 15 февраля 2019, 00:09
Значение слова плагиат не понимаете. Это фильм-ремейк с купленными правами.
25 февраля 2019, 06:27 Ответить
Дина 25 февраля 2019, 06:34
РЕБЯТАААА, вы вобще понимаете что такое ремейк?! все сразу такие "умные",идеальных незнакомцев вспомнили, "слизали,скопировали",чего шли то тогда на него?
25 февраля 2019, 06:34 Ответить
mari.vasyanina 25 февраля 2019, 21:32
Фильм очень хороший! Советую посмотреть! Но наверное будет интереснее зрителям от 35 плюс. Очень легкий к просмотру, но заставляет задуматься;теперь очень интересно посмотреть первую итальянскую версию!
25 февраля 2019, 21:32 Ответить
valtoliver 26 февраля 2019, 18:57
Оценка
Идиальные незнакомцы силнее, но если с ними не сравнивать, то фильм неплохой.
26 февраля 2019, 18:57 Ответить
Андрей 27 февраля 2019, 00:41
Оценка
фильм хороший, но второй раз пересматривать не буду!
и извините меня, но фильм не для большого экрана - для театральной постановки, да!
очень нравится Квартет И - молодцы!
сюжет, хоть и взят из-за бугра - оригинальный!
8 баллов из 10ти!
27 февраля 2019, 00:41 Ответить
Rodzikovskaya Tatiana 3 марта 2019, 17:41
в ответ на сообщение Таня Малюженко от 12 января 2019, 16:42
Это ремейк. Права у итальянцев купили семь стран. Это обычная практика. Звонок, Годзилла, Девушка с татуировкой дракона... Одних Хатико 3 варианта снято.
3 марта 2019, 17:41 Ответить
Елена Чудайкина 4 марта 2019, 02:10
в ответ на сообщение Юлия Быкова от 6 февраля 2019, 14:48
Тоже так подумала, когда увидела первую рекламу этого фильма😬
4 марта 2019, 02:10 Ответить
Ольга Веденеева 4 марта 2019, 18:03
в ответ на сообщение azat.kmalov от 15 февраля 2019, 22:47
Фильм отличный!!!
4 марта 2019, 18:03 Ответить
Анна Ильина 4 марта 2019, 21:40
Оценка
Офигенный фильм! Обожаю Квартет И!!! Поэтому на фильм шла с удовольствием!!! И они не разочаровали как всегда! В зале аншлаг... и все ухахатывались просто! Но ... как говорится: мораль сей сказки такова - было бы смешно, если бы не было так грустно!!!
4 марта 2019, 21:40 Ответить
Анна Ильина 4 марта 2019, 21:42
в ответ на сообщение Таня Малюженко от 12 января 2019, 16:42
Оценка
Как можно писать отзыв... даже не посмотрев фильм?!
4 марта 2019, 21:42 Ответить
Альбина Курмакаева 6 марта 2019, 12:34
Оценка
В наглую слизать весь сюжет из фильма «Идеальные незнакомцы» - шедеврально прям. Ни разу не удивлена вообще
Кроме названия ничего не поменяли, даже актеры по ролям те же 🤦🏼‍♀️ позорище
6 марта 2019, 12:34 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 7 марта 2019, 23:09
Оценка
одного не пойму. зачем женщина то снимала то одевала трусы?
7 марта 2019, 23:09 Ответить
vitamin87 19 марта 2019, 19:47
в ответ на сообщение Дина от 25 февраля 2019, 06:34
Да. Все так! И не надо спорить!!
19 марта 2019, 19:47 Ответить
korney_33 24 марта 2019, 12:40
Оценка
Наверное, если бы сначала посмотрел первоисточник, то мнение было бы не столь восторженным. А так, классная адаптация под Россию и российского зрителя. Из интереса после сел смотреть "Идеальных незнакомцев" - не зашло, до середины не досмотрел. Стилизация намного лучше перевода, а сюжет читаем даже при первом просмотре.
24 марта 2019, 12:40 Ответить
ЕфимШифрин 31 марта 2019, 09:40
Оценка
Хорошая адаптация.
31 марта 2019, 09:40 Ответить
Константин Казначеев 25 сентября 2019, 14:05
в ответ на сообщение Таня Малюженко от 12 января 2019, 16:42
Оценка
Не содрали, а купили права на локализацию. И почему как обычно) Остальные фильмы у них оригинальный продукт придуманный ими!
25 сентября 2019, 14:05 Ответить
Константин Казначеев 25 сентября 2019, 14:06
в ответ на сообщение Альбина Курмакаева от 6 марта 2019, 12:34
Оценка
Они не слизали, а купили права на локализацию.
25 сентября 2019, 14:06 Ответить
Михаил Сорокин 6 января 2020, 16:26
Оценка
Го..но полное.
6 января 2020, 16:26 Ответить
Мария Бочкова 22 июля 2022, 13:54
Хороший фильм, только исправьте Ошибку. Там не Машкова Мария, а Миронова.
22 июля 2022, 13:54 Ответить
Наталья Харитошина 11 ноября 2022, 19:29
Мария Машкова там НЕ снимается.
11 ноября 2022, 19:29 Ответить
Дмитрий Братищев 30 сентября 2025, 19:35
Оценка
Фильм хороший смотрится с интересом, но у меня как человека дотошного не совсем устроил сценарий фильма. Точнее у меня вопросы . Ева отдаёт сережки Вадику и плюёт ему в лицо, а потом когда они с Лёвой ложатся спать она снимает сережки ОПЯТЬ и Лёва говорит что красивые сережки. Что за бред? Далее Алина узнаёт что Боря типа гей..в фильме нет никаких объяснений между ними и сразу они в хороших отношениях как будто ничего не было)) ну как так??? Уже содрали сценарий, ну хоть копию доведите до логического завершения. бедная Россия...
Если смотреть шире, то этот фильм имеет право на долгую жизнь из за одной фразы которую сказал Вадик. -нет никакого смысла жизни, какой смысл в том, что тебе не спросясь дали и не сказав отдерут!!))) И размышления Димы о детях...
30 сентября 2025, 19:35 Ответить
Киноафиша.инфо 30 сентября 2025, 21:19
в ответ на сообщение Дмитрий Братищев от 30 сентября 2025, 19:35
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 сентября 2025, 21:19 Ответить
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