Громкая связь
– Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.
Итальянцы выпуснили этот фильм в 2015 году "Идеальные незнакомцы", а наши чисто слизали... надеюсь,качественно))
Ирония прокатчиков состоит в том что обо фильма выходят в прокат в разницу в неделю .)))
Сюжет, на удивление оказался не банальным и даже не предсказуемым.
Формат Квартет И сохранился в целом: диалоги, веселые диалоги, смешные диалоги!
Фильм оказался очень даже комедийным, при этом достаточно драматичными порою даже напряжённым...
Отличная актерская игра! Фильм стоящий!
Заставляет в каких то моментах задуматься..)
Итальянскую версию (2015) я люблю, но в нашем фильме совсем другая атмосфера. Обе версии понравились. И что плохого в ремейках? Классику кто только не экранизирует.
P.S. Много достаточно откровенных шуток. Семейная пара с ребенком лет десяти ушла с середины сеанса. Обращайте внимание на ограничения по возрасту)
и извините меня, но фильм не для большого экрана - для театральной постановки, да!
очень нравится Квартет И - молодцы!
сюжет, хоть и взят из-за бугра - оригинальный!
8 баллов из 10ти!
Кроме названия ничего не поменяли, даже актеры по ролям те же 🤦🏼♀️ позорище
Если смотреть шире, то этот фильм имеет право на долгую жизнь из за одной фразы которую сказал Вадик. -нет никакого смысла жизни, какой смысл в том, что тебе не спросясь дали и не сказав отдерут!!))) И размышления Димы о детях...
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