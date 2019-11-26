«Сиротский Бруклин»: Рецензия Киноафиши

Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) работает в частном сыскном агентстве в Нью-Йорке 50-х. Но есть у героя одна особенность — он страдает от синдрома Туретта, что сильно осложняет его жизнь в обществе. После того, как во время очередного дела погибает наставник и друг Лайонела Фрэнк (Брюс Уиллис), ему приходится самому взяться за расследование. Как оказывается, ниточки ведут в высшие круги общества, которые затеяли передел всего города.

Эдвард Нортон славится своим максимализмом. Даже во время съёмок в чужих проектах он часто сам встаёт за камеру и переписывает сценарий. Но с «Сиротским Бруклином» иная история. Это полностью фильм Нортона: он мечтал снять его около 20 лет, сам написал сценарий, перенеся действие одноимённого романа Джонатана Летема в прошлое, сам же сыграл главную роль, сам спродюсировал и выступил режиссёром. Причём стоит учитывать, что в предыдущий раз он лично снимал фильм в 2000 году — картину «Сохраняя веру». Но, в отличие от не слишком нашумевшего предшественника, у «Сиротского Бруклина» есть все шансы стать более ярким и успешным опытом. Единственная преграда этому — не совсем обоснованный хронометраж почти в два с половиной часа. Это, конечно, создаёт атмосферу медленной нуарной истории. Но всё же некоторые сцены откровенно затянуты, и на них можно просто заскучать.

В остальном же фильм удался. Сразу привлекает отлично воссозданная атмосфера пятидесятых. Она иногда кажется немного игрушечной, но для современного кинематографа такой подход только в плюс. Классические автомобили, шляпы, плащи и прокуренные джазовые клубы создают стойкие ассоциации со старыми детективами о мрачных временах в США.

Сиротский Бруклин

В эту картинку запакована не просто криминальная история, а рассказ о коррупции и расизме. Ведь речь идёт о временах сегрегации, которая ещё и открывала огромные возможности для мошенничества. И Нортон отлично смешивает чистый детектив с рассказом о политике и экономике. Причём он запутывает историю в лучших традициях жанра, показывая совершенно неожиданные связи между персонажами и отправляя главного героя то в трущобы, то в клубы, то на приёмы высших чиновников.

Но всё же главное достоинство картины — отличный актёрский состав. В первую очередь Нортон раскрывает все грани своего таланта. Его Лайонел, страдающий синдромом Туретта, выглядит одновременно забавно и трагично. Причём живо передана не только неконтролируемая речь, но и нервные тики, когда герой по три раза закрывает дверь, постоянно прикасается к собеседнику или даже тушит только что зажжённую спичку. И тем ярче выглядит контраст между спокойным закадровым голосом и его нервной речью в реальной жизни. К тому же Лайонел даже пытается простыми словами объяснить свою болезнь, что будет для многих не только интересно, но и полезно.

На второстепенных ролях здесь тоже засветились отличные актёры. Брюсу Уиллису дали не так много времени, но он отлично справляется с возложенной обязанностью — на первых минутах привлекает зрителя. А дальше появится потрясающе эмоциональный Уиллем Дефо, звезда «Винила» Бобби Каннавале сыграет роль одного из коллег главного героя, а Гугу Мбата-Роу воплотит образ активистки, борющейся с несправедливой застройкой. Довершает это всё Алек Болдуин в роли злобного политика. Видимо, постоянное участие в Saturday Night Live в образе Дональда Трампа даёт о себе знать.

Уже один только набор актёров делает этот фильм настоящим удовольствием для поклонников кино, а отличная история и выдержанный антураж лишь позволяют им раскрыться в полной мере даже в небольших ролях. Конечно, Эдварда Нортона можно обвинить в некоторой доле самолюбования, и именно поэтому он слишком затягивает сюжет. Но всё же «Сиротский Бруклин» определённо заслуживает просмотра. Хотя бы ради погружения в нуарную ретро-атмосферу.

Алексей Хромов