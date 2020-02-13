«Соник в кино»: Рецензия Киноафиши

Соник — сверхскоростной синий еж из другого мира, за силами которого неминуемо кто-то охотится. В раннем детстве он получил мешочек особенных колец, выбрасывая которые, можно оказаться где угодно, стоит только задуматься об этом месте. Очутившись на Земле, вплоть до новой облавы, ему удалось освоиться и привыкнуть к новому месту, как к своему дому. Планет, на которых он мог бы обосноваться, если возникнет новая угроза, осталось не так много, но единственное, что в действительности угнетает Соника, это одиночество. Однажды, задумавшись об этом, он источает столько энергии, что обесточивает целый город. На это обращает внимание правительство и поручает техническому гению доктору Работнику (Джим Керри) следовать в скромный «Грин-хилл» и найти причину коллапса. Помочь ежу скрыться от самовлюбленного злодея и его вездесущих дронов вынужден местный шериф Том (Джеймс Марсден), за жизнью которого Соник давно наблюдает.

Соник в кино

Экранная версия похождений канонического персонажа из серии игр, созданных компанией Sega, написана Джошем Миллером и Патриком Кейси — авторами «Переполоха в общаге» и нескольких малоизвестных комедий с сомнительными названиями вроде «Свадьба с дробовиком» или «Трансильмания». Бэкграунд драматургов заметен по фильму, и это не столько сказывается на его качестве, сколько мешает целостности: «Соник» не выдержан в единой тональности и распадается на ряд эпизодов, словно написанных для разных зрителей. На ряд поп-культурных пассажей про Киану Ривза как национальное достояние приходятся безобидные и милые геги для младшего возраста, где черепаха переживает вместе с Соником сверхскоростное путешествие. Впрочем, встречаются шутки про хипстеров, разборки в баре реднеков прямиком из комедий начала нулевых, а Джим Керри исполняет экспрессивные этюды, гримасничая, танцуя и перекрикивая собеседников.

Соник в кино

Студия, кажется, не совсем понимала, что делать с брендом, учитывая его популярность среди детей. Получилось нечто подобное светлой и поучительной истории о дружбе и добре, но во вселенной картин с Лесли Нильсеном с характерным абсурдистским юмором. Последнее сравнение не случайно: в начале фильма Том со своей супругой смотрят фильм с участием комика, а персонаж президента отчаянно напоминает Нильсена времён «Очень страшного кино 3» — по внешней фактуре и градусу идиотии. Впрочем, юный зритель вряд ли заметит подвох, наблюдая за Соником, познающим мир и составляющим список, что сделать, перед тем как отправиться на другую планету. В этом смысле режиссер Фаулер применяет вселенную из игр настолько грамотно, насколько возможно, используя внешний канон злодея и пасхалки как задел на будущий сиквел, но не забывая работать на тех, кто знаком с персонажем опосредованно, выстраивая на экране странное, местами нелепое, но классическое по своей структуре семейное роуд-муви.

Соник в кино

Маркетинговое решение переделать дизайн Соника, первоначальный вариант которого в Сети высмеяли после первого тизера, стало достоинством и в глазах фанбазы, и тех, кто просто хочет посмотреть на милого, болтливого синего ежа. Другое дело, что его гиперактивность и модель поведения напоминает этакого прошлогоднего «Покемона», который встречает инфантильность героя «Бунта ушастых» — другого фильма, где Джеймс Марсден вынужден воспитывать компьютерного зверя. Даже странно, что Соника озвучивает не Райан Рейнольдс. И на фоне многообразия этих семейных концептов, которые уже имели самые разные варианты развития, в зависимости от производственных масштабов, «Соник в кино» рискует потеряться или, что еще хуже, быть осмеянным за свою нарочитую дурашливость и вторичность. Но свои задачи для двух целевых аудиторий он выполняет: быть привлекательным для детей и быть аутентичным в отношении исходной вселенной для поклонников персонажа.

Антон Фомочкин