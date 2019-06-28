«Собачья жизнь 2»: Рецензия Киноафиши

Термин «манипулятивное кино» чаще всего употребляется в контексте творчества Ларса фон Триера и авторов, близких ему по духу. Мол, жестокий режиссёр-манипулятор вырывает раскалёнными щипцами эмоции из бедного зрителя и получает от этого ни с чём не сравнимый кайф. Однако же кино в принципе, как и любое искусство, направлено на то, чтобы волновать душу смотрящего, включать некие триггеры внутри человеческого сознания, заставлять сопереживать и задумываться.

Есть ещё один взгляд на этот термин. Манипулятивным можно назвать любое кино, использующее запрещённые приёмы ― затрагивающее те темы, которые не могут не выдавить слезу даже из самого отъявленного сухаря. В этом контексте «Собачья жизнь 2» ― фильм, манипулятивнее которого ещё надо поискать.

Сама по себе концепция, что собаки реинкарнируют из одного тела в другое и стараются вернуться к самому любящему хозяину или его потомкам, трогательна донельзя. Благодаря ей первоначальный роман У. Брюса Кэмерона стал бестселлером и получил экранизацию. Можно отметить, что роман достаточно неплохо использовал приём отстранения, когда знакомые нам явления показаны с точки зрения человека или животного, абсолютно не понимающего, что происходит (Вспомните сцену в Филях из «Войны и мира», поданную с точки зрения девочки, которая видит, что дедушку-Кутузова обижают). Так будничные явления и события открываются с новой, ранее незнакомой стороны. Но кино ― совсем другое искусство, здесь нужно не рассказывать, а показывать, поэтому от относительно изобретательного романа во франшизе осталась сюжетная линия и трогательная основная задумка. Для верности снимать первую часть позвали эксперта по части слезовыжимательных историй шведа Лассе Хальстрёма ― режиссёра «Шоколада» и «Хатико».

«Собачья жизнь 2»

Постановщица второго фильма Гейл Манкусо не так именита (хотя она снимала эпизоды таких хитов, как «Друзья» и «Клиника»), зато в сиквел перекочевал Деннис Куэйд ― основная звезда первого фильма и озвучивающий всех героев-собак Джош Гад (его в дубляже мы, конечно же, не услышим).

«Собачья жизнь 2» выкручивает трогательность на максимум, поэтому не стесняется использовать весь арсенал запрещённых приёмов ― тут и трогательное прощание хозяев с питомцем, для верности повторенное по ходу фильма несколько раз. Здесь и больные раком, и умилительные примирения родных, и история дружбы через года ― подобно тому, как на фильмы в 3D выдают очки, в стоимость билета на это кино нужно включать пакет салфеток. Кстати, это и повод не брать с собой в кинозал совсем уж малышей, для совсем маленьких зрителей такое количество умирающих собачек и всего такого может оказаться излишне травмирующим.

Тем не менее, нельзя сказать, что существенная установка на трогательность ― это что-то плохое. В конце концов, когда человек идёт в кино на фильм про перерождающихся собак, он должен понимать, на что идёт. Так что если это осознанный выбор ― то вряд ли сейчас в прокате есть что-то более трогательное, чем «Собачья жизнь 2». Только не забудьте салфетки и бутылочку воды ― обезвоживание в летнее время совсем ни к чему.

Петр Волошин