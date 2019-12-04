Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Камуфляж и шпионаж Камуфляж и шпионаж
Киноафиша Фильмы Камуфляж и шпионаж
Spies in Disguise

Камуфляж и шпионаж, 2019

2019 / США
8.3 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Крутой спецагент превращается в голубя, но даже это не помешает ему спасти мир
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новый мультфильм Троя Квона и Ника Бруно посвящён забавной парочке: учёному-изобретателю по имени Уолтер и блистательному спецагенту Лэнсу Стерлингу. Эти двое не понимают друг друга и смотрят на мир совершенно с разных сторон, но им придётся объединиться для спасения планеты. Да и кто откажется сделать из супершпиона обычного голубя? Вот и юный изобретатель нашёл для своего коллеги самый что ни на есть забавный способ маскировки. Однако не всё так гладко: суперголубь легко подберётся к злодею незамеченным, но сил на решительный удар у него может и не хватить.

Несмотря на то, что ранее режиссёр Трой Квон был известен лишь короткометражками, ему удалось привлечь к первому проекту Blue Sky  в составе Disney действительно ярких звёзд, до этого блиставших в блокбастерах и популярнейших сериалах. Человек-паук в новом мультфильме станет ботаником (Том Холланд), а джинн из «Аладдина» (Уилл Смит) превратится в суперагента. Кстати, Смиту не привыкать носить классический костюм – многие ещё помнят его невероятный успех в «Людях в чёрном».

Чего ждать? Конечно, классики жанра: много экшна, забавных ситуаций, невероятных гаджетов и ужасающего суперзлодея. Что касается анимации, то поклонники «Аистов» (2016), «Секретной службы Санта-Клауса» (2011) и «Смолфута» (2018) останутся в восторге – новый мультфильм явно унаследовал традиции создания персонажей от перечисленных лент. В целом, если верить первым отзывам, зрителей ждёт крепкий середнячок среди шпионских мультфильмов и отличный вариант для семейного просмотра.

«Камуфляж и шпионаж» – первая анимационная лента за последние 15 лет, в работе над которой принял участие Уилл Смит.  Предыдущим мультфильмом была «Подводная братва» (2004).

Это четвёртая работа Рашиды Джонс в озвучивании. Первыми тремя стали «Головоломка» (2015), «Гринч» (2018) и «Клаус» (2019).

Каждый из актёров, озвучивших ключевых персонажей – Карен Гиллан, Том Холланд, Уилл Смит и Бен Мендельсон – работал над ролью супергероя или суперзлодея в фильмах по комиксам.

Том Холланд и Карен Гиллан уже работали вместе – над блокбастерами Marvel «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).

Венди Бекетт в английской версии мультфильма озвучила Рэйчел Броснахэн, играющая главную роль в популярном сериале Amazon «Удивительная миссис Мейзел». На счету актрисы уже два «Золотых глобуса» за лучшую женскую роль – в 2018 и 2019 году.

Сюжет мультфильма связан с короткометражкой Лукаса Мартелла «Невозможный голубь» (2009). Оригинальное название (Pigeon: Impossible) пародирует известную франшизу «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом в главной роли.

Это последний мультфильм десятилетия в зарубежном кинопрокате, где «Камуфляж и шпионаж» вышел 4 декабря 2019 года.

В Великобритании «Камуфляж и шпионаж» стал единственной анимационной лентой студии Blue Sky, получившей рейтинг PG («рекомендуется присутствие родителей»).

Это первый мультфильм Blue Sky после того, как студию купил Disney – и седьмой, где присутствуют человеческие персонажи. Все прошлые  анимационные ленты Blue Sky, кроме «Ледникового периода» (2002), «Рио» (2011), «Эпика» (2013), «Рио 2» (2014), «Снупи и мелочь пузатая в кино» (2015), были лишены антропоморфных героев.

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет - полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира.

8.3 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 9 января 2020
Премьера онлайн 30 марта 2020
Премьера в мире 4 декабря 2019
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Трой Квон
Трой Квон
В ролях
Том Холланд
Том Холланд
Уилл Смит
Уилл Смит
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2 (2018)
8.191489
Суперсемейка
Суперсемейка (2004)
7.5333333
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для мальчиков Мультфильмы для мальчиков
Мультфильмы для всей семьи Мультфильмы для всей семьи
Лучшие бадди-муви Лучшие бадди-муви
Постер мультфильма Камуфляж и шпионаж 14 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Камуфляж и шпионаж смотреть онлайн

Камуфляж и шпионаж
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Суперсемейка 2
 
Суперсемейка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Камуфляж и шпионаж» — новый проект анимационной студии Blue Sky, ответственной за создание франшизы «Ледниковый период» и дилогии «Рио». Их последний мультфильм «Фердинанд», вышедший в 2017 году, доказал, что студия больше не способна составить конкуренцию не только Disney и Pixar, но даже растерявшей былой запал DreamWorks и новичкам Illumination. После покупки Fox, частью которой была и Blue Sky, будущее стало выглядеть еще туманнее, и…
Читать
kuranovaolesya 9 января 2020, 16:17
Очень интересный, увлекательный и весёлый мультик. Будет интересно всем😍
shestakov.ua 11 января 2020, 23:45
Все супер , очень понравился всей семье !!!
Отзывы Написать
92 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Камуфляж и шпионаж
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Итоги года-2020 по версии Киноафиши.Инфо Выбираем лучших из лучших в этом непростом году!
Написать
3 декабря 2020 11:00
Новые технологии на страже порядка: Трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж» Супершпион и суперучёный работают вместе.
Написать
2 июля 2019 09:23
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
третий дублированный трейлер
Третий дублированный трейлер
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши