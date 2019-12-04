Камуфляж и шпионаж, 2019

Новый мультфильм Троя Квона и Ника Бруно посвящён забавной парочке: учёному-изобретателю по имени Уолтер и блистательному спецагенту Лэнсу Стерлингу. Эти двое не понимают друг друга и смотрят на мир совершенно с разных сторон, но им придётся объединиться для спасения планеты. Да и кто откажется сделать из супершпиона обычного голубя? Вот и юный изобретатель нашёл для своего коллеги самый что ни на есть забавный способ маскировки. Однако не всё так гладко: суперголубь легко подберётся к злодею незамеченным, но сил на решительный удар у него может и не хватить.

Несмотря на то, что ранее режиссёр Трой Квон был известен лишь короткометражками, ему удалось привлечь к первому проекту Blue Sky в составе Disney действительно ярких звёзд, до этого блиставших в блокбастерах и популярнейших сериалах. Человек-паук в новом мультфильме станет ботаником (Том Холланд), а джинн из «Аладдина» (Уилл Смит) превратится в суперагента. Кстати, Смиту не привыкать носить классический костюм – многие ещё помнят его невероятный успех в «Людях в чёрном».

Чего ждать? Конечно, классики жанра: много экшна, забавных ситуаций, невероятных гаджетов и ужасающего суперзлодея. Что касается анимации, то поклонники «Аистов» (2016), «Секретной службы Санта-Клауса» (2011) и «Смолфута» (2018) останутся в восторге – новый мультфильм явно унаследовал традиции создания персонажей от перечисленных лент. В целом, если верить первым отзывам, зрителей ждёт крепкий середнячок среди шпионских мультфильмов и отличный вариант для семейного просмотра.