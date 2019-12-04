Камуфляж и шпионаж, 2019

Новый мультфильм Троя Квона и Ника Бруно посвящён забавной парочке: учёному-изобретателю по имени Уолтер и блистательному спецагенту Лэнсу Стерлингу. Эти двое не понимают друг друга и смотрят на мир совершенно с разных сторон, но им придётся объединиться для спасения планеты. Да и кто откажется сделать из супершпиона обычного голубя? Вот и юный изобретатель нашёл для своего коллеги самый что ни на есть забавный способ маскировки. Однако не всё так гладко: суперголубь легко подберётся к злодею незамеченным, но сил на решительный удар у него может и не хватить.
Несмотря на то, что ранее режиссёр Трой Квон был известен лишь короткометражками, ему удалось привлечь к первому проекту Blue Sky в составе Disney действительно ярких звёзд, до этого блиставших в блокбастерах и популярнейших сериалах. Человек-паук в новом мультфильме станет ботаником (Том Холланд), а джинн из «Аладдина» (Уилл Смит) превратится в суперагента. Кстати, Смиту не привыкать носить классический костюм – многие ещё помнят его невероятный успех в «Людях в чёрном».
Чего ждать? Конечно, классики жанра: много экшна, забавных ситуаций, невероятных гаджетов и ужасающего суперзлодея. Что касается анимации, то поклонники «Аистов» (2016), «Секретной службы Санта-Клауса» (2011) и «Смолфута» (2018) останутся в восторге – новый мультфильм явно унаследовал традиции создания персонажей от перечисленных лент. В целом, если верить первым отзывам, зрителей ждёт крепкий середнячок среди шпионских мультфильмов и отличный вариант для семейного просмотра.
«Камуфляж и шпионаж» – первая анимационная лента за последние 15 лет, в работе над которой принял участие Уилл Смит. Предыдущим мультфильмом была «Подводная братва» (2004).
Это четвёртая работа Рашиды Джонс в озвучивании. Первыми тремя стали «Головоломка» (2015), «Гринч» (2018) и «Клаус» (2019).
Каждый из актёров, озвучивших ключевых персонажей – Карен Гиллан, Том Холланд, Уилл Смит и Бен Мендельсон – работал над ролью супергероя или суперзлодея в фильмах по комиксам.
Том Холланд и Карен Гиллан уже работали вместе – над блокбастерами Marvel «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).
Венди Бекетт в английской версии мультфильма озвучила Рэйчел Броснахэн, играющая главную роль в популярном сериале Amazon «Удивительная миссис Мейзел». На счету актрисы уже два «Золотых глобуса» за лучшую женскую роль – в 2018 и 2019 году.
Сюжет мультфильма связан с короткометражкой Лукаса Мартелла «Невозможный голубь» (2009). Оригинальное название (Pigeon: Impossible) пародирует известную франшизу «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом в главной роли.
Это последний мультфильм десятилетия в зарубежном кинопрокате, где «Камуфляж и шпионаж» вышел 4 декабря 2019 года.
В Великобритании «Камуфляж и шпионаж» стал единственной анимационной лентой студии Blue Sky, получившей рейтинг PG («рекомендуется присутствие родителей»).
Это первый мультфильм Blue Sky после того, как студию купил Disney – и седьмой, где присутствуют человеческие персонажи. Все прошлые анимационные ленты Blue Sky, кроме «Ледникового периода» (2002), «Рио» (2011), «Эпика» (2013), «Рио 2» (2014), «Снупи и мелочь пузатая в кино» (2015), были лишены антропоморфных героев.
Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет - полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира.