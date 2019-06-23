Проклятие Аннабель 3
– Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.
В 2 словах, фильм последний в этом стиле, и даже тот кто не смотрел и не пробовал смотреть пред части, стоит обратить внимание на этот фильм.
Однозначно в КИНО!
Для тех кто требует пред части:
Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника – Аннабель. Мия планирует поместить в детской комнате их будущей дочери. В ту ночь супругов беспокоят звуки, доносящиеся от соседей, Хиггинсов. Пока Мия звонит в полицию, на нее и Джона нападают незнакомцы, убившие их соседей. Полиция прибывает и стреляет в первого убийцу, мужчину, и тот погибает на месте, в то время как женщина-убийца совершает суицид, перерезав горло в детской и держа фарфоровую куклу в руках. В новостях опознали напавших как дочь Хиггинсов, Аннабель, и её бойфренда. Оба состояли в секте. В последующие дни в доме Формов происходит ряд паранормальных явлений. После этого Миа рожает здоровую девочку, Лию. Семья снимает квартиру в Пасадене, и после обнаружения куклы, которую Джон выбросил после предыдущего нападения Аннабель, в одной из своих коробок, еще одна серия паранормальных явлений поражает Мию и её дочь. На следующую ночь Мию преследует злобное существо в её квартире, и она считает, что это призрак Аннабель. Вскоре Мия сталкивается с загадочной фигурой в подвале здания дома, которая начинает преследовать её. Мия приглашает детектива Кларкина, чтобы добыть информацию об Аннабель и секте, в котором она состояла. Женщина узнаёт, что культ намеренно призывает сверхъестественных существ. С помощью продавщицы из книжного магазина Эвелин Мия понимает, что культ практиковал поклонение дьяволу и вызвал демона, что последовал за семьей после их переезда, чтобы забрать чью-то душу. По возвращении домой Миа и Лия подвергаются нападению демона, который раскрывается, манипулируя куклой. Миа и Джон связываются со своим приходским священником, отцом Перезом, который сообщает им, что демоны иногда вселяются в неодушевленные предметы для достижения своих целей и что человеческая душа должна быть предложена, чтобы демон её забрал. Без надежды изгнать демона из куклы, отец Перез забирает её, чтобы обратиться за помощью к Уорренам для расследования. Но прежде чем он сможет войти в церковь, демон, олицетворяющий дух Аннабель, нападает на него и забирает куклу. Священник госпитализирован, и на следующий день, когда Джон посещает его в больнице, отец Перез предупреждает, что, почувствовав мощное присутствие сущности, он понял, что истинное намерение демона – забрать душу Мии. В ту ночь, когда Эвелин навещала Мию, демон использовал физическую форму отца Переза, проникает в квартиру, похищает Лию и принуждает её мать отдать взамен свою душу. Чтобы спасти дочь, Миа пытается выпрыгнуть из окна с куклой, но Джон вместе с Эвелин успевают вовремя, чтобы остановить её. Эвелин решает отдать свою душу во искупление вины за автомобильную аварию, в которой несколько лет назад погибла ей дочь, Руби. Как только Формы воссоединяются, демон и кукла исчезают, а Лия возвращается. Через полгода куклу покупает в антикварном магазине женщина в подарок своей дочери Дебби, одной из медсестёр, показанных в начале фильма.
Особо удался Лодочник (Паромщик), его история может лечь в отдельный фильм вселенной Заклятия.
Как будто ты на квесте… Здесь работает абсолютно всё, каждая комната, каждый угол, каждый шорох, эта магическая музыка, ты сидишь и всматриваешься в эту темноту и ждёшь с замиранием сердца этих призраков😱Отдельное спасибо за Демона Аннабель, он здесь прекрасен, жаль что его всегда так мало. Я получила огромное удовольствие от просмотра. Респект Бобу «Большие шары». Единственное,концовка не впечатлила.
Вчера сходила на этот фильм и осталась довольна!
Конечно, особой смысловой нагрузки фильм не несёт и пугалки в фильме заезженные: сам по себе включающийся телевизор, летающие шторы, перемещающиеся предметы. И, наверное, как и в большинстве ужастиков для большего впечатления сие действие происходит ночью в полной темноте и свет никто из присутствующих героев так включать и не научился, только фонарики, которые либо мигают, либо вообще ломаются. Но это, то что касается минусов.
Из плюсов: жуткая атмосфера, довольно-таки интересный сюжет, интриги, конечно, нет, но смотреть очень интересно. Актёры свои роли сыграли хорошо, естественно. Не смотря на то, что это фильм ужасов, туда добавили несколько моментов над которыми можно посмеяться.
Что ещё нравится лично мне - это то, что все 3 части "Проклятия Анабель" сняты последовательно, с одними и теми же главными персонажами и с одной и той же задумкой и ничего лишнего.
В целом фильм понравился, ставлю ему 10/10, давно ничего подобного не было.
Рекомендую к просмотру!
"Проклятие Анабель 3" начинается с того, что Эд и Лоррейн Уоррены демонологи, во избежание проблем, забирают куклу Анабель к себе домой и закрывают её, так сказать, в специально-оборудованном для этого месте.
Рекомендую
Вам хрен угодишь
Фильм выше всяких похвал
Атомсферно
Интресно
Страшно
Не слушайте дезмаральшиков
Это однозначно пока что лучший хороор фильм в этом году
безобразный фильм!
картинка, да - хорошая, но что она показала?
сюжет разочаровал больше всего - 3 девочки справились с Аннабель???
да, если бы сценарий был нормальный, в конце фильм воронка была бы, а Уоренам пришлось бы переезжать!
вовсе не потому, что нужна кровь, неожиданные хлопки или инопланетяне, а просто потому, что пойду лучше пересмотрю Заклятие или Аннабель.
2 балла из 10ти фильму, при всё моей любви к ужастикам!
