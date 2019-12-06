«Джуманджи: Новый уровень»: Рецензия Киноафиши

Жизнь после школы оказалась совершенно не такой, какой представлял её себе Спенсер (Алекс Вулф), а его харизма — вовсе не столь испепеляющей для Нью-Йорка, какой она была в Джуманджи. Друзья разъехались кто куда, отношения с Мартой (Морган Тернер) не выдержали расстояния, поэтому, когда он возвращается в родной городок на праздники, то чувствует сильное нежелание видеться с приятелями. Единственное, что он жаждет увидеть снова, это виртуальные джунгли, в которых можно услышать заветные слова: «Добро пожаловать в Джуманджи»! И тогда Спенсер возвращается в игру, чтобы хотя бы ненадолго почувствовать себя отважным Смолдером Брэйвстоуном (Дуэйн Джонсон).

Но вот незадача — когда к нему на помощь приходят старые друзья, они в прямом смысле оказываются старыми. Вместе с Мартой и Фриджем в Джуманджи затягивает капризного дедулю Спенсера по имени Эдди (Дэнни ДеВито) и его бывшего напарника по бизнесу Майло Уокера (Дэнни Гловер), с которым они не общались уже много лет. И этот сюжетный поворот задает вектор всей геометрии фильма. Если первая часть играла по школьным правилам, затрагивая типичные подростковые проблемы, то «Джуманджи: Новый уровень» больше напоминает лирично-комичный квест под названием «Старость — не радость». Самоопределение, попытки наладить общение со сверстниками и зацикленность на соцсетях сменяются вопросами хромающего взаимопонимания между поколениями, мыслями о наступающей на пятки смерти и попытками разобраться в давних обидах.

Тем не менее глубоко в конфликты «Джуманджи» не зарывается и по-прежнему доблестно выполняет свою функцию развлекательной комедии. Юмор в этот раз по большей части построен на возрастных стереотипах (да простят режиссера Джейка Кэздана порицатели эйджизма). Возможно, до колик в животе и не дойдет, но сценаристов фильма можно поблагодарить уже за то, что шутки не опускаются до уровня ниже пояса. Что касается мира внутри компьютерной игры, то он действительно выходит на новый уровень, расширяя географию своих локаций до заснеженных гор и душных пустынь. По части экшена новая часть также чуть превосходит своего предшественника. Страусиная «Дорогая ярости», меняющие направление веревочные мосты (привет обитателям Хогвартса), драки с сотней агрессивных мандрил и один летающий конь — все это лишь малая часть того, что скрывается в дебрях нового «Джуманджи».

«Джуманджи: Новый уровень»

Как и в случае с «Зовом джунглей», всю эту игру можно было бы не затевать, не будь в ней возможности выбрать в качестве персонажей Дуэйна Джонсона, Кевина Харта, Карен Гиллан и Джека Блэка. Каждый из них добавляет в арсенал фильма по мощной суперспосбности, которые превзойдут любые слабости (даже торт). Кроме того, в этот раз «Джуманджи» может уложить на лопатки беспроигрышным комбо под названием Дэнни ДэВито внутри Дуэйна Джонсона. Оставляем за вами право считать карьеру «Скалы» спорной, но сложно отрицать, что гримасы ДэВито в его исполнении получились уж слишком реалистичными. Также к уже знакомой четверке в этот раз присоединилась вездсущая, но от этого не менее талантливая Аквафина, гармонично дополнившая оригинальный состав.

Вопрос о необходимости сиквела в наше время уже в принципе перестает быть вопросом — даже если этой необходимости нет, зрителей об этом вряд ли будут спрашивать, ведь они уже ответили, купив свой билет. «Новый уровень» не привносит практически ничего нового в уже знакомую историю, конфликты могут показаться слегка вымученными, юмор не самым задорным, да и вернуться в эту игру снова, как это сделал главный герой, вам вряд ли захочется. Но пока мороз за окном напоминает о подготовке к долгой зиме, а кинотеатры еще не заполнены сеансами «Звездных войн», окунуться в жаркое лето вместе с таким ярким кастом может быть достаточно приятно.

Олеся Трошина