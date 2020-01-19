Меню
Маяк - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Маяк. Дублированный трейлер

Маяк. Дублированный трейлер

Дата публикации: 12 декабря 2019
Маяк – Долгожданный фаворит кинофестивалей скоро на экранах в России
Наталия Петряшова 19 января 2020, 21:38
Фильм-очень качественный во всем: режиссура, съёмки, не говоря уж об игре актёров, а их в фильме всего 2-Уиллем Дефо и Роберт Паттисон.Браво! Особенно Роберт Паттисон-🔥.Это совсем не тот Вампир из Саги.В этом фильме Роберт-нереально-крут👍🏼👍🏼👍🏼. Для кого-то покажется фильм скучным и без развитие сюжета, но это на любителя, и на самом деле не так. Фильм очень ярко раскрывает образы главных героев; тонкий, психологический, с послевкусием.Рекомендую.
rafik.ivanov.85 20 января 2020, 15:32
Да шикарный фильм ! Патисон хороший актер хоть и заднеприводной! ) ну а дефо это мэтр кино .)
Ольга Nикольская(Овчинникова) 22 января 2020, 23:22
Мне фильм понравился, не смотря на то что черно-белый, и не смотря на то что, в зале сидело лишь 8 человек. Фильм не рекламировали по телевидению, т.к +18. Видимо играет какая то цензура... Хороший сюжет, психологический фильм, но возможно на любителя.
kudyakov_a 3 января 2021, 12:57
Шикарный фильм! Снято, сыграно выше всяких похвал! Паттинсон удивил.
7.1 Маяк
Маяк ужасы, фэнтези, 2019, США
