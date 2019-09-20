«Рэмбо: Последняя кровь»: Рецензия Киноафиши

Прошло уже больше десяти лет после событий четвёртой части. Джон Рэмбо, как и хотел, вернулся на ранчо своего отца, где спокойно и тихо воспитывает племянницу Габриэлу (Ивет Монреаль), почти забыв о прошлом. В этом ему помогает самоконтроль и немного (или не так уж мало) лекарств. О заработанном во Вьетнаме посттравматическом расстройстве напоминает только прежняя любовь к холодному оружию, да раскопанные под ранчо Копи Мории, которые Джон создал то ли на случай войны, то ли на случай массовой осады дома дивизией вооружённых мексиканских головорезов. Что и происходит.

Сильвестр Сталлоне, несмотря на неоднозначные этапы в фильмографии, очень чуткий продюсер собственных проектов. Большая включенность Сталлоне во франшизу позволила «Рокки» и «Рэмбо» прожить долго и заработать много денег, не скатываясь в унылое калькирование. С «Рокки» Слай вовремя понял, когда нужно сходить со сцены, и грамотно перевёл фокус на Крида. Очутившись в русле спин-оффа, история смогла задышать по-новому, радикально не выходя из канвы качественной и эмоциональной спортивной драмы. Но с «Рэмбо» так не выйдет. Его герой стал синонимом война-одиночки, и историю приходится вывозить ему самому. Если четвёртая часть увлекала качественным экшеном и старым добрым ультранасилием, двигаясь по намеченному пути второй и третьей частей, лишь немного сгустив краски и освоременив киноязык, то пятая часть не зря названа «Последней кровью». Она в большей степени пытается перекликаться с «Первой кровью».

Здесь стоит вспомнить, что писатель Дэвид Моррел, выпустив в 1972 роман «Первая кровь», по которому через десять лет будет поставлен первый боевик из серии, писал не совсем роман о том, как хороший парень крошит плохих. Его Рэмбо (тогда ещё имевший только фамилию) был обученной машиной для убийства и партизанской войны, но в первую очередь – глубоко несчастным человеком, которого система и война перелопатила и превратила в отморозка, не способного жить обычной жизнью. Всё, что Рэмбо может – это убивать. И да, он абсолютно не виноват и является жертвой, но от этого не перестаёт быть таким отморозком. В киноадаптации «Первой крови» истории не то, чтобы удалили, но подпилили зубы, поэтому в фильме Рэмбо не убивает полицейских пачками и в конце вместо смерти, как в оригинальном романе, получает лишь тюрьму, из которой быстро выходит, чтобы дальше крошить всех неугодных американскому правительству.

Рэмбо: Последняя кровь

В пятой части Сталлоне хочет вернуться к этому образу искалеченного войной человека. Даже по прошествии полувека Джон ловит Вьетнамские флэшбеки и винит себя в смерти боевых товарищей. Все эти неврозы реализуются в гиперопеке над племянницей. Но судьба оказывается жестока. Как бы ни пытался Рэмбо это предотвратить, беда всё равно случается, и Джон снова вынужден выйти на тропу войны. Тому, что вынудило его это сделать, отведены добрых три четверти хронометража. «Последняя кровь» долго отказывается быть боевиком, делая вид, что это мрачный и брутальный триллер про призраки прошлого, и он неплохо снят, если бы небольшое но. Если не уходить в спойлеры, можно обозначить это так: почему такой мастер подпольной войны не всегда использует метод ведения боя, в котором ему нет равных? Сюжетно это можно объяснить, но всё же четвёртая четверть доходчиво показывает, что Рэмбо в форме и спокойно может уложить добрые полсотни невнятных мексиканских NPC.

И вот когда наступает развязка, Рэмбо с помощью целой лавки скобяных товаров превращает лабиринт под домом в римейк «Куба» от сохи и брутально уничтожает своих врагов. Фильм резко наращивает темп и становится мощным боевиком, но эта красочно-кровавая развязка удовлетворит ли зрителя, которому час с лишком до этого рассказывали немного другую историю?

Большое познаётся на расстоянии. Сейчас, обозревая франшизу из 2019 года, можно точно сказать, что история Рэмбо – это не только гимн война-одиночки, но и реквием по тем, кто ушёл с войны, но никогда не закончил войну в себе, не менее пронзительный, чем условный «Охотник на оленей» или «Лестница Иакова». Жаль только, что этот гуманистический посыл теряется за тоннами трупов. Ну что ж, зритель всё равно с удовольствием пересмотрит, как Джон Рэмбо выходит на тропу войны.

Пётр Волошин