Где ты, Адам?, 2019

Сюжет фильма разворачивается в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон, одного из полуостровов Эгейского моря, отданного в исключительное пользование монахам восточного христианства. Образы природы вплетаются в практически непрерывную череду труда и молитвы, выстраиваясь в ритмическую взаимосвязь человека и природы, намекая тем самым на рай, по которому мы все в глубине души истосковались. Но жемчужиной этого роскошного византийского ландшафта являются всё же сами монахи, чья теплота и самобытность были запечатлены приоткрытием завесы, скрывающей их повседневную жизнь, где у каждого свои радости, свои надежды и слабости. Приглашая создателей фильма в свою среду, монахи надеются пробудить в каждом зрителе память о своем воскресении. Центральной фигурой фильма стал старец монастыря игумен Григорий, чей многолетний опыт окормления наградил его глубоким пониманием души человеческой и её стремления вернутьcя в состояние, свойственное человеческой природе Адама до грехопадения.