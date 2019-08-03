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Где ты, Адам?
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Gde ti, Adam?

Где ты, Адам?, 2019

2019 / Россия
8.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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О фильме

Сюжет фильма разворачивается в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон, одного из полуостровов Эгейского моря, отданного в исключительное пользование монахам восточного христианства. Образы природы вплетаются в практически непрерывную череду труда и молитвы, выстраиваясь в ритмическую взаимосвязь человека и природы, намекая тем самым на рай, по которому мы все в глубине души истосковались. Но жемчужиной этого роскошного византийского ландшафта являются всё же сами монахи, чья теплота и самобытность были запечатлены приоткрытием завесы, скрывающей их повседневную жизнь, где у каждого свои радости, свои надежды и слабости. Приглашая создателей фильма в свою среду, монахи надеются пробудить в каждом зрителе память о своем воскресении. Центральной фигурой фильма стал старец монастыря игумен Григорий, чей многолетний опыт окормления наградил его глубоким пониманием души человеческой и её стремления вернутьcя в состояние, свойственное человеческой природе Адама до грехопадения.

8.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 3 августа 2019
Возраст 12+
Режиссер
Александр Запорощенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Где ты, Адам? 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
osavost 5 сентября 2020, 16:27
Если бы меня попросили назвать этот фильм, я бы назвала его:"Послание". Это был как будто откровенный разговор игумена монастыря Дохиар со… Читать дальше…
zhanna.zhan-net84 21 ноября 2020, 20:16
Фильм очень глубокий. С одной стороны будничная жизнь монахов, с другой - простые истины, которые нужно услышать сейчас каждому..сейчас, в то время,… Читать дальше…
Отзывы Написать
26 голосов
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