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Мстители: Династия Канга
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Avengers: The Kang Dynasty

Мстители: Династия Канга, 2025

2025
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о выходе в прокат
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 мая 2025
Режиссер
Дестин Креттон
Дестин Креттон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мстители: Династия Канга 1 постер
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Фильм «Мстители: Династия Канга» снимет режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон Гавайский постановщик остается в MCU.
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27 июля 2022 16:00
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