Кома, 2019

Фильм «Кома» снят российским режиссером Никитой Аргуновым по идее сценариста и продюсера Сарика Андреасяна. Премьера ленты прошла на Неделе российского кино в Чехии осенью 2019 года и получила положительные отзывы критиков. Картину считают прорывом в области российского кинематографа и одним из лучших фантастических боевиков.

Сюжет «Комы» повествует о молодом архитекторе, роль которого исполнит актер Риналь Мухаметов («Вторжение»). Герой Риналя попадает в страшную автокатастрофу, после которой впадает в коматозное состояние — кому.

И пока в реальном мире архитектор борется за жизнь на больничной койке, его сознание оказывается в потустороннем мире. В то же время ему кажется, что он проснулся у себя в комнате. Герой теряет память и теперь должен вспомнить кто он, свое прошлое, чтобы отыскать дорогу домой (в свое тело) в новом мире.

В этом мире живут люди, которые так же, как и главный герой, попали в кому. Сам мир напоминает сон — он соткан из обрывков воспоминаний его обитателей. Тут нет четких локаций, все они хаотично разбросаны по всему миру, а он, в свою очередь, живет по своим правилам и не подчиняется никакой логике.

В этом мире герой встречает Жнеца — сущность, созданную из поврежденных клеток мозга. Он питается обитателями этого причудливого мира, а затем превращает их в себе подобных. Жнец атакует героя, но его спасают обитатели «Комы» и вводят в курс дела: как жить в этом мире и бороться со Жнецами. Группа выживших надеется, что архитектор — избранный и поможет создать им остров-безопасности подальше от Жнецов.

Помимо Риналя Мухаметова, в картине сыграли выдающиеся российские актёры: Антон Пампушный («Экипаж», «Невская битва»), Алексей Серебряков («Морской волк»), Любовь Аксёнова («Выжить после», «Обнимая небо»), Милош Бикович («Духless 2») и другие.