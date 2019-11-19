Кома, 2019

Фильм «Кома» снят российским режиссером Никитой Аргуновым по идее сценариста и продюсера Сарика Андреасяна. Премьера ленты прошла на Неделе российского кино в Чехии осенью 2019 года и получила положительные отзывы критиков. Картину считают прорывом в области российского кинематографа и одним из лучших фантастических боевиков.
Сюжет «Комы» повествует о молодом архитекторе, роль которого исполнит актер Риналь Мухаметов («Вторжение»). Герой Риналя попадает в страшную автокатастрофу, после которой впадает в коматозное состояние — кому.
И пока в реальном мире архитектор борется за жизнь на больничной койке, его сознание оказывается в потустороннем мире. В то же время ему кажется, что он проснулся у себя в комнате. Герой теряет память и теперь должен вспомнить кто он, свое прошлое, чтобы отыскать дорогу домой (в свое тело) в новом мире.
В этом мире живут люди, которые так же, как и главный герой, попали в кому. Сам мир напоминает сон — он соткан из обрывков воспоминаний его обитателей. Тут нет четких локаций, все они хаотично разбросаны по всему миру, а он, в свою очередь, живет по своим правилам и не подчиняется никакой логике.
В этом мире герой встречает Жнеца — сущность, созданную из поврежденных клеток мозга. Он питается обитателями этого причудливого мира, а затем превращает их в себе подобных. Жнец атакует героя, но его спасают обитатели «Комы» и вводят в курс дела: как жить в этом мире и бороться со Жнецами. Группа выживших надеется, что архитектор — избранный и поможет создать им остров-безопасности подальше от Жнецов.
Помимо Риналя Мухаметова, в картине сыграли выдающиеся российские актёры: Антон Пампушный («Экипаж», «Невская битва»), Алексей Серебряков («Морской волк»), Любовь Аксёнова («Выжить после», «Обнимая небо»), Милош Бикович («Духless 2») и другие.
Картина «Кома» стала дебютным проектом Никиты Аргунова на большом экране. Ранее режиссер отвечал только за визуальные спецэффекты в российских фильмах «Землетрясение», «Мафия», «Защитники», «Время первых», «Монгол».
Идея «Комы» принадлежит режиссеру «Землетрясения» и «Защитников» Сарику Андреасяну.
На съемки фильма «Кома» ушло 350 миллионов рублей.
Создатели картины вдохновлялись таким фильмами, как «Начало» и «Интерстеллар» Кристофера Нолана, «Марсианин» Ридли Скотта.
Для актеров Милоша Бикович и Любови Аксеновой это не первый фантастический проект, над которым они работают совместно. Они также снялись в картине «За гранью реальности» Александра Богуславского.
Фильм «Кома» выйдет в мировой видеопрокат. Ближайший показ картины за рубежом состоится 7 февраля в Германии. По предварительным данным, картину покажут еще в 24 странах, среди них: США, Великобритания, Франция, Австрия, Китай, Испания и другие.
Съемки фильма проходили в несколько этапов и растянулись на год из-за того, что большую часть сцен снимали на зимней и весенней натуре. Съемочной команде приходилось ждать необходимых погодных условий, чтобы отснять живую сцену без спецэффектов.
После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство КОМЫ — причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.