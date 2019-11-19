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Кома Кома
Киноафиша Фильмы Кома

Кома, 2019

2019 / Россия
7.8 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Фантастический боевик о том, как сознание главного героя попадает в потусторонний мир
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Фильм «Кома» снят российским режиссером Никитой Аргуновым по идее сценариста и продюсера Сарика Андреасяна. Премьера ленты прошла на Неделе российского кино в Чехии осенью 2019 года и получила положительные отзывы критиков. Картину считают прорывом в области российского кинематографа и одним из лучших фантастических боевиков.

Сюжет «Комы» повествует о молодом архитекторе, роль которого исполнит актер Риналь Мухаметов («Вторжение»). Герой Риналя попадает в страшную автокатастрофу, после которой впадает в коматозное состояние — кому.

И пока в реальном мире архитектор борется за жизнь на больничной койке, его сознание оказывается в потустороннем мире. В то же время ему кажется, что он проснулся у себя в комнате. Герой теряет память и теперь должен вспомнить кто он, свое прошлое, чтобы отыскать дорогу домой (в свое тело) в новом мире.

В этом мире живут люди, которые так же, как и главный герой, попали в кому. Сам мир напоминает сон — он соткан из  обрывков воспоминаний его обитателей. Тут нет четких локаций, все они хаотично разбросаны по всему миру, а он, в свою очередь, живет по своим правилам и не подчиняется никакой логике.

В этом мире герой встречает Жнеца — сущность, созданную из поврежденных клеток мозга. Он питается обитателями этого причудливого мира, а затем превращает их в себе подобных. Жнец атакует героя, но его спасают обитатели «Комы» и вводят в курс дела: как жить в этом мире и бороться со Жнецами. Группа выживших надеется, что архитектор — избранный и поможет создать им остров-безопасности подальше от Жнецов.

Помимо Риналя Мухаметова, в картине сыграли выдающиеся российские актёры: Антон Пампушный («Экипаж», «Невская битва»), Алексей Серебряков («Морской волк»), Любовь Аксёнова («Выжить после», «Обнимая небо»), Милош Бикович («Духless 2») и другие.

Картина «Кома» стала дебютным проектом Никиты Аргунова на большом экране. Ранее режиссер отвечал только за визуальные спецэффекты в российских фильмах «Землетрясение», «Мафия», «Защитники», «Время первых», «Монгол».

Идея «Комы» принадлежит режиссеру «Землетрясения» и «Защитников» Сарику Андреасяну.          

На съемки фильма «Кома» ушло 350 миллионов рублей.

Создатели картины вдохновлялись таким фильмами, как «Начало» и «Интерстеллар» Кристофера Нолана, «Марсианин» Ридли Скотта. 

Для актеров Милоша Бикович и Любови Аксеновой это не первый фантастический проект, над которым они работают совместно. Они также снялись в картине «За гранью реальности» Александра Богуславского. 

Фильм «Кома» выйдет в мировой видеопрокат. Ближайший показ картины за рубежом состоится 7 февраля в Германии. По предварительным данным, картину покажут еще в 24 странах, среди них: США, Великобритания, Франция, Австрия, Китай, Испания и другие. 

Съемки фильма проходили в несколько этапов и растянулись на год из-за того, что большую часть сцен снимали на зимней и весенней натуре. Съемочной команде приходилось ждать необходимых погодных условий, чтобы отснять живую сцену без спецэффектов.

После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство КОМЫ — причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

7.8 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 января 2020
Премьера онлайн 19 ноября 2019
Премьера в мире 19 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Никита Аргунов
Никита Аргунов
В ролях
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Милош Бикович
Милош Бикович
Ростислав Гулбис
Ростислав Гулбис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кома 14 постеров
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Наша рецензия
Виктор (Риналь Мухаметов) просыпается утром у себя в комнате и очень быстро понимает, что это не его комната. Он оказывается в каком-то фантасмагорическом мире, где верх и низ — понятия условные, а  Биг Бен находится напротив московского МИД. Он в этом мире не один, его быстро находят другие люди и объясняют, что это всё пространство, в котором живут люди, сейчас находящиеся в коме. Оно состоит из обрывочных воспоминаний и снов многих людей. Выбраться из этого мира коллективной…
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morning666 2 февраля 2020, 13:51
Фильм понравился. Но могу сказать, что фильм не для тупых, они его просто не поймут и не для семейного отдыха, для этого "Холоп" и т.д. А… Читать дальше…
Larisa.VVL 30 января 2020, 19:27
Отличный фильм... Тот самый случай, когда форма и содержание на высоте и не уступают друг другу.... Очень понравился...
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Создателям фильма «Кома» предъявили иск на 50 миллионов рублей Из-за провала фильма в прокате компания братьев Андреасян не смогла вернуть инвесторам вложенные средства.
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13 июля 2020 13:47
Звезда «Холопа» Милош Бикович будет снимать мультфильмы В этом ему поможет продюсер экранизации «В ожидании варваров».
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9 июня 2020 14:55
«Кома» с Риналем Мухаметовым может получить ремейк от продюсера «Обители зла» Грядет голливудская адаптация отечественной фантастики.
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30 января 2020 13:46
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