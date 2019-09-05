«Царство»: Рецензия Киноафиши

255 год до н.э. Поднебесная уже несколько столетий бултыхается в гражданских войнах. Два мальчика-раба ― Синь и Пяо ― проданы в рабство крестьянину из провинциальной деревни. Всё свободное от работы время ребята обучаются военному искусству. Синь и Пяо верят: наступит день, когда они обретут свободу, вырвут её зубами, после чего станут великими генералами, за которыми пойдут миллионы. Однажды схватку мальчишек видит проезжающий мимо полководец. Он выкупает Пяо из рабства и увозит его с собой, а разочарованный Синь продолжает свои отчаянные тренировки в одиночестве.

Пройдёт много лет, и Пяо снова появится на пороге крестьянской хибары. Смертельно раненный, он умрёт на руках лучшего друга. Оказывается, много лет назад его выкупили из-за фантастического сходства с юным принцем Ин Чжэном ― будущим императором Цинь Шихуаном. Из-за дворцового переворота Пяо пришлось отдать жизнь за своего принца. Принц теперь в бегах, по его следам идут самые опасные убийцы узурпатора. Возмужавший раб Синь, настоящий воин-берсерк, ненавидит принца, из-за которого погиб его единственный друг, но все же соглашается его защищать. Два молодых героя еще не знают, что война с узурпатором ― лишь первая глава в их многолетнем походе во имя объединения семи воюющих царств Поднебесной.

На данный момент режиссер Синсукэ Сато ― главный специалист по экранизации манги. К нашему великому сожалению. В авторском резюме Сато целая обойма адаптаций различной степени удачности ― «Инуясики», «Я ― герой», «Блич», «Тетрадь смерти», «Ганц», «Библиотечные войны». «Царство» ― безусловно, самая успешная из этих экранизаций. Первый фильм, где постановщику удалось с облегчением выдохнуть и снять именно ту историю, о которой он мечтал со времен своего дебютного фильма «Принцесса мечей». С любимыми актёрами и приличным бюджетом, который позволил ему работать в Китае, в павильонах легендарного хэндянского Чайнавуда. С хорошими костюмерами и художниками, создавшими на экране лютый, но убедительный микс из цинской и африканской эстетики. Но самое главное ― в связке с хореографом Юдзи Симомурой. Самый известный в Японии постановщик боевых сцен работал в жанровом кино со времён эпохального китамуровского «Версуса». Он делал экшен для десятков фильмов, даже для видеоигр «Metal Gear Solid» и «Devil May Cry». Симомура сотрудничает с Сато с 2002 года, но на этот раз его не только спустили с поводка, но даже разрешили привести в фильм своего любимого актёра Така Сакагути, с которым они совсем недавно сделали настоящий ножевой балет ― уже ставший культовым боевик «Re:Born». Сакагути играет в «Царстве» самого опасного и безжалостного бойца Цзо Цы, который выйдет в финальном бою и прохрипит: «Мечты? Мечты ― дерьмо собачье!». И тысячи фанатов Така скажут ему в ответ: «Воооу!» «Царство» ― один из лучших летних блокбастеров 2019 года, но не стоит забывать, что он японский. О специфическую манерность и густой пафос японской актёрской школы спотыкаются порой даже старые фанаты. Главное ― не забывать, что это еще один, пусть и альтернативный, путь к настоящей жанровой искренности, которой ушедшим летом было совсем не много.

Царство

«У каждого поколения есть легенда. У каждого путешествия ― первый шаг. У каждой саги ― её начало». Этот знаменитый слоган к первому эпизоду «Star Wars» прекрасно подходит фильму Синсукэ Сато «Царство», рассказывающему про первые шаги Цинь Шихуана. Самого знаменитого императора в истории Китая. Правителя, который в III в. до н.э. впервые объединил Поднебесную, воздвиг на её границах Великую Стену, а в конце жизни сошёл в могилу вместе с бесчисленной армией терракотовых воинов.

Для нашего поколения историю Цинь Шихуана ― его личную сагу, легенду, ― уже 14 лет рассказывает японский скальд-мангака Ясухиса Хара. 54 тома его комикса были изданы за 14 лет тиражом более 35 млн экземпляров. Плюс официальные переводы на дюжину языков и анимационная экранизация продолжительностью в 77 серий. Пусть не самая удачная, но масштабом и количеством эпизодов обогнавшая даже «Игру престолов». «Царство» ― один из главных подростковых эпосов нашего времени, и вполне логично, что поздно или рано японцы должны были снять по этому эпосу блокбастер. Сказано ― сделано. Сняли. «Царство» ― самый кассовый японский кинофильм 2019 года. И сегодня он выходит в российский прокат. Феликс Зилич