Angry Birds 2 в кино - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Angry Birds 2 в кино. Дублированный трейлер

Angry Birds 2 в кино. Дублированный трейлер

Дата публикации: 27 марта 2019
Angry Birds 2 в кино – Злые птички возвращаются! В кино с 22 августа.
Алексей Немченко 5 августа 2019, 03:47
Мульт уже слили в сеть.
А так, стоит идти я думаю только ради Бурунова...
5 августа 2019, 03:47 Ответить
ilham_az 15 августа 2019, 23:31
Оценка
Детям очень понравился мульт, вышли в полном восторге.
15 августа 2019, 23:31 Ответить
c350mercedesc350 18 августа 2019, 11:45
Оценка
Ходили всей семьей. Очень интересны и гоавное смешной мульт
18 августа 2019, 11:45 Ответить
Олег Ц. 18 августа 2019, 20:31
Обслуживание дерьмо
18 августа 2019, 20:31 Ответить
inspektor88 19 августа 2019, 20:11
Оценка
Очень понравился , нам по 31, сидели с детьми в зале и ржали вместе с ними 😂
19 августа 2019, 20:11 Ответить
glazenkova_86 26 августа 2019, 19:37
Оценка
Прикольный мультик. Сыну (8 лет) очень понравился.
26 августа 2019, 19:37 Ответить
Peotrowich 2 сентября 2019, 13:30
Оценка
Всё хорошо полный зал.
2 сентября 2019, 13:30 Ответить
Екатерина Васильевна 2 сентября 2019, 20:37
Оценка
Нууу что тут скажешь.... я ржала до слез) хорошее продолжение) классно что мультики такого плана делают не только для детей) однозначно для стоит глянуть всем, я думаю там каждый найдет нпд чем можно здорово посмеяться)
2 сентября 2019, 20:37 Ответить
NastMe 6 сентября 2019, 00:33
«Angry Birds 2 в кино»
Яркое и веселое примирение. Вот и подоспела вторая часть мультфильма об известных наверное всем Птичках. Сразу скажу, что не смотрела предыдущую часть и не являюсь поклонницей игры или чего-либо связанного с Angry Birds. Возможно даже не стала бы смотреть, если бы не появилось время. Но что точно могу сказать — я не пожалела о просмотре.
История мне показалось довольно интересной. Сюжет прост — с какого-то неизвестного Острова начинается обстрел Острова Свиней и Птиц. Обе стороны решают положить топор войны и объединится, чтобы противостоять угрозе. Вокруг этого вообщем-то и строится все повествование.
Ну, не думаю, что стоит тут говорить о визуальной части. Конечно же нарисовано все ярко и красиво. Да и выглядят Персонажи довольно привлекательно, в том плане, что на них приятно смотреть.
Мне понравилась Музыка. Она была уместной и очень подбадривающей. С шутками дела обстоят тоже хорошо. Может они и не блещут какой-то особой оригинальностью, но они легкие и смешные. То есть в принципе картина справляется со своей задачей — она развлекает.
Герои прописаны нормально. Поднимается не одна проблема. Мотивы главного Антагонисты понятны, но вот цели их реализации не очень. Все можно было бы сделать и проще, но о чем бы тогда был фильм?
Также хочу отметить как показали характер Реда. Его поведение очень походит на поведение многих людей. И очень хорошо, когда рядом оказываются те, кто сможет помочь тебе встать на правильный путь (ему в этом плане повезло). Здесь бы отметила еще Сильвер, которая очень интересная. Малыши Птички это вообще отдельная история. Вообщем все Герои понравились.
Были, конечно, небольшие ляпы, но я не думаю, что здесь нужно к этому придираться. Правда один момент с шапкой Реда почему-то все никак не выходит из головы, уж больно акцентировали на этом внимание.
Как итог можно сказать, что мне, как «Новичку» во Вселенной Angry Birds, очень даже понравилось. Картина получилось яркой и забавной. И точно не скучной. Желания бежать и играть в эту игру или смотреть первую часть у меня не возникло, но этот мультфильм я определенно рекомендую к просмотру.
9/10
6 сентября 2019, 00:33 Ответить
Евгений Стешенко 17 сентября 2019, 22:54
Оценка
Достойное продолжение 👍
Оценка 8 из 10
17 сентября 2019, 22:54 Ответить
P 22 сентября 2025, 19:01
Оценка
I love The Angry Birds Movie 2 2019❤️🤍🥰✨ ♾️/10 ratings
22 сентября 2025, 19:01 Ответить
P 22 сентября 2025, 19:01
Оценка
😍
22 сентября 2025, 19:01 Ответить
7.2 Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино анимация, детский, 2019, США
