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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2025

Рейтинг фильмов 2025 года

Как приручить дракона 8.8
1 Как приручить дракона Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный 2025, США
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Формула 1 8.7
2 Формула 1 Маскулинный блокбастер об автогонках во главе с Брэдом Питтом
спорт 2025, США
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Дандадан: Злой глаз 8.6
3 Дандадан: Злой глаз Три первые серии второго сезона аниме "Дандадан"
анимация 2025, Япония
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Нэчжа побеждает Царя драконов 8.4
4 Нэчжа побеждает Царя драконов Фэнтези на основе китайской мифологии, ставшее самым кассовым мультфильмом в истории
анимация, драма, фэнтези 2025, Китай
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Лило и Стич 8.1
5 Лило и Стич Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия 2025, США
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Громовержцы* 8.0
6 Громовержцы* Антигерои-неудачники собираются вместе и берутся за миссию по спасению мира. «Отряд самоубийц» от студии Marvel
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Пункт назначения: Узы крови 7.9
7 Пункт назначения: Узы крови Смерть вновь собирает урожай. Изобретательные и отвратительные способы умереть в шестой части знаменитой франшизы
ужасы 2025, США
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Миссия невыполнима: Финальная расплата 7.8
8 Миссия невыполнима: Финальная расплата Неугомонный Том Круз спасает мир от взбунтовавшегося искусственного интеллекта
боевик 2025, США
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Супермен 7.8
9 Супермен Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Ущелье 7.7
10 Ущелье Два спецагента влюбляются во время смертельно опасной миссии
боевик, мелодрама 2025, США
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Кончится лето 7.5
11 Кончится лето Криминальная драма с Юрой Борисовым о братских узах и сломанных судьбах
драма 2025, Россия
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Рэкетир. Новые времена 7.5
12 Рэкетир. Новые времена Казахский боевик о кровной мести в мире больших денег
драма, криминал 2025, Казахстан
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Оставь это ветру 7.5
13 Оставь это ветру Неожиданная история любви бизнесвумен и сёрфера
драма, мелодрама 2025, Турция
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Плагиатор 7.5
14 Плагиатор Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
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Грешники 7.5
15 Грешники Вампиры заявляются на вечеринку, которую закатили гангстеры-близнецы. Авторский хоррор от режиссера «Черной пантеры»
драма 2025, США
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Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» 7.5
16 Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» Сестра и брат из Отдел магической безопасности наводят порядок в сказочном королевстве
анимация 2025, Россия
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Балерина 7.5
17 Балерина Искусная наемница Ана де Армас ступает на тропу мести. Зубодробительный спин-офф "Джона Уика"
боевик, триллер 2025, США
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Туда 7.5
18 Туда Взбалмошная актриса в компании сдержанного таксиста едет из Москвы в Уфу. Летнее роуд-муви о ценности общения и понимания
мелодрама 2025, Россия
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Патруль. Последний приказ 7.4
19 Патруль. Последний приказ Комедия о казахских патрульных, которые сражаются за право сопровождать президента
комедия 2025, Казахстан
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Один хороший день 7.4
20 Один хороший день Комедия о наивной провинциалке, которая попадает во временную петлю
мелодрама 2025, Россия
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Мир Юрского периода: Возрождение 7.4
21 Мир Юрского периода: Возрождение Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Злой город 7.3
22 Злой город Золотая Орда сталкивается с непобедимым русским духом
боевик, драма, исторический 2025, Россия
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Гадкая сестра 7.2
23 Гадкая сестра Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
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Денискины рассказы 7.2
24 Денискины рассказы Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского о приключениях советского мальчика
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Верни её из мертвых 7.2
25 Верни её из мертвых Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»
ужасы 2025, Австралия / США
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Расплата 2 7.2
26 Расплата 2 Киллер-математик и его брат берутся за опасное расследование. Бен Аффлек и Джон Бернтал в сиквеле «Расплаты» 2016 года
боевик, криминал, драма 2025, США
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Охота на воров 2: Пантера 7.2
27 Охота на воров 2: Пантера Криминальный триллер с Джерардем Батлером о противостоянии копа и алмазной мафии
боевик, криминал 2025, США
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Микки 17 7.1
28 Микки 17 Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
приключения, драма, фантастика 2025, США
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Рейс навылет 7.1
29 Рейс навылет Бывший спецагент попадает на самолет, наполненный искусными киллерами
боевик, комедия 2025, США
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Мастер 7.1
30 Мастер Боевик с Джейсоном Стэйтемом о работяге-супергерое
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
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Море на двоих 7.1
31 Море на двоих
комедия, мелодрама 2025, Россия
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Каратэ-пацан: Легенды 7.1
32 Каратэ-пацан: Легенды Новая часть знаменитой бойцовской франшизы с Ральфом Маччио и Джеки Чаном
боевик, драма 2025, США
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Майнкрафт в кино 7.1
33 Майнкрафт в кино Красочное семейное фэнтези на основе хитовой строительной видеоигры
фэнтези, боевик 2025, США / Швеция / Великобритания
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Не одна дома 2 7.0
34 Не одна дома 2 Новые приключения смышленой девочки в исполнении Миланы Хаметовой. На этот раз героиня предотвращает ограбление в детском лагере
семейный, комедия 2025, Россия
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Пророк. История Александра Пушкина 7.0
35 Пророк. История Александра Пушкина От лицейских дней до роковой дуэли: история жизни русского поэта
драма 2025, Россия
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Батя 2. Дед 7.0
36 Батя 2. Дед Продолжение народного хита о мужском воспитании, семейных отношениях и ностальгии по прошлому
комедия 2025, Россия
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Группа крови 7.0
37 Группа крови Плененные советские дети решаются на побег из нацистского лагеря
военный, драма 2025, Россия
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Манюня: День рождения Ба 6.9
38 Манюня: День рождения Ба Озорные подруги спасают семейное торжество
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Красный шелк 6.9
39 Красный шелк Молодой красноармеец и бывший царский агент спасают будущее Советской России
детектив, боевик 2025, Россия
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28 лет спустя 6.9
40 28 лет спустя Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы 2025, Великобритания / США
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Кракен 6.9
41 Кракен Отечественный блокбастер о поисках пропавшей подлодки и столкновении с чудищем морским
приключения, фантастика 2025, Россия
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Все, что тебя касается 6.8
42 Все, что тебя касается Девочка-подросток разыскивает своего отца на концерте музыкальной группы «Звери»
комедия 2025, Россия
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Дорогая, я больше не перезвоню 6.8
43 Дорогая, я больше не перезвоню Трудоголик застревает между адом и раем, переосмысливая свою жизнь
комедия, приключения, фэнтези 2025, Россия
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Хищные твари 6.8
44 Хищные твари Похищенная девушка противостоит маньяку и смертоносным акулам
ужасы, триллер 2025, Австралия
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На деревню дедушке 6.7
45 На деревню дедушке Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым
комедия, семейный 2025, Россия
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ON и Она 6.6
46 ON и Она Героиня Юлии Пересильд влюбляется в искусственный интеллект
мелодрама, фантастика 2025, Россия
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Материалистка 6.6
47 Материалистка Профессиональная сводница выбирает между миллионером и бывшим парнем. Новый фильм от создательницы "Прошлых жизней"
мелодрама 2025, США
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Кровавый урожай 6.6
48 Кровавый урожай Веселый слэшер о смертоносном клоуне, который со вкусом расправляется с подростками
комедия, ужасы 2025, США / Канада / Люксембург
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М3ГАН 2.0 6.5
49 М3ГАН 2.0 Кукла-убийца М3ГАН противостоит своей злобной «сестре» Амелии. Сиквел хитового техно-хоррора 2022 года
фантастика, ужасы 2025, США
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Западня 6.5
50 Западня Воришка пытается угнать дорогое авто, но становится игрушкой мстительного садиста
триллер 2025, США / Канада / Чехия
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Финист. Первый богатырь 6.5
51 Финист. Первый богатырь Мудрая сказка о самовлюблённом богатыре и важности дружбы
приключения, фэнтези 2025, Россия
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Капитан Америка: Новый мир 6.4
52 Капитан Америка: Новый мир Marvel представляет: Капитан Америка раскрывает заговор в Белом доме
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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В списках не значился 6.4
53 В списках не значился Молодой солдат оказывается в пылу обороны Брестской крепости. Патриотический военный фильм, приуроченный к 9 мая
военный, исторический 2025, Россия / Беларусь
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Смерть единорога 6.4
54 Смерть единорога Отец и дочь сбивают на авто мифическое животное, навлекая на себя жестокую месть его сородичей
комедия, ужасы 2025, США
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Опустошение 6.4
55 Опустошение
боевик, триллер 2025, Великобритания
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Дожить до рассвета 6.3
56 Дожить до рассвета
ужасы 2025, США
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Война и музыка 6.3
57 Война и музыка Друзья-музыканты ищут свой путь к спасению на войне
драма, исторический, военный 2025, Россия
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Последнее завтра 6.2
58 Последнее завтра Популярный музыкант знакомится с таинственной девушкой и погружается в онейрический трип
драма 2025, США
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Обезьяна 6.2
59 Обезьяна Игрушечная обезьянка сеет смерть на своём пути
ужасы 2025, США
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Финал 6.2
60 Финал Российская сборная по волейболу готовится к решающему матчу за золото Олимпийских игр
драма, спорт 2025, Россия
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Три богатыря. Ни дня без подвига 2 6.1
61 Три богатыря. Ни дня без подвига 2 Великие русские витязи вновь спасают Русь-матушку
анимация 2025, Россия
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Присутствие 6.0
62 Присутствие Психологический триллер Стивена Содерберга о борьбе с призраками
ужасы, триллер 2025, США
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Астрал. Спуск к дьяволу 5.9
63 Астрал. Спуск к дьяволу Мать борется с тёмными силами ради спасения своих детей
ужасы, триллер 2025, США
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Соловей против Муромца 5.9
64 Соловей против Муромца Легендарный богатырь обзаводится железной броней и выходит на ринг. Научно-фантастический блокбастер на основе русских былин
приключения 2025, Россия
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Vyšehrad dvje 5.9
65 Vyšehrad dvje
комедия 2025, Чехия
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Ждун 5.8
66 Ждун Семья Семёновых спасает доброго пришельца от афериста
комедия, семейный 2025, Россия
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Сокровища гномов 5.8
67 Сокровища гномов Хитрый и алчный Никита Кологривый стремится сорвать большой куш при помощи гномов-волшебников
комедия, приключения, семейный 2025, Россия
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Питер Пэн. Кошмар в Нетландии 5.8
68 Питер Пэн. Кошмар в Нетландии Маньяк похищает детей для своей собственной Нетландии
ужасы 2025, Великобритания
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Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 5.8
69 Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича Приключения девочки Элли и её необычных друзей в волшебной стране
фэнтези, приключения 2025, Россия
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В потерянных землях 5.7
70 В потерянных землях Опасные приключения ведьмы и проводника в мире после апокалипсиса
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Жига. На полной скорости 5.7
71 Жига. На полной скорости Жигули деда превращают парня в гонщика-дрифтера
боевик, драма 2025, Россия
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Царевна-лягушка 5.6
72 Царевна-лягушка Фэнтези о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью
приключения, семейный 2025, Россия
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Клинер 5.4
73 Клинер Женская версия «Крепкого орешка»: мойщица окон против эко-террористов
боевик 2025, Великобритания
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Каяра: Путь судьбы 5.4
74 Каяра: Путь судьбы Смелая девочка бросает вызов судьбе и спасает своё племя
анимация 2025, Перу
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Очи 5.4
75 Очи Девочка спасает маленькое лесное чудище и меняет мир
приключения 2025, США
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Микки Монстр 5.2
76 Микки Монстр Пропитанный детской злобой мышонок устраивает кровавую бойню в мегаполисе
комедия, ужасы 2025, США
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Абсолютный хищник 5.0
77 Абсолютный хищник Выжившие в авиакатастрофе попадают на обед к гигантским аллигаторам
боевик, ужасы, триллер 2025, Великобритания
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Шпионская свадьба 4.6
78 Шпионская свадьба Ребел Уилсон спасает подруг от террористов. Комедийное переосмысление шпионских боевиков
боевик, комедия 2025, США
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Последний экзорцист 4.0
79 Последний экзорцист Священник сражается с могущественным демоном в облике своего давно умершего отца
ужасы 2025, Канада
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Белоснежка 2.9
80 Белоснежка Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1937 года по сказке братьев Гримм
приключения, драма, семейный 2025, США / Германия
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