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Сериалы
8.8
1
Как приручить дракона
Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный
2025, США
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Рецензия
Билеты
8.7
2
Формула 1
Маскулинный блокбастер об автогонках во главе с Брэдом Питтом
спорт
2025, США
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Рецензия
Билеты
8.6
3
Дандадан: Злой глаз
Три первые серии второго сезона аниме "Дандадан"
анимация
2025, Япония
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Рецензия
Билеты
8.4
4
Нэчжа побеждает Царя драконов
Фэнтези на основе китайской мифологии, ставшее самым кассовым мультфильмом в истории
анимация, драма, фэнтези
2025, Китай
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Рецензия
Билеты
8.1
5
Лило и Стич
Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия
2025, США
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Рецензия
Билеты
8.0
6
Громовержцы*
Антигерои-неудачники собираются вместе и берутся за миссию по спасению мира. «Отряд самоубийц» от студии Marvel
боевик, приключения, фантастика
2025, США
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Рецензия
Билеты
7.9
7
Пункт назначения: Узы крови
Смерть вновь собирает урожай. Изобретательные и отвратительные способы умереть в шестой части знаменитой франшизы
ужасы
2025, США
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Рецензия
Билеты
7.8
8
Миссия невыполнима: Финальная расплата
Неугомонный Том Круз спасает мир от взбунтовавшегося искусственного интеллекта
боевик
2025, США
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Рецензия
Билеты
7.8
9
Супермен
Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
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Рецензия
Билеты
7.7
10
Ущелье
Два спецагента влюбляются во время смертельно опасной миссии
боевик, мелодрама
2025, США
Оцените
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Рецензия
7.5
11
Кончится лето
Криминальная драма с Юрой Борисовым о братских узах и сломанных судьбах
драма
2025, Россия
Оцените
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Рецензия
Реклама 18+
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
7.5
12
Рэкетир. Новые времена
Казахский боевик о кровной мести в мире больших денег
драма, криминал
2025, Казахстан
Оцените
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Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
13
Оставь это ветру
Неожиданная история любви бизнесвумен и сёрфера
драма, мелодрама
2025, Турция
Оцените
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Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.5
14
Плагиатор
Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
Оцените
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Рецензия
Билеты
7.5
15
Грешники
Вампиры заявляются на вечеринку, которую закатили гангстеры-близнецы. Авторский хоррор от режиссера «Черной пантеры»
драма
2025, США
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Рецензия
Билеты
7.5
16
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
Сестра и брат из Отдел магической безопасности наводят порядок в сказочном королевстве
анимация
2025, Россия
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Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.5
17
Балерина
Искусная наемница Ана де Армас ступает на тропу мести. Зубодробительный спин-офф "Джона Уика"
боевик, триллер
2025, США
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Рецензия
Билеты
7.5
18
Туда
Взбалмошная актриса в компании сдержанного таксиста едет из Москвы в Уфу. Летнее роуд-муви о ценности общения и понимания
мелодрама
2025, Россия
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Рецензия
Реклама 18+
•••
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
7.4
19
Патруль. Последний приказ
Комедия о казахских патрульных, которые сражаются за право сопровождать президента
комедия
2025, Казахстан
Оцените
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7.4
20
Один хороший день
Комедия о наивной провинциалке, которая попадает во временную петлю
мелодрама
2025, Россия
Оцените
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7.4
21
Мир Юрского периода: Возрождение
Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика
2025, США
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Рецензия
Билеты
7.3
22
Злой город
Золотая Орда сталкивается с непобедимым русским духом
боевик, драма, исторический
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
23
Гадкая сестра
Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Оцените
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Рецензия
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
24
Денискины рассказы
Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского о приключениях советского мальчика
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
25
Верни её из мертвых
Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»
ужасы
2025, Австралия / США
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Рецензия
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
26
Расплата 2
Киллер-математик и его брат берутся за опасное расследование. Бен Аффлек и Джон Бернтал в сиквеле «Расплаты» 2016 года
боевик, криминал, драма
2025, США
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Рецензия
7.2
27
Охота на воров 2: Пантера
Криминальный триллер с Джерардем Батлером о противостоянии копа и алмазной мафии
боевик, криминал
2025, США
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
28
Микки 17
Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
приключения, драма, фантастика
2025, США
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Рецензия
7.1
29
Рейс навылет
Бывший спецагент попадает на самолет, наполненный искусными киллерами
боевик, комедия
2025, США
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Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
30
Мастер
Боевик с Джейсоном Стэйтемом о работяге-супергерое
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
31
Море на двоих
комедия, мелодрама
2025, Россия
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Реклама 18+
•••
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
7.1
32
Каратэ-пацан: Легенды
Новая часть знаменитой бойцовской франшизы с Ральфом Маччио и Джеки Чаном
боевик, драма
2025, США
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Рецензия
Билеты
7.1
33
Майнкрафт в кино
Красочное семейное фэнтези на основе хитовой строительной видеоигры
фэнтези, боевик
2025, США / Швеция / Великобритания
Оцените
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Билеты
7.0
34
Не одна дома 2
Новые приключения смышленой девочки в исполнении Миланы Хаметовой. На этот раз героиня предотвращает ограбление в детском лагере
семейный, комедия
2025, Россия
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Билеты
7.0
35
Пророк. История Александра Пушкина
От лицейских дней до роковой дуэли: история жизни русского поэта
драма
2025, Россия
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Рецензия
Билеты
Реклама 18+
•••
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.0
36
Батя 2. Дед
Продолжение народного хита о мужском воспитании, семейных отношениях и ностальгии по прошлому
комедия
2025, Россия
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.0
37
Группа крови
Плененные советские дети решаются на побег из нацистского лагеря
военный, драма
2025, Россия
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Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
38
Манюня: День рождения Ба
Озорные подруги спасают семейное торжество
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
39
Красный шелк
Молодой красноармеец и бывший царский агент спасают будущее Советской России
детектив, боевик
2025, Россия
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
40
28 лет спустя
Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы
2025, Великобритания / США
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Рецензия
Билеты
6.9
41
Кракен
Отечественный блокбастер о поисках пропавшей подлодки и столкновении с чудищем морским
приключения, фантастика
2025, Россия
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Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
42
Все, что тебя касается
Девочка-подросток разыскивает своего отца на концерте музыкальной группы «Звери»
комедия
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
43
Дорогая, я больше не перезвоню
Трудоголик застревает между адом и раем, переосмысливая свою жизнь
комедия, приключения, фэнтези
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
44
Хищные твари
Похищенная девушка противостоит маньяку и смертоносным акулам
ужасы, триллер
2025, Австралия
Оцените
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Рецензия
Билеты
6.7
45
На деревню дедушке
Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым
комедия, семейный
2025, Россия
Оцените
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Билеты
6.6
46
ON и Она
Героиня Юлии Пересильд влюбляется в искусственный интеллект
мелодрама, фантастика
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
47
Материалистка
Профессиональная сводница выбирает между миллионером и бывшим парнем. Новый фильм от создательницы "Прошлых жизней"
мелодрама
2025, США
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Рецензия
Билеты
6.6
48
Кровавый урожай
Веселый слэшер о смертоносном клоуне, который со вкусом расправляется с подростками
комедия, ужасы
2025, США / Канада / Люксембург
Оцените
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6.5
49
М3ГАН 2.0
Кукла-убийца М3ГАН противостоит своей злобной «сестре» Амелии. Сиквел хитового техно-хоррора 2022 года
фантастика, ужасы
2025, США
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Рецензия
Билеты
6.5
50
Западня
Воришка пытается угнать дорогое авто, но становится игрушкой мстительного садиста
триллер
2025, США / Канада / Чехия
Оцените
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Рецензия
6.5
51
Финист. Первый богатырь
Мудрая сказка о самовлюблённом богатыре и важности дружбы
приключения, фэнтези
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
52
Капитан Америка: Новый мир
Marvel представляет: Капитан Америка раскрывает заговор в Белом доме
боевик, приключения, фантастика
2025, США
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Рецензия
6.4
53
В списках не значился
Молодой солдат оказывается в пылу обороны Брестской крепости. Патриотический военный фильм, приуроченный к 9 мая
военный, исторический
2025, Россия / Беларусь
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Билеты
Реклама 18+
•••
✕
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6.4
54
Смерть единорога
Отец и дочь сбивают на авто мифическое животное, навлекая на себя жестокую месть его сородичей
комедия, ужасы
2025, США
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Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
55
Опустошение
боевик, триллер
2025, Великобритания
Оцените
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Рецензия
6.3
56
Дожить до рассвета
ужасы
2025, США
Оцените
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Рецензия
Билеты
6.3
57
Война и музыка
Друзья-музыканты ищут свой путь к спасению на войне
драма, исторический, военный
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
58
Последнее завтра
Популярный музыкант знакомится с таинственной девушкой и погружается в онейрический трип
драма
2025, США
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
59
Обезьяна
Игрушечная обезьянка сеет смерть на своём пути
ужасы
2025, США
Оцените
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Рецензия
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
60
Финал
Российская сборная по волейболу готовится к решающему матчу за золото Олимпийских игр
драма, спорт
2025, Россия
Оцените
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6.1
61
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
Великие русские витязи вновь спасают Русь-матушку
анимация
2025, Россия
Оцените
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Билеты
6.0
62
Присутствие
Психологический триллер Стивена Содерберга о борьбе с призраками
ужасы, триллер
2025, США
Оцените
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Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
63
Астрал. Спуск к дьяволу
Мать борется с тёмными силами ради спасения своих детей
ужасы, триллер
2025, США
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
64
Соловей против Муромца
Легендарный богатырь обзаводится железной броней и выходит на ринг. Научно-фантастический блокбастер на основе русских былин
приключения
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
65
Vyšehrad dvje
комедия
2025, Чехия
Оцените
5.8
66
Ждун
Семья Семёновых спасает доброго пришельца от афериста
комедия, семейный
2025, Россия
Оцените
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Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
67
Сокровища гномов
Хитрый и алчный Никита Кологривый стремится сорвать большой куш при помощи гномов-волшебников
комедия, приключения, семейный
2025, Россия
Оцените
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Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
68
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
Маньяк похищает детей для своей собственной Нетландии
ужасы
2025, Великобритания
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
69
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Приключения девочки Элли и её необычных друзей в волшебной стране
фэнтези, приключения
2025, Россия
Оцените
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Рецензия
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.7
70
В потерянных землях
Опасные приключения ведьмы и проводника в мире после апокалипсиса
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.7
71
Жига. На полной скорости
Жигули деда превращают парня в гонщика-дрифтера
боевик, драма
2025, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.6
72
Царевна-лягушка
Фэнтези о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью
приключения, семейный
2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.4
73
Клинер
Женская версия «Крепкого орешка»: мойщица окон против эко-террористов
боевик
2025, Великобритания
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.4
74
Каяра: Путь судьбы
Смелая девочка бросает вызов судьбе и спасает своё племя
анимация
2025, Перу
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.4
75
Очи
Девочка спасает маленькое лесное чудище и меняет мир
приключения
2025, США
Оцените
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Рецензия
Реклама 18+
•••
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5.2
76
Микки Монстр
Пропитанный детской злобой мышонок устраивает кровавую бойню в мегаполисе
комедия, ужасы
2025, США
Оцените
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5.0
77
Абсолютный хищник
Выжившие в авиакатастрофе попадают на обед к гигантским аллигаторам
боевик, ужасы, триллер
2025, Великобритания
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.6
78
Шпионская свадьба
Ребел Уилсон спасает подруг от террористов. Комедийное переосмысление шпионских боевиков
боевик, комедия
2025, США
Оцените
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Билеты
4.0
79
Последний экзорцист
Священник сражается с могущественным демоном в облике своего давно умершего отца
ужасы
2025, Канада
Оцените
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2.9
80
Белоснежка
Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1937 года по сказке братьев Гримм
приключения, драма, семейный
2025, США / Германия
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