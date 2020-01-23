«Расправь крылья»: Рецензия Киноафиши

В мире, где с детским и подростковым кинематографом очевидная напряжёнка, живёт человек по имени Николя Ванье. Этот французский режиссёр не часто, но всё же регулярно снимает экранизации очаровательных бестселлеров, где главный герой — ребёнок взрослеющий. А катализаторами этого взросления являются странные увлечённые добрые старички и обязательно животные. И вот что удивительно, именно в руках Ванье эта схема бесперебойно работает. Так стоит ли удивляться, что его новый фильм «Расправь крылья» тоже удался?

Правда, на этот раз Ванье решил поработать с другой возрастной группой. Ребёнок превратился в подростка, а вместо старичка — отец в расцвете сил, но в остальном все условия для создания фирменной картины «от Ванье» соблюдены.

Расправь крылья

Тома — типичный городской парень: стильная причёска, зависимость от телефона и компьютерных игр, презрительная по отношению ко взрослым молчаливость, за которой на самом деле скрывается одиночество души. Его родители в разводе. Но вот однажды стильная деловая мама решает отправить сына к безумному папе-орнитологу куда-то на болота. Тома внезапно проникается отцовским проектом по спасению вымирающего вида гусей, и вот он уже летит на самодельном дельтаплане из Норвегии во Францию, а весь мир с замиранием сердца смотрит в небо и социальные сети.

Совершенно очевидно, что «Расправь крылья» — вдохновляющее кино. На свершения, на изменения, на познание и на постижение. Ванье не изменяет своему фирменному стилю: его кино всегда выглядит старомодным, как будто оно доброе чехословацкое, но снятое на студии Дисней в конце прошлого века. Качество картинки, торжественное музыкальное сопровождение и самые обаятельные животные во вселенной (а также безупречный красный маникюр мамы) — это голливудская часть, а вот смысловое наполнение, темы и слова, которыми о них говорят, выдают «старую добрую Европу» с её попытками сохранить свою идентичность и дистанцироваться от тлетворного влияния Америки.

Расправь крылья

Главный герой в начале сам больше похож на продукт типичного (кинематографического) американского воспитания. Ему 14, и, если что-то отвлекает его от компьютерной игры, он картинно закатывает глаза. Но поскольку кино всё же детское и европейское, большего протеста вы не увидите. Поклонникам «Эйфории» и «Полового воспитания» этот красивый парень, Луис Васкес, вообще покажется выходцем из сказки: с его внешностью играть героев-любовников куда проще, чем будущего учёного. Такой же сказочной выглядит его трансформация из скучающего тинейджера в заботливую наседку. Она происходит моментально, просто поутру. Но у режиссёра есть этому объяснение. Он торопится начать показывать свой задуманный необычный роад-муви.

Мечтатель и сказочник Ванье как будто бы отрицает существование реального мира или, лучше сказать, предлагает своим зрителям взглянуть лишь на его лучшие стороны. Он холит в кадре всё рукотворное, а единственный признак очевидной современности в «Крыльях» — вездесущие социальные сети, также использованные исключительно во благо. Поэтому не будет спойлером сказать, что с Тома и его стимпанковским летательным аппаратом будет всё в порядке. Тут важно лишь само ощущение полёта, единения с природой, свободы и одновременно величайшей ответственности за дело, которое он добровольно взял на себя. И немного важно наблюдать за тем, как там, на земле, развиваются отношения между взрослыми особями.

Расправь крылья

Все взрослые, в том числе родители Тома в исполнении Жан-Поля Рува и Мелани Дотей, — не самое сильное звено «Крыльев». Они прописаны и исполнены слишком утрированно, чтобы зритель сопоставил себя с ними. Кто-то скажет, что таковы законы сказочного жанра. Но даже сказки должны говорить со своей аудиторией о реально существующих проблемах. Особенно, когда в фильме уже есть один идеальный персонаж. А в случае «Расправь крылья» все проблемы, даже многолетний конфликт (ведь люди не разводятся от нечего делать), рассасываются сами собой. Такая беззубость картине не на пользу. Смотреть на идеальное двухчасовое полотно в некоторые моменты становится попросту скучно.

Ситуацию, как и положено в мире большого кино, спасают животные. Редкая игровая картина выбирает в качестве питомца главного героя птицу. А тут целый выводок гусей и одна бодрая казарка. Остаётся только догадываться и поражаться, кто и каким образом выдрессировал этих птиц для съёмки. Любопытно, что сам режиссёр описал «Расправь крылья» как фильм о наследии Земли. Но его экологическое послание так тесно переплелось с массой других, что иной зритель может даже и не заметить этот призыв беречь планету или не сделать на нём акцент. Но не увидеть ничего важного в этом фильме попросту невозможно. Так не это ли признак удачного кино?

Доброе и зрелищное, о взрослении и о способности хранить в себе юношескую веру в чудо, это кино, как ни банально звучит, подходит для просмотра всей семьей. А уж какой манок придумать для своих чад, решать каждому родителю отдельно.

Вероника Скурихина