«Наркокурьер»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев приветствует нового Клинта Иствуда, который снова затягивает старые песни о главном

Пожилой, но всё ещё бодрый ветеран Эрл Стоун (Клинт Иствуд) едет на конкурс флористов. Оттуда он увезёт главный приз, очарует местных старушек, а заодно пропустит свадьбу единственной дочери Айрис (Элисон Иствуд). На дворе 2005 год и Эрл презрительно пошутит про интернет-сервис по доставке цветов.

Спустя семь лет жизнь точно также пошутит над ним — старик разорён, бывшая жена Мэри (Дайэнн Уист) его терпеть не может, а на носу свадьба внучки Джинни (Таисса Фармига). Она, к слову сказать, единственная до сих пор радуется визитам деда, но банкрот Эрл даже не может вложиться в её праздник. Почесав седую голову, флорист берётся за предложение возить некий груз на своем драндулете из штата в штат. Деньги за это платят подозрительно хорошие.

От Клинта Иствуда не ждут никаких откровений, потому что главный голливудский ковбой давным-давно всем всё доказал. В XXI веке он существует на правах энергичного режиссёра-ветерана, который с завидной регулярностью снимает новые фильмы, но сам играет в них всё реже. Для «Наркокурьера» он решил сделать исключение, заинтересовавшись реальной историей Лео Шарпа, ветерана Второй мировой, который на девятом десятке вдруг стал посыльным у картеля.

Сценарий сочинил Ник Шенк, автор успешного иствудовского «Гран Торино», и в чём-то эти фильмы действительно похожи. Иствуд снова играет человека, который не спешит прогибаться под изменчивый мир, правда, на этот раз, человека чуть более мягкого. Его герой то ли придуривается, то ли действительно не понимает до какого-то момента, что в багажнике у него десятки килограмм кокаина. Когда поймёт, будет уже поздно, ведь деньги нужны всегда. Тем более их можно пустить на благое дело, например, отремонтировать танцевальный зал для ветеранов.

«Наркокурьер» пускает зрителей по ложному следу, притворяясь криминальным фильмом, а на деле оказывается историей про старика, который постоянно совершает ошибки. Выбрал работу вместо семьи — не удивляйся, что от тебя отвернутся родные. Решил подзаработать нелегально — жди, что тобой заинтересуются наркополицейские.

Служителей закона играет голливудский «молодняк» вроде Брэдли Купера и Майкла Пеньи. Лоуренс Фишберн играет босса Купера и располагает внушительным арсеналом фраз вроде «за работу» или «наведите шороху». Никто из этих персонажей по-настоящему не интересен и функции у них чисто номинальные. Если есть преступление, то и наказывать за них кто-то должен.

Эрл Стоун (оцените фамилию!) — здесь единственный главный и значимый герой. В какой-то степени он является альтер-эго самого режиссера. Нет, мы уверены, что Клинт Иствуд всё-таки умеет писать СМСки, но его отношение к современному миру выглядит очень похожим.

Герой «Наркокурьера» по-доброму смеется над мужиками, которые без интернета не способны сменить колесо машины, ворчит на уткнувшихся в телефоны миллениалов и позволяет себе обращаться к чернокожим, используя запретное слово на букву «н». Вместо современной музыки он крутит сборник старых кантри-хитов и по-свойски подпевает каждому слову, путешествуя из города в город. Несмотря на возраст, он спокойно до рассвета развлекается с молодыми дамами, пусть и выглядит уже не как небритый герой фильмов Леоне, а как ухоженная добрая черепашка.

Сам Иствуд выглядит точно так же несовременно — позволяет себе открыто поддерживать Трампа, любит гольф и джаз. И поэтому морали от старого деда из прошлого не воспринимаются всерьёз, тем более что его главный месседж вполне себе аполитичен. Эрл Стоун раскаивается, что из-за работы потерял семью, а ведь это самое важное, что есть у человека. Молодое поколение в лице Брэдли Купера улыбчиво кивает, но вряд ли последует его советам.

Новый фильм Иствуда выглядит издёвкой над зрительскими ожиданиями от ветерана вестернов, который заботливо убрал из сюжета все потенциально динамичные погони и перестрелки. Это хорошо снятое консервативное, по-старпёрски сентиментальное кино, существующее в своем темпе, которое не старается понравится всем. Просмотр «Наркокурьера» можно сравнить с коротким визитом к родному дедушке. Тот, может быть, тоже безнадёжно отстал от современности, но слушать его все равно приятно. Лицо родное, да и всё равно часть семьи – куда денешься.

Марат Шабаев