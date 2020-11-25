«Грань времени»: Рецензия Киноафиши

Напарники Стив (Энтони Маки) и Дэннис (Джейми Дорнан) работают медиками и регулярно отправляются на ночные вызовы, сталкиваясь то с ножевыми ранениями, то с передозировкой наркотиками. Коллеги уже привыкли буквально ко всему и по пути на очередной вызов успевают обмениваться новостями и даже шутками. Но несколько случаев оказываются совсем уж загадочными. Похоже, что новый наркотик даёт удивительный и опасный побочный эффект. Стив, который попал в очень сложную ситуацию, решает разобраться в феномене получше.

В 2017 году Джастин Бенсон и Аарон Мурхед выпустили фильм «Паранормальное» — авторский ужастик, значительная часть впечатлений от которого строилась на обмане ожиданий. Фильм начинался как научная фантастика, постепенно перерастая в психологический хоррор. В «Грани времени» напарники снова экспериментируют с жанрами. Только теперь делают это ещё необычней, доказывая, что красивую историю можно рассказать даже с небольшим бюджетом.

Грань времени

Дело в том, что «Грань времени» сочетает в себе фантастические элементы с живой человеческой драмой, дозированно выдавая оба жанра. Перемещения во времени здесь, конечно, не нолановские — без размаха и сложной постановки. Но зато они поданы максимально визуализированно. Герои не рассказывают всё сухими фактами, а демонстрируют на практике: показывают, делают записи, разбирают и фиксируют. Не с дотошностью и научностью какого-нибудь «Детонатора», но очень понятно. Объяснение течения времени на примере виниловой пластинки и вовсе кажется невероятно поэтичным. Но всё же этот фильм не о физике, а об эмоциях.

Ведь в первую очередь акцент сделан на персонаже Энтони Маки — потерянном человеке с травмой прошлого, неопределённым настоящим и, вероятно, мрачным будущим. И для этого вводят героя Дорнана — контраст между двумя друзьями с каждой минутой всё ярче: один не ценит того, о чём второй может лишь мечтать. Погрузившись в изучение чего-то очень странного и явно опасного, Стив словно находит для себя какие-то новые ощущения.

Грань времени

Тут же проявляется и ещё одна очень интересная составляющая, украшающая сюжет. Человек, на которого значительно повлияла травма прошлого, получает возможность прикоснуться к другому времени. Это неизбежно приводит к мысли, что история как всей страны, так и лично каждого может быть не фиксированной. Ведь прошлое можно не только увидеть, но и ощутить.

Неожиданно жонглируя всеми этими идеями, Бенсон и Мурхед и создают неспешный, погружающий в себя сюжет. Хотя, к сожалению, нельзя сказать, что авторы всегда выдерживают необходимый баланс. Разгоняется фильм очень уж долго, из-за чего для финальных приключений остаётся мало времени. К тому же, основная сюжетная составляющая (точнее, та, которая ведёт к развязке) кажется слишком уж нарочитой и почти искусственной. При этом даже главных героев раскрывают лишь формально, уделяя тому же Дэннису лишь пару эпизодов. Из-за такой подачи даже героический поступок Стива не вызывает слишком глубоких переживаний.

Грань времени

Фильм «Грань времени» проваливается в неудачный промежуток между жанрами, становясь слишком условным для реалистичной драмы и неоправданно медленным для фантастики. И всё же картина оставляет приятные впечатления. В первую очередь потому, что от неё можно ждать буквально чего угодно. Авторы иногда захватывают жанровые клише, но не следуют им, обманывая зрителя. Так что это тот случай, когда кино лучше смотреть с минимумом предварительной информации.

К тому же, фильм просто красиво снят. Аарон Мурхед, выступивший оператором «Грани времени», постарался в визуальном ряде передать ощущения персонажей в тот момент, когда с ними происходят фантастические события. И даже одна сцена, где герой наблюдает за искрами, улетающими в небо, оправдывает все недостатки сценария.

Алексей Хромов