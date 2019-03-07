«Капитан Марвел»: Рецензия Киноафиши

Женский взгляд: Ксения Реутова

Кошка Гуся - спутница капитана Марвел в комиксе и фильме

В финале «Войны бесконечности» одноглазый Ник Фьюри, рассыпаясь в прах, успевал передать сообщение анонимному адресату — последней надежде всех живых существ в борьбе с безумным титаном Таносом. «Капитан Марвел» раскрывает секрет полишинеля: сигнал о помощи предназначался новой героине киновселенной, и теперь нам предстоит узнать, кто она и откуда взялась.

Всё начинается на планете, принадлежащей цивилизации кри. Раса неутомимых воителей ведёт борьбу за чистоту своих владений с коварными скруллами, способными принимать любой облик. Верс (Бри Ларсон), новобранец армии кри, тренируется с наставником Йон-Роггом (Джуд Лоу) и мечтает попасть на настоящее боевое задание. Ей настойчиво внушают, что она слишком эмоциональна — и это проблема. По ночам Верс мучают видения, в которых фигурируют самолет и незнакомая женщина (Аннетт Бенинг). О своём прошлом героиня не помнит ничего. Йон-Рогг говорит, что в её амнезии, как и во всех несчастьях всех нормальных кри, виноваты скруллы.

Скруллы - зелёные и коварные

Как только новенькую все же допускают до серьёзной боевой операции, случается непредвиденное. Враги берут Верс в плен и вместо того, чтобы просто уничтожить, пытаются влезть в её подсознание. Героиня сбегает от них и попадает на Землю 1990-х, в которой узнаёт ту самую планету, являвшуюся ей во снах. На вызов полицейского, смущенного необычным обликом Верс, прибывает ещё не лишившийся волос и глаза Ник Фьюри (потрясающе омоложенный Сэмюэл Л. Джексон). И вот с этого момента фильм взлетает в небеса — в прямом и переносном смысле.

Уже по первым оценкам понятно, что «Капитан Марвел», первая сольная картина киновселенной о женщине-супергероине, не станет рекордсменом зрительских симпатий. Критических, впрочем, тоже: в рецензиях звучат упреки в предсказуемости и невыразительности. И это удивительным образом перекликается с сюжетом фильма, в котором Верс — или лучше будем называть её земным именем Кэрол Дэнверс — постоянно твердят, что она должна быть лучшей версией себя.

Кри называют Кэрол именем Верс - остатком её собственной фамилии

Очень многим зрителям трудно даже допустить мысль о том, что создатели «Капитана Марвел», вероятно, и не пытались превзойти по зрелищности другие картины вселенной и уж точно не собирались кроить харизму героини по лекалам, созданным под Железного человека и Тора. Потому что Кэрол Дэнверс — совсем другая. Её невозможно сравнивать не только с персонажами Marvel (преимущественно мужчинами разной степени интеллигентности и брутальности), но и, например, с Чудо-женщиной конкурирующей компании DC: принцесса амазонок Диана, при всем уважении, — изначально та самая улучшенная версия всех фемин планеты, богиня, снизошедшая до смертных. А Капитан Марвел — просто обычная девчонка, поверившая в себя и после этого свернувшая горы.

В фильме Анны Боден и Райана Флека (режиссёров, ранее не имевших опыта работы с такими бюджетами и таким количеством экшн-сцен) действительно нет боевых эпизодов, претендующих на место в истории кино. Они не всегда справляются с ритмом: пролог, описанный в начале этого текста, вполне мог бы уместиться в меньший хронометраж. Жалобу в предсказуемости с таким же успехом можно адресовать всем прочим фильмам Marvel (неужели кто-то всерьёз думает, что ни один из героев, погибших в «Войне бесконечности», не вернётся назад?).

Зато в «Капитане Марвел» есть по-настоящему смешные и слегка ностальгические шутки про 1990-е — эпоху видеопроката, гранжа и очень медленного интернета, лихой саундтрек, состоящий из всем известных рок-хитов с женским вокалом, от Garbage до Hole, очаровательная рыжая кошка по кличке Гуся (привет «Чужому» и «Лучшему стрелку»), а также бесценный Сэмюэл Л. Джексон в роли Фьюри и надежный Бен Мендельсон в роли лидера скруллов — в совместных сценах они составляют отличный дуэт.

С предыдущими фильмами вселенной новинку сложно сравнивать ещё и потому, что «Капитан Марвел» — детище своего времени, в котором выработка новых этических принципов и поиск новых подходов к старым сюжетам превратились в центральную задачу. И именно её феминистская картина Боден и Флека решает в первую очередь.

Лашана Линч и Бри Ларсон в фильме «Капитан Марвел»

Эмоциональные пики в этой истории приходятся не на победы над противниками, а на те моменты, в которые героиня осознает, что не нуждается ни в каких переделках, чтобы соответствовать чужим ожиданиям — она такая, какая есть, и это прекрасно. Несмотря на весь космический антураж, Кэрол Дэнверс слышит от окружающих ровно те вещи, которые ежедневно, а то и ежечасно, слышит любая женщина. Ты слишком эмоциональна, и это твоя слабость. Ты не сможешь — ты же не мужчина. Ты должна стать чуть сильнее, умнее, стройнее, внимательнее — и тогда будешь достойна. Ни один другой герой Marvel не сталкивался со столь приземлёнными и столь понятными значительной части аудитории проблемами (исключение разве что составляет Человек-паук, что неудивительно: ту подростковую неуверенность, с которой живет Питер Паркер, Кэрол Дэнверс, как и многие женщины, в силу общественного давления не в состоянии до конца победить и во взрослом возрасте).

В том, с какой искренностью и прямотой фильм декларирует публике свои заповеди, есть почти детский кураж — вероятно, ближайшим родственником «Капитана Марвел» следует считать мультик «Холодное сердце», обожаемый во всем мире. Некоторые взрослые, разумеется, будут дуться: не всем нравится, когда их, как в детском садике, берут за ручку и куда-то ведут. Но имеющий глаза — да увидит. Имеющий уши — да услышит. Женщины в кино и в жизни теперь играют по новым правилам.

Мужской взгляд: Алексей Хромов

В жилах Кэрол течет синяя кровь кри

На экраны выходит последняя глава киновселенной Marvel перед фильмом «Мстители: Финал», который изменит облик знакомого мира супергероев. В «Капитане Марвел» зрителей знакомят с самым сильным супергероем, просто обязанным сыграть решающую роль в противостоянии с Таносом. Но всё это будет в финале. Пока же мы знакомимся с пилотом ВВС Кэрол Дэнверс. Потеряв память после крушения, она обнаруживает себя на другой планете, где её обучают в спецотряде кри «Старфорс» под руководством опытного Йон-Рогга.

После столкновения со скруллами, способными принимать облик всего, что увидят, Верс (так называют героиню) снова попадает на родную планету, где сталкивается со спецагентом Ником Фьюри. Вместе они пытаются разобраться в прошлом Кэрол и предотвратить вторжение инопланетян.

Джуд Лоу играет наставника героини Ларсон

Выхода «Капитана Марвел» ждали уже давно и с большим нетерпением. И не только потому, что всем поскорее хочется узнать, как Мстители справятся с Таносом. В первую очередь, Marvel, после 10 лет существования киновселенной и 20 картин, впервые показала полнометражный фильм, посвящённый женщине-супергероине. Раньше девушкам доставались роли если не подружек главного героя, которую надо спасать из беды, то в лучшем случае «сайдкиков» — крутых, но не самостоятельных персонажей, скорее, помощников протагонистов. Что Чёрной Вдове, что Алой Ведьме, не говоря уже о Валькирии и Шури, так и не дали рассказать свои истории. И вот Marvel исправляет ситуацию, причём делает это в той же манере, что и в «Чёрной пантере».

Выпуская первую историю темнокожего супергероя, Райан Куглер сделал вид, что прошла эпоха и самого расизма, и обратной реакции на него. В «Чёрной пантере» герои и злодеи просто не делились по цвету кожи. То же можно увидеть и в «Капитане Марвел». Да, главная героиня здесь женщина. Но и самый внушительный злодей показывается в облике женщины. Знакомый по комиксам доктор Лоусон тоже теперь Венди, а не Уолтер. Да и в одной из финальных сцен наиболее опасно выглядит злобный женский персонаж.

Мужчинам же здесь предоставлены вторые роли. Сильно помолодевший (и в этом плане технологии Disney просто поражают) Ник Фьюри из крутейшего персонажа киновселенной превращается в того самого сайдкика, обеспечивающего юмор и повороты сюжета. А главный антагонист-мужчина уж слишком пафосен, чтобы воспринимать его всерьёз. В любом случае сама идея «Капитана Марвел» и сдержанный костюм Кэрол Дэнверс выглядят намного более зрело, чем «Чудо-Женщина», где героиня в практически отсутствующей юбке разбиралась с проблемами, которые, конечно же, натворили мужчины. Возможно, это выглядит слегка нарочито, будто Marvel пытается нагнать всё упущенное за 10 лет. Но их трудно в этом винить.

Бен Мендельсон привык играть злодеев

А вот другие недостатки фильма всё-таки не имеют очевидного оправдания. Для начала, слишком задумавшись о правильной подаче идеи, авторы будто забыли сделать некоторых персонажей интересными. За первые 20 минут фильма происходит много событий, но нет никакой возможности понять персонажей и как-то проникнуться к ним. Всё валится грубо и хаотично.

Действительно интересно становится лишь после прибытия Верс на землю. Фьюри тут же перетягивает на себя всё внимание, а атмосфера превращается в этакую фантастику начала девяностых (собственно, в этом времени и разворачиваются события). Правда, и тут есть некоторая проблема. Для такой обстановки фильм кажется слишком уж «правильным». Героиня Ларсон подана как человек, любящий нарушать правила. И точно так же выглядит её помощник Фьюри. При этом сам фильм построен строго по всем правилам. Он даже играет на популярной сейчас ностальгии. Но достаточно посмотреть, как обыгрывал ретро-стилистику Джеймс Ганн в «Стражах Галактики» или Тайка Вайтити в третьем «Торе», чтобы понять — от смелости и пародийности история только выигрывает. «Капитану Марвел» не хватает самоиронии, чтобы сюжет действительно раскрылся и порадовал.

При этом юмора здесь достаточно. За текстовые шутки отвечает Фьюри, очень радует Бен Мендельсон и, конечно же, добавляет атмосферы прекрасная кошечка. А вот построение сюжета и экшен как-то устарели. Эпичная драка со старушкой в поезде (которую зачем-то слили в трейлере) выглядит мило, но это, скорее, юмор в стиле «Человека-Паука», да и сама необходимость драки в поезде в супергеройском кино уже давно стала мемом. Главную героиню сделали просто максимально пафосной, заставляя сжимать кулаки, медленно ходить и стоять с важным видом. Хотя отличная актриса Бри Ларсон умудряется добавить к этому незаметную полуулыбку, намекая, что всё не слишком серьёзно.

У Бри Ларсон - аллергия на кошек, но с Гусей больше времени проводит Ник Фьюри

К сожалению, всё это плохо спасает слишком уж стандартный сюжет. Сценарий построен так, будто не было прошедших десяти лет, и «Капитан Марвел» выходит где-то между «Тором» и «Первым Мстителем». Это самая обычная «история становления», от которой студия вроде бы отказалась уже давно (достаточно пересмотреть «Человека-Муравья» или вспомнить, как вводили в киновселенную Паучка и Чёрную Пантеру). Те, кто хоть немного знаком с оригинальными комиксами и слышал о таких героях, как доктор Лоусон и Йон-Рогг, могут предсказать большую часть твистов. Правда, и для знатоков есть пара сюрпризов.

В сумме всё это можно назвать лишь «очередным фильмом Marvel» со всеми его достоинствами и недостатками. После огромного количества «ориджинов» хочется уже чего-то более неожиданного и яркого, чем герой, который в последние 20 минут становится именно тем, кем должен быть. Хотя все понимают, что ни банальность идеи, ни плохие отзывы, ни какая-то критика не помешают популярности «Капитана Марвел». Ведь скоро «Финал».