«Люди Икс: Тёмный Феникс»: Рецензия Киноафиши

2019-й – важный год не только для Marvel Cinematic Universe, в которой со «Мстителями: Финал» закончился не только фаза, но и целая эпоха. Серьёзные изменения ждут и франшизу «Люди Икс». Если ранее два этих мира были как бы сами по себе, то теперь мегалодон Диснея поглотил и Marvel, работающих с MCU, и Fox, в свое время отхвативших права на «Людей Икс». Под одним юридическим адресом куда проще будет сшивать новую, ещё более масштабную киновселенную, но пока интригующе мало информации, как это будет выглядеть. Понятно одно, грядут большие перемены, появятся новые лица, новые герои. Но сперва следует распрощаться со старыми персонажами, или, скорее, с привычными их ипостасями. И вот с этой задачей все справляются по-разному.

Для завершения цикла выбран Саймон Кинберг, человек не опытный в режиссуре («Тёмный Феникс» его дебют), но для франшизы не левый – он участвовал в написании сценария к четырём фильмам франшизы и продюсировал пять (разница вызвана тем, что сценария к откровенно удачному «Первому классу» он не писал). Сюжет «Тёмного Феникса» крутится вокруг Джин Грей (снова её играет Королева Севера Софи Тёрнер) и её тёмного альтер-эго, способного повышать силы Джин до немыслимых пределов, а также срывать ей напрочь башню.

«Люди Икс: Тёмный Феникс»

Сюжет этот – один из базовых в мифологии Людей Икс, знакомый и поклонникам комиксов, и смотревшим довольно популярный на постсоветском пространстве мультсериал и, что самое интересное, уже использованный во франшизе. Преображение Джин в Феникса – один из основных сюжетных элементов «Последней битвы» – третьей части истории, начатой Брайаном Сингером. Самой общепринято неудачной части, после которой франшизу перезапустили с меньшим бюджетом (платить огромные деньги студия была готова только Хью Джекману), а Бретт Рэтнер из приличного ремесленника окончательно стал героем мемов про режиссёра-бездарность. Казалось бы, при всей любви комикс-кино к повторениям, зачем для окончания эпохи делать вольный ремейк собственного провала? Это не единственный вопрос, который останется без ответа.

Второй вопрос – что именно хотели создатели донести до зрителя? Есть довольно распространённое мнение, что до поглощения Fox Диснеем «Тёмный Феникс» задумывался как новый перезапуск франшизы, призванный сместить вектор внимания со знакомых персонажей на молодёжь. К сожалению, молодым персонажам, пусть они и небезынтересны, в сюжете отведены исключительно функциональные роли: пойди сделай то, вот здесь позлись, вот здесь примени сверхспособности. В центре сюжета Джин Грей, но трудно отделаться от мысли, что она – очень внушаемая девушка, которой все вокруг манипулируют в своих интересах (степень альтруистичности этих интересов оставляем за скобками). Она не действует сама, лишь реагирует на довольно топорное влияние внешних раздражителей.

«Люди Икс: Тёмный Феникс»

Отсутствие свежих лиц могла бы компенсировать ставка на уже проверенные приёмы, но этого в фильме также нет. Например, не использована убийственная харизма броманса Ксавье-Магнето (Макэвой-Фассбендер), почти всегда они в кадре по-отдельности, и если первый играет хоть какую-то роль для сюжета, то второй ходит первую часть своих сцен (их немного) с лицом «Я окружен идиотами», а во второй к этим идиотам присоединяется. В фильме очень много отличных актёров, но почти всем им нечего играть.

Третий вопрос – достаточно ли были создатели картины осведомлены в её жанре? «Тёмный Феникс» – удручающе хмурое кино, настолько серьёзное, что невольно начинаешь нервно насмехаться над моментами вроде бы как серьёзными. Даже угрюмые нолановские бэтмены и трагедийный «Логан» не чурались юмора, «Тёмный Феникс» же напрочь забывает про этот важный компонент. И можно было бы это простить, будь фильм состоятелен как экшн, но и здесь «Тёмный Феникс» не оправдывает ожиданий – множество сцен с говорящими головами разбавляет унылый, неизобретательный экшн, даже запомнившийся крутыми сценами Ртуть в этот раз лишён сольного экшн-выхода. Наоборот, его возможное соло прерывается, не начавшись, что выглядит неуместной самоиронией. Магнето и Ночной Змей показывают несколько приличных приёмов ближе к концу фильма, но всё это мы уже видели в других частях этой же истории.

«Люди Икс: Тёмный Феникс»

За абзацами критики может показаться, что «Тёмный Феникс» совсем уж несмотрибелен. Это не так. Он, например, не раздувает себе хронометраж, чем уже лучше и бодрее, чем «Люди Икс: Апокалипсис». Главная проблема не в том, что у фильма куча минусов и все они видны невооружённым глазом. Главная проблема в том, что этот фильм – до одури очередной. Ничто в нём не намекает на конец эпохи. Может быть, раньше это могло бы сойти создателям с рук, но мы видели мощного эмоционального «Логана», совсем недавно видели «Финал», мы видели, как можно хорошо и трогательно подвести историю к общему знаменателю. В «Тёмном Фениксе» этого, к сожалению, нет. Он просто заканчивается. Зритель уходит из зала, не вспоминая, как он первый раз пошёл на «Людей Икс» в двухтысячном, а просто уходит, как уходит плюс-минус каждые выходные. Видимо, Саймон Кинберг не сентиментален и долгих прощаний не любит. Солидарны ли мы с ним?

Пётр Волошин