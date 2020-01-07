Под водой, 2019

Новый триллер Уильяма Юбэнка («Любовь») рассказывает о группе учёных, проводивших исследования в океане на глубине 13 километров и столкнувшихся после землетрясения с неизвестным науке монстром. Шансов на спасение у команды немного – особенно с учётом того, что связи с внешним миром нет, а таинственный хищник преследует их по пятам.

Создатели «Под водой» описывают фильм, как «подводный Армагеддон», и говорят, что в поисках безопасного места команде из шести человек придётся пройти более семи миль по дну океана. Предупреждают честно – дойдут не все.

Над сценарием фантастического триллера работал Брайан Даффилд («Инсургент»), а финальные изменения вносил Адам Козад («Тарзан. Легенда»). Много ли было этих изменений и правок – история умалчивает, однако после провала «Сигнала» (2014) режиссёр, по мнению прессы, настроен серьёзно. Особые надежды критики возлагают на тот факт, что продюсером нового фильма выступил знаменитый Питер Чернин («Ford против Ferrari»).

«Под водой» – это серьёзная заявка на успех не только для Юбэнка, но и для ведущих актёров, Кристен Стюарт и Венсана Касселя. После громкого провала «Ангелов Чарли» в прокате и целой череды малобюджетных фильмов актрисе необходимо срочно реабилитироваться в глазах публики. Что касается Касселя, звезда «Багровых рек» пока не может похвастаться крупными победами в американском кино – несмотря на бешеную популярность в Европе.

В качестве «группы поддержки» в фильме согласились сниматься Джессика Хенвик («Защитники») и ТиДжей Миллер («Дэдпул»). Если судить по экранному времени, которое их персонажи получили в трейлере – в кадре их тоже будет немного. По всей видимости, ставка в «подводном Армагеддоне» делается на героиню Кристен – а значит, зрители в очередной раз разделятся на тех, кто восхитился её актёрской игрой, и тех, кто не одобрил выбор режиссёра.