Под водой, 2019

Новый триллер Уильяма Юбэнка («Любовь») рассказывает о группе учёных, проводивших исследования в океане на глубине 13 километров и столкнувшихся после землетрясения с неизвестным науке монстром. Шансов на спасение у команды немного – особенно с учётом того, что связи с внешним миром нет, а таинственный хищник преследует их по пятам.
Создатели «Под водой» описывают фильм, как «подводный Армагеддон», и говорят, что в поисках безопасного места команде из шести человек придётся пройти более семи миль по дну океана. Предупреждают честно – дойдут не все.
Над сценарием фантастического триллера работал Брайан Даффилд («Инсургент»), а финальные изменения вносил Адам Козад («Тарзан. Легенда»). Много ли было этих изменений и правок – история умалчивает, однако после провала «Сигнала» (2014) режиссёр, по мнению прессы, настроен серьёзно. Особые надежды критики возлагают на тот факт, что продюсером нового фильма выступил знаменитый Питер Чернин («Ford против Ferrari»).
«Под водой» – это серьёзная заявка на успех не только для Юбэнка, но и для ведущих актёров, Кристен Стюарт и Венсана Касселя. После громкого провала «Ангелов Чарли» в прокате и целой череды малобюджетных фильмов актрисе необходимо срочно реабилитироваться в глазах публики. Что касается Касселя, звезда «Багровых рек» пока не может похвастаться крупными победами в американском кино – несмотря на бешеную популярность в Европе.
В качестве «группы поддержки» в фильме согласились сниматься Джессика Хенвик («Защитники») и ТиДжей Миллер («Дэдпул»). Если судить по экранному времени, которое их персонажи получили в трейлере – в кадре их тоже будет немного. По всей видимости, ставка в «подводном Армагеддоне» делается на героиню Кристен – а значит, зрители в очередной раз разделятся на тех, кто восхитился её актёрской игрой, и тех, кто не одобрил выбор режиссёра.
Съёмки «Под водой» начались ещё весной 2017 года в Новом Орлеане. После покупки студии 20th Century Fox руководство Disney отложило фильм на полку до января 2020 года.
Кристен Стюарт досталась роль закалённой жизнью и малоэмоциональной Норы. Информация о травмирующем прошлом персонажа будет, по задумке сценаристов, открываться зрителям поэтапно.
В работе над фильмом участвовало всего семь актёров.
В середине декабря 2019 года Голливудская ассоциация кинокритиков признала Кристен Стюарт лучшей актрисой десятилетия. Вручение премии назначено на 9 января 2020 года – то есть, на следующий день после мировой премьеры «Под водой».
Дублёрше Кристен Стюарт, каскадёру Кристен Феллан, пришлось коротко постричься и покраситься в блондинку ради работы над новым фильмом.
Костюмы, в которых работала съёмочная группа, были тяжёлыми. По признанию актёров, в них было затруднительно не только играть, но и передвигаться.
По словам Кристен Стюарт, самым неприятным в съёмках было чувство изоляции и одиночества, которое испытывала её героиня. К тому же, по признанию актрисы, она не слишком хороший пловец – поэтому работа над фильмом о подводных приключениях далась ей непросто.
Согласно сценарию, учёные вынуждены искать пути к спасению на расстоянии 13 км от поверхности воды. Это больше зафиксированной в 2011 году максимальной глубины Марианской впадины (10,9 км ниже уровня моря).
Несмотря на все сложности, Кристен Стюарт настолько прониклась водной тематикой, что уже через месяц после окончания съёмок создала собственную короткометражку «Пойдём поплаваем» длительностью 17 минут и представила её на Каннском кинофестивале. В 2019 году актриса объявила, что планирует снять кинобиографию пловчихи Лидии Юкнавич под названием «Хронология воды».
Группа исследователей подводного мира должна выбраться и спастись после того, как землетрясение разрушает их глубоководную лабораторию.
Российский кинематограф никогда в жизни даже рядом стоять не будет с Голливудом.
Принциптально не хожу на российское кино.
Буэээ 🤮
Бондарчук "нервно курит" в туалете со своим "Вторжением"!!..
Фильм в духе "Чужих"!
Очень понравился!