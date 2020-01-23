«1917»: Рецензия Киноафиши

Апрель 1917 года. Молодых солдат британской армии Скофилда и Блейка вызывают к высшему руководству. Им предстоит опасное и практически невыполнимое задание: передать в батальон, устремившийся в погоню за врагом, срочное послание. Если они опоздают, 1600 человек попадут в засаду. И среди них старший брат Блейка.

О всевозможных войнах сейчас снимают часто, соревнуясь в бюджетах, спецэффектах и массовых сражениях. Подтянулся даже российский кинематограф со всевозможными историями о танках. Но неслучайно именно «1917» Сэма Мендеса получает десяток номинаций на «Оскар», да и вообще оказывается одним из самых обласканных как критиками, так и зрителями фильмов. Без преувеличений, это самая сильная картина последних лет, посвящённая человеческой храбрости во время войны, да ещё и рассказанная невероятным киноязыком.

1917

Историю, которая легла в основу сценария, поведал режиссёру его дед, тоже сражавшийся на Первой мировой войне. И поэтому в центре сюжета не какие-то крутые герои, укладывающие десятки врагов одной рукой, а пара простых парней. Они боятся, злятся и ошибаются. Это очень личное и живое кино, лишь отдающее дань памяти тем, кто сражался на войне уже вековой давности.

Режиссёр осознанно делает ставку на будничность происходящего. Один из персонажей и вовсе говорит, что пошёл в армию лишь ради нормального питания. Ни о каком героизме речи не идёт, и главной движущей силой становится желание спасти близкого человека.

А чтобы ещё больше подчеркнуть реалистичность этой войны, Мендес пошёл на одно из самых смелых и сложных решений в современном кино. Большая часть фильма снята якобы одним непрерывным кадром. Разумеется, монтаж в картине есть, но, как когда-то в «Бёрдмэне», он аккуратно спрятан в переходах через тёмные элементы.

1917

Вот только «1917» в этом плане значительно сложнее оскароносного предшественника. В «Бёрдмэне» герои чаще бывали в помещениях и одних и тех же локациях. А в картине Мендеса всё действие — путь. И такой подход лучше всего отображает длительность и напряжённость путешествия. Камера неустанно следует за персонажами, и остаётся только удивляться мастерству легендарного оператора Роджера Дикинса и слаженной работе всей команды.

В итоге практически половину фильма герои просто идут. Но как раз неспешный темп вкупе с нагнетающим атмосферу саундтреком заставляет ожидать беды. И действительно, с каждой минутой события становятся всё мрачнее.

А единственная совсем уж явная склейка будто разделяет две части картины. С середины темп начинает нарастать, сопровождаясь уже грохочущей музыкой и масштабными сценами. Меняется и цветовая гамма, уходя то в холодный синий, то в жаркие всполохи пожаров, причём Мендес максимально старается использовать живое естественное освещение, чтобы ни одна деталь не могла заставить зрителя усомниться в реалистичности ситуации.

1917

Всё это буквально вдавливает в кресло, заставляя ощутить течение времени, ведь оно и оказывается главным злодеем этого фильма. И никакой бешеный клиповый монтаж и компьютерная графика не смогли бы заставить так чётко чувствовать каждую потраченную зря секунду, как делают это долгие статичные планы, когда камера ждёт главного героя.

Интересно и то, что Мендес, явно осознавая нагрузку, которая ляжет на исполнителей главных ролей, решился взять в картину не слишком известных зрителям актёров. В центр разумно поставили Джорджа Маккея, сыгравшего Скофилда. Любители кино и сериалов хотя бы помнят его по второстепенным ролям в «11.22.63» и «Капитане Фантастике». А вот его напарник Дин-Чарльз Чэпмен может похвастать лишь появлением в «Игре престолов».

1917

Но именно эта пара делает картину настолько живой и привлекательной. Актёры ещё не приелись публике, а потому от них не ждут устоявшихся образов. Весь же заявленный в рекламе звёздный состав фигурирует лишь в небольших эпизодах, помогая фильму выглядеть внушительней и не сбавлять темп в самых эмоциональных моментах.

Разумеется, «1917» — не первый фильм с подобным подходом. В чём-то он явно наследует идеологию «Дюнкерка» Кристофера Нолана, тоже показавшего простые человеческие истории в реалиях войны. Но Мендес сумел добиться большей выразительности, ещё более сузив фокус и показав пару простых людей и всего несколько часов из многолетней войны. Такая человечность вместе с мастерством съёмочной группы и создала на выходе невероятно объёмную и вместе с тем трогательную историю, которая будет близка абсолютно каждому зрителю независимо от страны проживания и языка.

Алексей Хромов