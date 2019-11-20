«Аббатство Даунтон»: Рецензия Киноафиши

Сериал «Аббатство Даунтон» пережил шесть сезонов и завершился в 2015 году, благополучно избежав всех проблем, с которыми сталкиваются финалы популярных проектов. Это вам не «Игра престолов». Бессменный шоураннер Джулиан Феллоуз изящно закруглил многочисленные сюжетные линии и обустроил жизни всех своих персонажей. Одни получили семейное счастье, другие – карьеру, третьи – покой и волю. Даже историческое время, на котором замерли огромные часы знаменитого поместья, было выбрано идеально. 1925 год – это когда эхо Первой мировой уже поутихло, Великая депрессия еще не началась, а один неудачливый австрийский художник, помешанный на идее расового превосходства, пребывал в статусе политического маргинала.

Словом, не было никаких объективных причин снова вытаскивать из закромов ту же старинную посуду, парики и платья с заниженной талией. Зато была одна субъективная. Фанаты скучали – и скучали так отчаянно, что, выдержав почти четырехлетнюю паузу, вся команда сериала в полном составе вернулась на площадку ради съемок полнометражного фильма.

Действие «Аббатства Даунтон» разворачивается в 1927-м. Поместьем на пару управляют леди Мэри Кроули (Мишель Докери) и вдовец Том Брэнсон (Аллен Лич). Глава семейства Роберт Кроули (Хью Бонневилль) окончательно превратился в свадебного генерала: он, кажется, теперь занимается только прогулками с новой собакой. На нижнем этаже Даунтона, где обитает прислуга, все по-прежнему. Звенит колокольчик, снуют туда-сюда горничные и лакеи, колдует над фирменными блюдами кухарка миссис Патмор (Лесли Никол).

Фильм начинается с переполоха: обитатели поместья получают известие о том, что Даунтон намерена посетить королевская чета. Аристократические верхи слегка встревожены, пролетарские низы приятно взволнованы, хотя и не все – юная помощница миссис Патмор Дэйзи (Софи Макшера) высказывает здравую идею о том, что классовую систему вообще-то пора менять. Однако ее революционный голос тонет в море общих восторгов и придыханий. Хозяевам Даунтона предстоит доказать, что они достойны оказанной чести, и если вы смотрели сериал, то понимаете, что с этой задачей персонажи непременно справятся.

«Аббатство Даунтон»

Несмотря на то, что у картины есть отдельный режиссер Майкл Энглер, а шоураннер Джулиан Феллоуз числится только сценаристом и продюсером, «Даунтон» сложно анализировать с точки зрения большого кинематографа. Этот фильм совершенно не работает как самостоятельное произведение или высказывание - это скорее новый заключительный эпизод к заключительному эпизоду. При этом авторы явно сделали все для того, чтобы случайный зритель, не смотревший сериал, не чувствовал себя обделенным. Но того удовольствия, которое испытают преданные поклонники, он получить не сможет.

Это фан-сервис, но фан-сервис, исполненный с блеском. Фильм вобрал в себя все самые сильные стороны сериала и исключил самые слабые. Костюмы Анны Роббинс все так же божественны, английская природа в кадре все так же свежа, ритм диалогов все так же безупречен, а лучшие реплики – и комические, и трагические – по-прежнему принадлежат вдовствующей графине Грэнтем в исполнении великой Мэгги Смит. Учтены и слезные зрительские пожелания. Гею-дворецкому Томасу наконец-то подарили достойного друга, а недостаток химии между актрисой Мишель Докери и красавчиком Мэттью Гудом, который играет ее второго мужа, аккуратно заретушировали с помощью простого, но действенного сюжетного хода.

Есть лишь один важный момент, который отличает фильм от сериала. Если телевизионный проект все-таки пытался проводить параллели с современностью и через истории о прошлом рассказывал о вещах, актуальных в любое столетие, то полнометражная версия пронизана доселе невиданным и безоглядным эскапизмом. Это уже не столько изучение или анализ конкретной эпохи, сколько бегство в нее. «Даунтон» окончательно превратился в национальный миф, а его просмотр – в род терапии. Фильм можно рассматривать как один из способов борьбы британского кинематографа с мучительной неопределенностью, вызванной Брекситом. Это у нас в 2019-м творится какая-то чертовщина, а у них в 1927-м чай, как и раньше, подают в библиотеке ровно в полдень. Эта музыка будет вечной.

Ксения Реутова