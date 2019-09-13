«Стриптизерши»: Рецензия Киноафиши

Они — волчицы не с Уолл-Стрит, а для Уолл-Стрит. Днем эти девушки ничем не отличаются от остальных, а по ночам превращаются в элитных стриптизерш, клиентами которых становятся главные финансисты Нью-Йорка. Дестини Дороти (Констанс Ву) всего лишь хотела помочь своей маме рассчитаться с долгами и встать на ноги, но встать ради этого приходится у шеста. Скромная и зажатая, она встречает истинную королеву танца — облаченную в шубу поверх нижнего белья Рамону Вега (Дженнифер Лопез). В ее заботливых объятиях Дестини находит лучшую подругу и соучастницу громкого американского преступления. В 2015 году в журнале New York вышла статья Джессики Преслер «Реванш стриптизерш». Она содержала подробный рассказ о том, как группа ночных танцовщиц придумала схему выкачивания денег из своих клиентов после финансового кризиса 2007-2008 годов. Из-за падения цен на акции мужчины перестали ходить в стрип-клубы, но девушки научились ловко подсыпать им в выпивку наркотики, заманивая обратно и опустошая кредитки. В фильме сама Америка сравнивается со стрип-клубом, и мужчины в «Стриптизершах» ничем не лучше обкрадывающих их девушек. Виноваты все, но в то же время не виноват никто. Просто в своем стремлении выжить кто-то облачается в строгий костюм, а кто-то, наоборот, снимает с себя одежду. Режиссер и сценарист Лорин Скафария наиболее известна по уютнейшим мелодрамам «Будь моим парнем на 5 минут» и «Ищу друга на конец света». Героиня ее нового фильма тоже ищет друга, но не для того, чтобы скрасить одиночество в последние минуты перед исчезновением всего сущего, а для того, чтобы предотвратить свой личный апокалипсис. И «Стриптизерши» неустанно намекают, что в первую очередь это кино о настоящей женской дружбе, а вовсе не о власть имеющих и ими подавляемых.

Стриптизерши

Стриптиза не будет. Точнее, будет, но не так много, как всем нам, возможно, хотелось бы. Бодрая поначалу история манит за собой в приватную комнату, в которой от взгляда не укроется ни один сантиметр. Но вскоре лимит исчерпывается, и в какой-то момент все превращается в некое подобие «Элитного общества» Софии Копполы. Подобно подросткам, красующимся под музыку в дорогих шмотках, героини «Стриптизерш» впадают в слегка затянувшуюся эйфорию от красивой жизни. В дело идут чихуахуа, дорогие машины, лабутены и брызги шампанского — все это, конечно, весело и красиво, но в какой-то момент пресыщенность китчем может утомить.

«Стриптизерши» не претендуют на звание современных «Шоугелз» или «Бара “Гадкий койот”», и их сложно упрекнуть в объективации (хоть и от Джей Ло сложно отвести взгляд). Феминизм, равенство и братство присутствуют в фильме ровно в том количестве, которое нужно, словно заработанные у шеста купюры, которые можно уместить после выступления в сапог. Скафарии удалось найти идеальный баланс между обнажением пороков современного общества и красочной формой, замешав их в идеальных пропорциях, подобно своим героиням, подмешивающим кетамин и экстази — возможно, спустя время вы ничего и не вспомните, но мощный выброс эндорфина вам обеспечен.

Олеся Трошина