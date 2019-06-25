«Паразиты»: Рецензия Киноафиши

Поместить «Паразитов» в определённые жанровые рамки непросто: фильм одновременно смешит, ужасает и зубоскалит. После хождения в Голливуд, Пон Джун-хо вернулся в родную Южную Корею и снял комментарий на тему классового неравенства, если хотите, сатиру на противостояние богатых и бедных, в которой паразитами окажутся все. Ближайший родственник этого кино, как ни странно, боевик «Сквозь снег», в котором Крис Эванс прорубал себе дорогу по поезду, разделившему выживших после апокалипсиса людей по вагонам-классам.

«Паразиты» начинаются с крупного плана нескольких пар носок на сушилке где-то в подвале. Потом будет понятно, что все обитатели этого убогого жилища обладают специфическим запахом, который не убьёт ни один стиральный порошок. В подвале живут четверо: Ки-тэк (Сон Кан-хо, «Сочувствие господину Месть»), его жена Чон-сук (Чан Хе-джин, «Поэзия»), дочь Ки-юнг (Пак Со-дам) и сын Ки-ву (Чхве У-щик). Им только что прикрыли халявный вай-фай, по столу ползают тараканы, а напротив окна норовят помочиться пьяницы. Тотальная непруха семьи Ки-тека внезапно заканчивается, когда Мин, друг Ки-ву, просит юношу заменить его на посту репетитора английского юной Да-хэ. Ки-юнг мастерски подделывает сертификаты для брата, и вот уже он, относительно прилично одетый, стучится в двери огромного особняка Паков. «Ты, главное, пойми, что хозяйка — молодая и простоватая», — предупреждает Мин. Йен-кьё — домохозяйка, жена богатого управленца, проводит дни, скучая в компании дочери, младшего сына и трёх собачек. Она нарекает нового учителя Кевином, а тот, в свою очередь, проявляет смекалку и предлагает Йен-кьё нанять специалистку по работе с детьми для сына. Конечно же, роль специалистки играет сестра «Кевина».

«Паразиты»

На этом рассказ о сюжете необходимо закончить — режиссёр лично обратился к прессе с просьбой не разглашать происходящее после того, как брат с сестрой устраиваются работать в семью Паков. «Ваше молчание станет прекрасным подарком для зрителей», — пишет Пон Джун-хо, и трудно не согласиться с ним. Неведение превращает «Паразитов» в совершенно восхитительное путешествие по закоулкам особняка, человеческого разума и особенностям менталитета. Герои воистину паразитируют друг на друге, но голь, что хитра на выдумку, не кажется униженной и оскорблённой, а умиротворенные богачи не столь наивны и простодушны. Интересно, что «Паразиты» в этом году соседствовали в Каннском конкурсе с драмой мэтра социального кинематографа Британии Кена Лоуча. Но если его «Вас не было дома» оказывается сплошным социальным комментарием, в котором все бедные святые, а все богачи — злобные угнетатели, то Пон Джун-хо гораздо резче. Он показывает раскол в обществе как комедию, пусть и грустную. Он иронизирует над преклонением Паков перед всем американским, но не превращает их в стереотипных богатеев из корейских сериалов. Он сочувствует семье из подвала, но не намерен показывать их жертвами обстоятельств.

Несколько раз в фильме Ки-ву произносит фразу «Это так метафорично!», вызывая смех в зале. Как ни странно, никакой метафоры в фильме Пона нет. Всё высказано очень чётко, может даже слишком «в лоб». Однако благодаря структуре истории и необычным персонажам, его фильм оказывается вне клише и рамок обычного социального кино. Конструкция картины, как и дом семьи Пак, элегантная, красивая, многоуровневая и с неожиданным секретом. Вместе с тем это кино яростное, даже злое иногда. Если западные кинематографисты хотят и дальше снимать критику капитализма, то стоит уже поучиться у азиатских режиссёров.

Татьяна Шорохова