Гангстер, коп и дьявол, 2019

В крупном городе в Южной Корее происходит серия убийств, сделанных ножом. Хотя полицейский Тэ Сук убежден, что это дело рук серийного убийцы по кличке К, коррумпированная система правосудия предпочитает игнорировать факты, потому что маньяк устраняет лишь гангстеров и бандитов. Когда известный криминальный авторитет Дон Су чуть не погибает от рук таинственного убийцы, он соглашается сотрудничать с полицией, и Дон Су и Тэ Сук начинают работать вместе. К сожалению, последний полон решимости передать убийцу в руки правосудия, в то время как первый намерен его прикончить.