Гангстер, коп и дьявол, 2019

В крупном городе в Южной Корее происходит серия убийств, сделанных ножом. Хотя полицейский Тэ Сук убежден, что это дело рук серийного убийцы по кличке К, коррумпированная система правосудия предпочитает игнорировать факты, потому что маньяк устраняет лишь гангстеров и бандитов. Когда известный криминальный авторитет Дон Су чуть не погибает от рук таинственного убийцы, он соглашается сотрудничать с полицией, и Дон Су и Тэ Сук начинают работать вместе. К сожалению, последний полон решимости передать убийцу в руки правосудия, в то время как первый намерен его прикончить.
События происходят в провинциальном городе, где на местного главаря банды нападает серийный убийца. Из всех пострадавших выживает только он, и теперь криминальному боссу необходимо найти маньяка, чтобы восстановить свою репутацию. Несмотря на ненависть к преступникам, полицейскому Чону приходится объединить усилия с представителем бандитского мира, чтобы поймать более опасного злодея.