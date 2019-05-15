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Гангстер, коп и дьявол Гангстер, коп и дьявол
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Akinjeon

Гангстер, коп и дьявол, 2019

2019 / Корея
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В крупном городе в Южной Корее происходит серия убийств, сделанных ножом. Хотя полицейский Тэ Сук убежден, что это дело рук серийного убийцы по кличке К, коррумпированная система правосудия предпочитает игнорировать факты, потому что маньяк устраняет лишь гангстеров и бандитов. Когда известный криминальный авторитет Дон Су чуть не погибает от рук таинственного убийцы, он соглашается сотрудничать с полицией, и Дон Су и Тэ Сук начинают работать вместе. К сожалению, последний полон решимости передать убийцу в руки правосудия, в то время как первый намерен его прикончить. 

  • Сюжет фильма основан на реальных событиях, когда в 2005 году в провинциальном южнокорейском городке неизвестный убийца начал одного за другим устранять представителей местного криминалитета.
  • Основные съемки фильма проходили с августа по ноябрь 2018 года в Сеуле. Премьера состоялась в мае следующего года, и в прокате фильму удалось собрать почти 26 миллионов долларов – против 6.5 миллионов производственного бюджета.
  • В 2019 году было объявлено, что Сильвестр Сталлоне и его партнер по Balboa Productions Брэйден Афтергуд планируют создать американский ремейк фильма с тем же актером в главной роли.

События происходят в провинциальном городе, где на местного главаря банды нападает серийный убийца. Из всех пострадавших выживает только он, и теперь криминальному боссу необходимо найти маньяка, чтобы восстановить свою репутацию. Несмотря на ненависть к преступникам, полицейскому Чону приходится объединить усилия с представителем бандитского мира, чтобы поймать более опасного злодея.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 9 декабря 2019
Премьера в мире 15 мая 2019
Возраст 16+
Режиссер
Ли Вон-тхэ
В ролях
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Ким Му-ёль
Ким Сон-гю
Чхве Мин-чхоль
Все актеры и съемочная группа
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Гангстер, коп и дьявол

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Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:34
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21 сентября 2020 13:16
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