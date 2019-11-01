«Терминатор: Темные судьбы»: Рецензия Киноафиши

Пожалуй, не найти более неудачливого киносериала, чем «Терминатор». Когда-то Джеймс Кэмерон сделал культовый мрачный боевик про робота-убийцу из будущего, а затем закрепил успех еще более крутым сиквелом. Однако с момента выхода «Судного дня» прошло 18 лет – и за это время франшиза пережила несколько умопомрачительных кульбитов. Отец-основатель отправился покорять иные высоты, а роботов и апокалиптическое будущее оставил другим режиссерам и сценаристам.

И вот в кинотеатры тяжелой поступью заходит уже шестая часть «Терминатора» – перезагрузка, которая игнорирует все фильмы после «Судного дня». Прием, надо сказать, не новый – подобным уже занимался прошлый фильм («Терминатор: Генезис»). Только на этот раз все происходит при более включенном участии самого Кэмерона, который выступил в роли продюсера и одного из авторов сценария.

«Терминатор: Темные судьбы» – это тематический ремикс первых двух серий франшизы. Мексиканская девушка Дани (Наталия Рейес) живет ничем не примечательной жизнью, пока вдруг на нее из будущего не сваливаются продвинутый механический убийца модели Рев-9 (Гэбриел Луна) и полукиборг Грейс (Маккензи Дэвис). Первый должен уничтожить главную героиню, вторая – защитить, потому что на кон поставлена судьба человечества. Вскоре объявится и сама Сара Коннор (Линда Хэмилтон возвращается к своей культовой роли), которая в 90-х смогла предотвратить апокалипсис, устроенный «Скайнетом», но не уберегла своего сына Джона от шальной пули.

Главный вопрос, который поселится в голове после просмотра «Темных судеб», можно выразить примерно так – а зачем это нужно было снимать? Да, это действительно одна из самых зрелищных частей «Терминатора» после «Судного дня», но это едва ли тянет на похвалу, настолько убоги были другие фильмы. Здесь есть весьма эффектные экшн-сцены со стильными замедлениями (за это стоит благодарить режиссера Тима Миллера). Потрясающая Маккензи Дэвис в роли бойца из будущего – главная жемчужина громыхающего фантастического боевика. Но это только немногие вещи, которые не вызывают раздражения.

Терминатор: Темные судьбы

Так получилось, что главное достоинство и проклятие любого «Терминатора» – привязанность к контексту франшизы. Отправленный в металлолом Арнольд Шварценеггер воскресал, погибал и снова возвращался к жизни уже несколько раз, и каждый его выход – необязательный фансервис, который утягивает новый фильм на дно. К тому же здесь робот Т-800 (он же Карл) появляется в компании Линды Хэмилтон – они проявляют себя весьма эффектно, но их наличие в сюжете только мешают развитию новой истории.

Зритель получает радость узнавания, а с ней – очередной трупный запашок, который исходит от сценария «Темных судеб». Фильм Тима Миллера мог бы смотреться во много раз лучше, если бы не побоялся самостоятельности. Как гласит одна из ключевых фраз франшизы, будущее выбираем мы сами. Что ж, стоит к этому прислушаться.

А еще продюсерам не мешало бы задуматься – отчего каждый новый «Терминатор» заранее заставляет всех критиков кривиться. Можно ли перезапустить эту машину снова, как заставить весь мир развидеть и забыть позорные пятна в виде третьего и пятого фильма? К сожалению, это как раз та временная линия, которую не в силах отменить никто.

«Темные судьбы» предлагают некоторую гендерную рокировку оригинальных ролей, профеминистскую повестку и типажи сильных женщин – с киборгом Грейс это получается отлично, а вот девушка-спаситель Дани выглядит откровенно карикатурной фигурой. Но что это может дать сериалу, который давно не вызывает ни у кого восхищения? Это просто еще один дурной «Терминатор» образца 2019 года.

Марат Шабаев