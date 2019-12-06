«Рождество на двоих»: Рецензия Киноафиши

В этом мире есть несколько вещей, без которых праздник к нам не приходит. Одной из них является выход в прокат нового рождественского фильма, который сулит подарить вам то самое настроение. Сюда же относится и ежегодное прослушивание нетленных рождественских хитов, доносящихся из каждого угла. Поэтому можно быть уверенными, что 2020-й точно наступит, ведь в прокат вышел фильм «Рождество на двоих», который в оригинале называется Last Christmas, и композиция Wham! здесь играет роль не просто отсылки, а является прямым вдохновением для всей картины. Но станет ли сама она таким же вдохновением для зрителей, это уже другой вопрос.

Когда Катарина (Эмилия Кларк) была маленькой, она жила в Югославии и выжимала слезы из прихожан своим нежным голосом, солируя в церковном хоре. Но те времена остались в прошлом, и сейчас она превратилась в Кейт, которая из-за военных конфликтов бежала вместе с семьей в Лондон в поисках лучшей жизни. Вот только лучшая жизнь все никак не наступает. Вместо этого Кейт работает эльфом в магазине рождественских товаров, опаздывает на прослушивания, чтобы получить очередной отказ, напивается в пабах и спит с незнакомцами. Но все меняется, когда за окном магазина она замечает странного парня по имени Том (Генри Голдинг).

Пол Фиг был и остается выдающимся комедиантом, умеющим создавать ярких женских персонажей. Сюжет «Рождества на двоих» по своей сути наиболее близок к его «Девичнику в Вегасе». Героини оказываются на самом дне, но доказывают, что подняться наверх можно — стоит лишь начать относиться к окружающим и самому себе с заботой и уважением. Но если «Девичник» выезжал на дурацком юморе и обаятельно-нелепой Кристен Уиг, то в запасе у «Рождества» нет этих козырей. Конечно, здесь имеется куда более узнаваемая Эмилия Кларк, которая как всегда очаровательна (она еще и поет!), но одного этого оказывается мало для того, чтобы фильм перешел из ранга проходной рождественской мелодрамы в нечто большее. Да и мелодрамой творение Пола Фига язык не поворачивается назвать, так как полноценная любовная линия тут отсутствует, а в ряд с другими его комедиями его не поставишь из-за дефицита шуток.

«Рождество на двоих»

Вроде бы и сердце на месте у этой истории, и даже каким-то образом Фиг умудряется затронуть политические и национальные вопросы, при этом не смещая акцент с главного и всегда актуального посыла — твори добро, делай близких счастливыми и жизнь наладится. Но запах клише, предсказуемости и излишней сентиментальности тут же выдает, что перед нами вовсе не живая елка, а та самая искусственная, которую ежегодно приходится доставать из шкафа. То же самое касается и персонажей, которые и не персонажи вовсе, а лишь набор качеств, формирующий из них некие символы. Кейт является квинтэссенцией фрустрации и инфантильности, которые правят сознанием современного человека, стремящегося стать уникальным и страдающего от того, что у него это не получается. Том, напротив, символизирует принятие и осознанность, которые помогают стать чуть счастливее в этом сложном мире.

Возможно, вы уже слышали о существовании финального твиста, и это правда — он действительно тут есть. Однако разгадка его лежит на поверхности и напрямую связана с той самой песней Джорджа Майкла, который, к слову, даже некоторое время был причастен к проекту, однако скончался на ранних стадиях разработки. В форму сценария его бессмертный трек воплотила британская актриса Эмма Томпсон, которая также выступила продюсером и сыграла роль матери главной героини. Однако все мы помним, что свою рождественскую песню она уже спела в «Реальной любви», которую уже вряд ли что-либо переплюнет.

Даже несмотря на поющую Эмилию Кларк, придется признать, что «Рождество на двоих» — совершенно не обязательно к просмотру. Но если сердце уж очень просит праздничной атмосферы с миллионом гирлянд и звуком рождественских мелодий, а фильмы Пола Фига давно засмотрены вами до дыр, то это лучшее, что кинотеатры могут предложить вам в канун Нового года.

Олеся Трошина