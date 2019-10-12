«Дети моря»: Рецензия Киноафиши

В первый день летних каникул старшеклассница Лукка приходит в океанариум городка Энокура, где работает её отец, и случайно встречает двух странных мальчиков - Уми и Сору (с японского - «Море» и «Небо»), которых привезли сюда для научных исследований. У ребят очень необычная судьба. Их нашли в океане в районе Филиппин. Будучи воспитанными стадом дюгоней, «дети моря» ничего не помнят о собственном происхождении, но при этом несомненно обладают сверхъественными для простого человека способностями. С первого взгляда Уми и Сора уверены, что Лукка похожа на них - она тоже видит морских призраков и «слышит звёзды», а значит имеет право знать о том сокровенном, что в данный момент происходит в океане.

На следующий день после первого знакомства Уми приводит девочку на берег смотреть на то, как спускаются с неба души мертвых, хитодама, «блуждающие огни». Утром по телевизору сообщают о падении в море таинственного метеорита, и это только одно из звеньев в цепи загадочных и необъяснимых событий. Из океанариума начинают исчезать животные. Косяки тропических и глубоководных рыб появляются у берегов Японии, словно чего-то ожидая. В репертуаре китов возникает новая песня, которую никогда не слышали даже самые опытные специалисты из Энокуры. «Грядет Праздник Рождения», - шепчет Сора, ничего при этом не объясняя, - «океан ждёт, когда все гости соберутся, чтобы выбрать того, кто станет Первым».

Первым, что приходит в голову, когда экран гаснет и начинаются титры - это бессмертные слова из эпилога «Морока над Инсмутом» Говарда Лавкрафта. «... Я отнюдь не был уверен в реальности всего, что случилось со мной несколько часов назад, однако не мог отрицать очевидного факта, что за всем этим таилась некая грозная и неясная сила… Сны мои с тех пор были наполнены такой массой причудливых видений и диковинных образов, что я смог запомнить лишь ничтожную толику увиденного, однако даже того, что сохранилось в моей памяти, с лихвой хватило бы, чтобы навеки прослыть безумцем, или, напротив, гением, если бы я осмелился записать все увиденное... »

«Дети моря»

«Дети моря» - безупречная лавкрафтианская история в том виде, как её рассказал бы, наверное, старый волшебник студии Ghibli Хаяо Миядзаки. Или, скорее всего, один из его успешных учеников и последователей. Автор оригинальной манги Дайскэ Игараси (манга, кстати, есть на русском - не пропустите) неоднократно говорил, что стал художником исключительно под влиянием «Моего соседа Тоторо» - и это прекрасно заметно. По иронии судьбы босс аниматоров из Studio 4℃, которые успешно экранизировали его мангу, Эйко Танака, на заре своей карьеры работал линейным продюсером на «Тоторо» и «Ведьминой службе доставки». И уже совсем не случайность и не ирония, что композитором экранизации стал автор музыки ко всем миядзаковским шедеврам Дзё Хисаиси.

Чувствуется ли после этого в «Детях моря» тени творчества студии Ghibli? К счастью, почти нет. Шесть лет кропотливой работы над проектом не пошли насмарку. Непривычные фантастические цвета, будто сошедшие с картин ван Гога или Шагала. Призрачный эмбиент, каждую секунду экранного времени наполняющий твои уши искристым шорохом морского прибоя. Студия 4℃, про которую не было слышно уже довольно давно, в очередной раз подтвердила свой уникальный культовый статус. В череде полнометражных аниме, герои которых регулярно «присягают морю» (достаточно вспомнить недавний «Лу за стеной» Масаюки Юасы) работа Аюму Ватанабэ точно не теряется. Единственная претензия - к сценарию. В нём слишком много детского «интерстелларовского» пафоса и сюжетных недосказанностей, которые только увеличивают стойкий лавкрафтианский флёр.

Феликс Зилич