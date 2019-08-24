«Капкан»: Рецензия Киноафиши

Имя Александра Ажа известно всем, кто хоть немного увлекается хоррорами. В начале нулевых он прогремел «Кровавой жатвой» (2003) – безудержным слэшером, полным натуралистичного насилия и с неожиданным сюжетным поворотом в финале. Фильм стал частью движения «нового французского экстрима», его полюбили фанаты жанра по всему свету. «Кровавая жатва» настолько понравилась американскому культовому режиссеру Уэсу Крейвену, что он доверил французу снимать ремейк его канонического «У холмов есть глаза».

Версия Ажа с легкостью переплюнула оригинал, после чего постановщик сделал еще два ремейка – «Зеркала» (2008) были основаны на корейском хорроре «Зазеркалье» (2003), а «Пираньи 3D» (2010) с юмором переосмысляли одноименный фильм Джо Данте. Однако дальше режиссер повернул не туда – инди-драма «Рога» (2013) продемонстрировала новую грань таланта Дэниэла Рэдклиффа, но критики были недовольны сменой стиля. И уж совсем сильно от них досталось мистической драме «Девятая жизнь Луи Дракса» (2015).

Теперь постановщик вернулся с новым фильмом – хоррором о выживании «Капкан», который немедленно заслужил любовь критиков и грозится стать его самой кассовой работой. Однако есть ощущение, что все похвалы связаны исключительно с тем, что Ажа вновь вернулся в «чистый» жанр и общей нехваткой простых, но действенных ужастиков.

«Капкан»

Главные герои «Капкана» – Хейли (Кая Скоделарио) и Дейв (Барри Пеппер), отец и дочь, оказавшиеся заблокированным в подвале дома во время разрушительного урагана. Девушка профессионально занимается плаванием, но испытывает ряд психологических сложностей, не дающих ей стать лучшей. С отцом все сложно – он развелся с матерью и переживает это до сих пор, плюс ко всему умудрился испортить отношения с дочерью, относясь к ней чересчур строго.

Когда на штат Флорида надвигается катастрофическое бедствие, Хейли спешит спасать отца, который не выходит на связь. Выйти из подвала просто так не получится – рядом рыскает пара злобных аллигаторов. Помощи ждать неоткуда. Герои периодически лелеют надежду на чудо, но оно не случается – аллигаторы готовы пожрать любого, кто сунется в мутные воды, затопившие крохотный американский городок.

«Капкан» отлично работает как фильм-зрелище – ужасающие твари готовы ухватиться за любую конечность, герои раз за разом терпят фиаско в попытках спастись, а уровень воды в подвалы только растет. Ажа не скупится на кровавые подробности, которые позволяет взрослый рейтинг R, однако и не перебарщивает – поклонники его ремейка «У холмов есть глаза» могут остаться разочарованными. Аллигаторы действительно жутковаты, хотя и сделаны на компьютере, что очевидно любому зрителю, так что абстрагироваться от этого факта точно не получится.

Только аттракционность нового хоррора Ажа и может понравится – напряжение возрастает по нарастающей, тварей становится все больше, плюс постановщик сделал несколько по-настоящему впечатляющих сцен. Как вам убийство рептилии-монстра изнутри (подробности опустим для нелюбителей спойлеров) или изобретательная сцена в душевой кабинке?

Однако история отца и дочери, клишированная, скучная и избитая, слишком сильно мутит воду в этом неплохом хорроре. На всякий случай стоит повторить – это хоррор про гигантских аллигаторов, которые противостоят людям. Психологическая глубина здесь вовсе не нужна, тем более что она оборачивается поверхностностью. Ажа работает с чужим сценарием (его писали Майкл и Шон Расмуссены), и заметно, что это не сотрудничество, а полноценное сражение с никудышным драматургическим материалом.

И этот бой Ажа проигрывает. Банальные флэшбеки, до ужаса скучный конфликт обиженной дочери и горделивого отца и навязчивые проговариваемые метафоры пускают ко дну этот неплохой, но не выдающий хоррор. Пожалуй, «Капкан» стоит приводить в пример тем режиссерам, которые уверены, что второсортный сюжет можно перебить ярким визуальным рядом. Разумеется, можно, но получается подобный трюк далеко не у всех – и новый фильм Ажа это отлично иллюстрирует.

Марат Шабаев