«Промар»: Рецензия Киноафиши

Тридцать лет назад на Земле случилось Глобальное Возгорание. У тысяч людей внезапно пробудились прометические способности. Магма потекла по венам новых «прометеев», изливаясь наружу смертоносным пламенем, сжигающим всё на своём пути. Города, дома, людей. В огне мирового пожара некоторые из «опаленных» мутантов научились управлять своим талантом, остальные были схвачены спецслужбами и заперты под ледяной замок, но только история на этом не закончилась. Безбашенный Гало Тимос ― пожарный-спасатель из «пламенной» дружины. Однажды во время очередного рабочего выезда Гало впервые сталкивается с вожаком «опаленных» террористов и вскоре узнаёт всю правду о мутантах. Оказывается, жизнь «прометеев» совсем не похожа на истории из официальной пропаганды. Мутантов держат в подземных лабораториях, препарируют живьем ― и это только самая верхушка айсберга.

Последние месяцы аниме стало регулярным гостем на российских экранах. Гостем, который не перестаёт удивлять. Причиной для восторженной фанатской эйфории является даже не факт его широкого проката (в 2019 году японским мультфильмом уже никого не удивишь), а оперативность появления каждой новинки и её безусловная нишевая уникальность. Новый фильм Хосоды («Мирай из будущего»), возвращение Ламперужа («Код Гиас: Лелуш Воскресший»), свежая глава саги о Зионе («Мобильный воин Гандам: Нарратив»). Пару лет назад о подобном не стоило даже мечтать. При этом каждая премьера будто намеренно поднимает планку, обнажая до приятной боли еще один забытый фанатский нерв.

Промар

На этот раз в прокат выходит «Промар». Первая полнометражная работа культового режиссера Хироюки Имаиси и его студии Trigger. За четверть века в аниме Имаиси успел приложить руку к десятку знаковых и эпохальных проектов. Рисовал «Евангелион» и «Фури-Кури», «Каре-кано» и «Парадайз-Кисс». Но визитной карточкой аниматора навсегда стала его первая авторская работа «Гуррен-Лаганн». Прощальная песнь «золотого века» великой студии Gainax. После «Гуррена» в карьере Имаиси было самостоятельное плавание и море всякой годноты, но пепел Камины уже десять лет стучит в нашем сердце. Пепел стучит, магма течет, безграничное слияние продолжается.

Иваиси про это помнит, поэтому его новая работа ― постмодернистский фансервис особой степени концентрации. Уже привычная для фанатов кислотная экспрессия цвета неона, помноженная на два или три, с почти эпилептическим уровнем эмоциональности. Иваиси про это помнит, но прекрасно помнят и прокатчики. Русский дубляж мультфильм сделан той же командой от Reanimedia, что и незабвенный «Гуррен-Лаганн», поэтому призраки старых мемов, которые я здесь грубо рассовал во всем строчкам, будут мерещиться за каждой фразой «пламенного» пожарного Гало. С другой стороны, его предшественник учил, что нельзя позволять другим держать тебя внутри фальшивых воспоминаний. Лишь ты сам волен выбирать свой путь ― вот закон бесконечной вселенной…. А вот бур, который пробьет в этой вселенной туннель. И этот бур ― Гуррен-Лага…

Феликс Зилич