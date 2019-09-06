«Оно 2»: Рецензия Киноафиши

Прошло 27 лет с момента столкновения детей из «клуба неудачников» с жутким монстром под личиной клоуна Пеннивайза. Почти все герои разъехались и забыли о прошлом. Но однажды зло вернулось. И тогда Майк, оставшийся в городе и посвятивший жизнь изучению чудовища, собирает всех старых друзей для последней схватки.

Сиквел фильма 2017 года — одна из наиболее ожидаемых премьер осени. Первая часть стала самым кассовым фильмом ужасов всех времён, открыв студии и режиссёру Энди Мускетти широкие возможности для съёмок продолжения.

Авторы решили сделать картину максимально масштабной и яркой. А потому пригласили на главные роли Джеймса Макэвоя и Джессику Честейн, увеличили хронометраж больше, чем на полчаса, и добавили огромное количество флэшбеков, чтобы рассказать о жизни героев между событиями двух частей.

Но такая сложность пошла фильму только во вред. В отличие от первого фильма, актёры стараются чаще бывать в кадре поодиночке. Конечно, Макэвой вытягивает любую сцену сам. То же касается Честейн, Билла Хейдера и прочих отличных артистов.

Но детский актёрский состав подкупал именно командной работой, взаимодействием между персонажами и их общением. Общие сцены позволяли спрятать недостатки каждого отдельного героя. Теперь же каждый хочет выступать один и не делиться вниманием. В итоге наблюдать за каждым из них очень приятно. Но осознать ту близость, которая была у персонажей в детстве, не получается. Хотя одна из идей фильма именно в этих воспоминаниях.

Актеры фильма «Оно 2»

Однако при этом авторы не забыли, что «Оно» 2017 года всё же не совсем хоррор. История скорее посвящена жестокости людей, а Пеннивайз лишь делал их злодеяния более гротескными, показывая, что мать может запугать своего сына несуществующими болезнями, а отец — мучить единственную дочь. Сиквел отлично продолжает разбирать эти проблемы. Только уже с позиции взрослого человека. «Оно 2» рассказывает о людях, которые старательно забывают прошлое и из-за этого повторяют одни и те же ошибки — личная жизнь многих из них ярко отражает эту историю. Причём авторы логично отходят от сюжета Стивена Кинга, показав более живую концовку, которая лучше стыкуется с самой идеей фильма. Ведь в первую очередь человеку нужно справиться со своими страхами, а не побеждать зло извне.

Но если герои и темы изменились и повзрослели, то Пеннивайз остался прежним. И это одно из главных достоинств фильма. Биллу Скарсгарду здесь регулярно позволяют устроить чуть ли не театр одного актёра. Его ужимки стали ещё безумнее, а перевоплощения то смешат, то пугают.

Вообще в плане спецэффектов «Оно 2» опережает большинство хорроров. Благодаря то ли большим бюджетам, то ли просто выдумке Мускетти, скримеры здесь разнообразные и не запрятаны в темноте. Наверное, большинство зрителей они не напугают всерьёз, скорее позабавят. Но они, как и в первом фильме, нужны лишь для привлечения внимания. На самом же деле после конца фильма стоит задуматься о гораздо более серьёзных темах принятия себя и отказа от комплексов детства.

А вот что действительно может помешать получить удовольствие от фильма — его хронометраж. Картина длится 2 часа 50 минут. Это на 35 минут больше, чем первая часть, хотя, по сути, лишнее время здесь совершенно не нужно.

Помимо множества подробностей, которые, возможно, необходимы, авторы добавляют ещё слишком длинные сцены самокопания и терзаний каждого из героев, множество флэшбеков и даже анимационную вставку с мифической историей появления Пеннивайза.

И как бы искусны ни были съёмки Мускетти, такое количество отступлений и затянутых сцен слишком сильно сбивает темп и мешает полностью погрузиться в действие. Это редкий случай, когда хочется увидеть не полную режиссёрскую версию картины, а чуть сокращённую. Ей бы это пошло лишь на пользу. И тогда «Оно 2» оправдало бы все ожидания поклонников первой части.

Алексей Хромов