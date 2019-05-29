«Тайная жизнь домашних животных 2»: Рецензия Киноафиши

В Голливуде считается, что хороший сиквел не должен отходить от успешного оригинала — чтобы зрители прекрасно понимали, что их снова ждёт встреча с любимыми героями и знакомыми ситуациями. Студия Криса Меледандри Illumination существует всего девять лет, но за это время успела дать понять зрителям, что свои франшизы она намерена развивать, расширяя вселенные персонажей — достаточно посмотреть, что происходит в мире мультика «Гадкий я». В сиквеле Грю нашёл свою любовь, а в третьем фильме сразился с собственным братом-близнецом. Впрочем, один поведенческий паттерн у Illumination переходит из «Гадкого я» в «Тайную историю домашних животных 2»: это идея о том, что даже злодеи способны исправиться и стать героями.

«Тайная жизнь домашних животных», выпущенная в 2016 году, рассказывала о жизни джек-рассел-терьера Макса в неплохой квартире на Манхэттене. Несмотря на всю сложность содержания домашних животных в Нью-Йорке, в доме Макса их немало: от меланхоличной кошки Хлои до энергичного померанского шпица Гиджет. Компания относительно изнеженных зверюшек сражалась с коварным кроликом Снежком, лидером брошенных животных. Небольшой бюджет в 75 млн долларов и мировые сборы в 875 млн обеспечили продолжение компании говорящих четвероногих и пернатых.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

В сиквеле Снежок перевоспитался. Он теперь живёт с Молли, которая обожает супергероев и наряжает кролика в трико. Но ещё больше изменилась жизнь Макса (что примечательно, говорит пёс голосом Пэттона Освальта, заменившего попавшего в опалу из-за сексуальных домогательств комика Луиса Си Кея). Его хозяйка Кэти встретила недотёпу Чака, вышла замуж, и через некоторое время в манхэттенской квартире появился карапуз Лиам. Для пса ребёнок — сущий кошмар: дом теперь не крепость, а поле боя, простые прятки – игра на выживание. Но Лиам растёт, и едва заговорив, сразу же завоёвывает доверие терьера. Стоит добавить, что по сей день живущий в семье ньюфаундленд Дюк всё ещё такой же добряк и обожал малыша с первых дней появления.

Едва ребёнок начинает выходить на улицу, Макса охватывает паническая атака — вдруг малыш пропадёт? Вся животная компания брошена на слежение за мальчиком, докладывая о его передвижениях псу. Постепенно тревоги обуревают Макса всё сильнее, и он становится обладателем нервного зуда. Чтобы избавить питомца от чесотки, Кэти отводит его к ветеринару, откуда Макс возвращается в специальном воротнике. В итоге решено вывезти Лиама (а заодно и нервного пёсика) за город, на ферму к родственнику. Макс оставляет Гиджет самое ценное — любимую игрушку пчёлку Жужу, и уезжает в новое место, где у него появятся новые знакомые, а сам он столкнётся с собственными страхами.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

Пока Макс и Дюк резвятся в зелени, в каменных джунглях происходит страшное: в приезжем цирке жестокий дрессировщик-француз Серж (в оригинале Сергей, стереотипный восточноевропейский тип) мучает амурского тигрёнка. Об этом узнаёт Дэйзи, смелая и решительная собачка породы ши-тцу. Она обращается к супергерою Снежку, чтобы тот помог спасти зверя. Тигр, что примечательно, не разговаривает, а лишь ведёт себя как котёнок. Кролик и собачка дают отпор мучителю, разумеется, не без помощи вернувшегося Макса.

Несмотря на всю свою кажущуюся милоту, мультфильм Криса Рено пропитан стереотипами, а порой и очень вредными предположениями. Если ты женщина, то тебе прямая дорога только в материнство. Если ты собачка, то обратись за помощью к самцу кролика. Если у тебя невроз — отправляйся за город, всё пройдёт на свежем воздухе. Если ты пожилая женщина — то обязательно кошатница. А лучшая кошка — собака (Гиджет, потерявшая Жужу, отыскивает игрушку в квартире пожилой дамы, в которой живёт множество котов, и благодаря своей ловкости и хитрости становится их королевой). Новый знакомец Макса, флегматичный сторожевой пёс Ковбой (в оригинале его озвучивает Харрисон Форд) и вовсе стигматизирует психические заболевания. Но — эй, это же детский мультик! Зачем упоминать то, о чём дети узнают ещё нескоро? Да затем, что поп-культура формирует наше восприятие куда больше, чем кажется.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

В «Тайной жизни» есть короткий эпизод, в котором Снежок изображает из себя супергероя и отражает нападение кроликов-злодеев, спасая крольчиху с соблазнительными формами. Он выполнен в обычной двухмерной манере и заставляет лишний раз задуматься — а нужны ли нам в таком количестве одинаковые мультики про говорящих зверей? Сеять разумное, доброе, вечное пока что получается у историй с драконами, игрушками и принцессами — то есть у DreamWorks и Disney. И как бы ни старались на студии Illumination расширять мир своих персонажей, посмотреть на наш мир шире у них пока не получается.