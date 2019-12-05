«Ржев»: Рецензия Киноафиши

Ржевская операция – одно из самых сложных для официальной истории событий войны. Её результаты можно считать победой советской армии, но победа эта досталась чудовищными потерями. По разным оценкам, потери советской стороны в этой битве достигли от полумиллиона до более миллиона людей (в конце кинофильма заявлена последняя цифра). Неудивительно, что такая кровопролитная битва в итоге оказалась недостаточно отрефлексирована в искусстве. Ржев практически не упоминается в кино, даже в таком менее затратном виде искусства, как литература, упоминаний не так много: известное стихотворение «Я убит подо Ржевом» Твардовского и небольшой пласт лейтенантской прозы (как раз по повести «Искупить кровью» Владимира Кондратьева и поставлен фильм «Ржев»). Но в последнее время общественное внимание всё больше обращает внимание на эту битву, в частности, недавно на Youtube вышел документальный фильм Алексея Пивоварова про Ржев, и вот, дело дошло и до большого экрана. С 5 декабря пока не сравнимым с «Т-34» или «Спасти Ленинград» количеством копий (всего около пятисот залов по стране) выходит «Ржев».

Фильм Игоря Копылова не претендует на масштабное освящение четырёхмесячной операции в окрестностях Ржева, события фильма помещаются в один день на исходе зимы 1942. Роте солдат поступил приказ захватить и держать деревню Овсянниково, во что бы то ни стало. Усталость накапливается, ряды редеют, а немцев всё больше и больше.

«Ржев» следует популярной версии, что победа советских войск была заработана благодаря героизму армии и вопреки стратегическим ошибкам начальства. Действительно, простые солдаты, несмотря на разницу в происхождении и характере, так или иначе получаются в фильме достойными войнами и честными людьми. Чего не скажешь о представителях начальства, каждый из которых является идиотом разной степени некомпетентности и опасности для окружающих. Замполит роты скорее негативно влияет на эмоциональное состояние солдат, постоянно под кого-то копая без особой на то причины. Пришедший на место особист устраивает охоту на ведьм в крайне неподходящий момент. Руководящий операцией полковник – демагог, заменяющий реальную военно-полевую стратегию топорной риторикой. Все они лишь мешают обычному солдату делать своё дело – бить врага до тех пор, пока жив сам.

«Ржев»

В фильме предложено много разных солдатских характеров, в центре находятся трое. Ротный (Сергей Жарков) – единственный разумный и понимающий солдат представитель начальства в фильме, и двое простых солдат: Карцев (Иван Батарев) и Басов (Александр Горбатов). Про двух последних не скажешь «Кому война, а кому мать родная», но, тем не менее, с трудностями передовой они справляются проще всего, не теряя присутствие духа и сохраняя чувство юмора.

Кроме обаятельных и правдоподобных персонажей, «Ржев» запоминается качеством съёмки. Это не очень масштабное военное кино, но реалистично и качественно снятое. Битв в фильме не так много, но они сняты впечатляюще, технично, кроваво, но без смакования насилия. Стоит отдельно упомянуть несколько сцен, в которых внутри одного операторского плана без склеек меняется не только мизансцена, но и герои в ней. Это позволяет зрителю ощутить настроение находящихся в окопах солдат, прочувствовать ситуацию в динамике. Художественный приём тогда работает, когда он сюжетно мотивирован, и это именно тот случай.

«Ржев» не претендует на полновесное и окончательное переосмысление исторической ситуации. Это кино про один день простых солдат, взятый из самой середины войны, когда до победы ещё очень далеко. Поэтому отсутствие развязки в обычном понимании этого слова идёт фильму скорее на пользу. Какая уж тут законченность: дело не доделано, времени нет даже на перекур. И в этом плане «Ржев» - редкий для отечественного кино пример совпадения поставленной художественной задачи с выполненной работой.

Пётр Волошин