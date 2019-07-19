«Солнцестояние»: Рецензия Киноафиши

Режиссер «Реинкарнации», главного хоррора прошлого года, возвращается со своим вторым фильмом ― Ари Астер продолжает исследовать темы болезненных человеческих связей, переключившись с семейной трагедии на то, как именно происходит разрыв романтических отношений.

Главная героиня «Солнцестояния» ― американка Дени (Флоренс Пью), которая недавно потеряла всю свою семью. Ее молодой человек Кристиан (Джек Рейнор), планировавший расстаться с ней, остается с девушкой из жалости. На летние каникулы они отправляются в Швецию вместе с друзьями Кристиана ― в закрытой коммуне будет проходить празднование летнего солнцестояния, представляющее особый антропологический интерес. Нетрудно догадаться, что улыбающиеся шведы-сектанты рады гостям не по доброте душевной, а совсем из других соображений.

Ари Астер, вдохновленный британским фолк-хоррором «Плетеный человек» (1973), насыщает пространство кадра светом, не допуская никаких страшных моментов, происходящих в темноте. «Солнцестояние» предпочитает пугать эстетически неприятными образами, отказываясь от демонов, призраков и прочей нечисти.

Путешествие молодых американцев оборачивается бэд-трипом ― шведские луга и леса полны волшебных грибов и прочих галлюциногенов растительного происхождения. Особое видение и искаженное пространство кадра объясняется как этим, так и общей «ненормальностью» происходящего ― дикие первобытные ритуалы носят совершенно невегетарианский характер.

Яркое солнце, белоснежные одежды, светловолосые жрецы культа ― именно на этом фоне кровь выглядит так впечатляюще, хотя проливается здесь не так часто (впрочем, ближе к финалу все радикально изменится). Контраст ― ключевое слово для новой работы Астера, и оно работает на многих уровнях. Хоррор должен быть наполнен сумраком и пугающими тенями? Вовсе необязательно.

«Солнцестояние»

Трудно удержаться от сравнения «Солнцестояния» и «Реинкарнации», вышедших на экраны кинотеатров с разницей всего лишь в год. Однако выявить, какой фильм Ари Астера получился лучше, будет достаточно проблематичной задачей. В своем дебюте он сгущал краски, нагнетал атмосферу, нагонял оккультного флера, который в итоге приводил к абсолютно неожиданной концовке.

Если в «Реинкарнации» напряжение возрастало в геометрической прогрессии с каждой новой минутой фильма, в которой ничего не происходило, то «Солнцестояние» напротив кажется предсказуемым и ровным ― зритель подсознательно догадывается, чем и как закончится языческий фестиваль в шведской глубинке. Зато новый фильм Астера обладает рядом других неоспоримых достоинств.

Флоренс Пью, молодая актриса, совершает здесь невероятное усилие, тщательно демонстрируя надломленность и болезненную зависимость Дени от своего партнера. Астер умеет работать с актрисами (помните выразительные гримасы Тони Коллетт из «Реинкарнации»?), так что это должно стать ключевой фишкой и его дальнейших работ.

А еще «Солнцестояние» явно уделывает прошлый фильм по части самобытного сеттинга. «Реинкарнация» пугала в декорациях типичного американского хоррора ― отдаленный домик в лесу, а внутри и рядом творится какая-то чертовщина. Новый фильм конструирует свой мир из набора языческих ритуалов, каждый их которых прекрасно снят и удивительно оформлен.

Ари Астер не совершил революции в жанре, зато возродил интерес к фолк-хоррору. По признанию Джордана Пила, режиссера «Прочь» и «Мы», он смог переплюнуть даже классику направления, «Плетеного человека». Верить ли этому утверждению ― решать вам. Ясно одно ― после «Солнцестояния» вам будет страшно разъезжать по гостеприимным деревням любой страны мира.

Марат Шабаев