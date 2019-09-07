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Synchronic

Грань времени, 2019

2019 / США
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Два врача пытаются остановить наркотическую эпидемию, захватившую город.
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Режиссеры триллера «Паранормальное» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед возвращаются на большой экран с новым хоррором «Грань времени». Режиссерский дуэт известен непредсказуемыми сюжетами и «человечными» персонажами. Каждым своим фильмом они доказывают, что жанр — это только оболочка, и даже ужасы и триллеры могут быть наполненным смыслом. В картине «Грани времени» режиссеры показали, через какие тернии проходит дружба, проверяемая на прочность.

Действие «Грани времени» разворачивается в наши дни в Новом Орлеане. Двое врачей скорой помощи, Деннис и Стив, знакомы со школьной скамьи. Они вместе взрослели, учились и теперь так же вместе спасают жизни десяткам американцев ежедневно.

Работа мечты, которая когда-то завораживала трудностями, превратилась в рутину. Во время очередного вызова герои успевают обсудить семейные трудности, кризис среднего возраста, коллег по «цеху» – и между делом кого-то спасти от передоза или бытовой травмы.

Жизнь друзей меняется как по щелчку пальцев, когда в одну из смен поступает странный вызов. Врачи отправляются на место вызова и застают парня с тяжелыми ранениями. Когда Деннис пытается установить причины травмы, выясняется, что парень не может объяснить их появление. Единственное, что известно героям — в момент ранения пациент был под действием нового наркотика Synchronic.

Вскоре Synchronic захватывает весь город. Вызовов становится все больше, а дополнительно омрачает ситуацию семейная драма. У одного из героев пропадает дочь-подросток, которая в момент исчезновения тоже была под действием загадочного наркотика. Теперь Деннису и Стиву предстоит найти девочку, остановить наркотическую эпидемию и при этом выжить самим, потому что мир вокруг сходит с ума.

Это уже четвертый проект, над которым совместно работают режиссеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Вместе они сняли хорроры «Паранормальное», «З/Л/О: Новый вирус» и «Ломка».

Съемки фильма «Грани времени» проходили в Новом Орлеане, Луизиана. Здесь родился актер Энтони Маки.

В оригинале название фильма звучит как Synchronic — так называется наркотик, от которого страдают жители Нового Орлеана. В переводе с английского слово означает «Синхронный».

Премьера фильма «Грани времени» состоялась в сентябре 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто. Также картина стала участником Лондонского фестиваля и Международного фестиваля в Сиджесе.

Фильм собрал 85% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes и 61 балл из 100 на Metacritic.

Режиссеры не проводили кастинг на роль главных героев. Они подошли к выбору уже с осознанием, какие актеры им нужны. В интервью журналистам Бенсон и Мурхед рассказали, что намеренно пригласили Джейми Дорнана и Энтони Маки за их умение делать персонажей «человечными».

Задолго до того, как благодаря франшизе «Пятьдесят оттенков серого» стать звездой Голливуда, Джейми Дорнан провел детство в маленьком городке Голливуд, расположенном в Северной Ирландии.

Чтобы войти в образ Кристиана Грея для фильма «Пятьдесят оттенков серого», Джейми Дорнан посетил закрытые БДСМ-вечеринки.

Недалекое будущее. Два врача-реаниматолога Стив и Дэннис, сталкиваются со всё большими случаями кошмарных последствий приёма нового наркотика- Синхроника, модного среди молодёжи. Неожиданно пропадает старшая дочь Дэнниса – студентка Брианна. Незадолго до исчезновения она тоже принимала Синхроник. Чтобы выяснить, что же происходит вокруг, и выйти на след Брианны, Стив решается на опасный эксперимент, в результате которого он может погибнуть, исчезнуть или увидеть и испытать нечто такое, что долгое время оставалось вне пределов человеческого понимания.

6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 ноября 2020
Премьера онлайн 23 октября 2020
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Джастин Бенсон
Джастин Бенсон
В ролях
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Энтони Маки
Энтони Маки
Кэтрин Аселтон
Кэтрин Аселтон
Билл Оберст мл.
Билл Оберст мл.
Шэйн Брэйди
Шэйн Брэйди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грань времени 4 постера
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Грань времени смотреть онлайн

Грань времени
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за 1 рубль
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Напарники Стив (Энтони Маки) и Дэннис (Джейми Дорнан) работают медиками и регулярно отправляются на ночные вызовы, сталкиваясь то с ножевыми ранениями, то с передозировкой наркотиками. Коллеги уже привыкли буквально ко всему и по пути на очередной вызов успевают обмениваться новостями и даже шутками. Но несколько случаев оказываются совсем уж загадочными. Похоже, что новый наркотик даёт удивительный и опасный побочный эффект. Стив, который попал в очень сложную ситуацию, решает разобраться в…
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саундтрек фильма Грань времени
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Энтони Маки и Джейми Дорнан против неизведанного в трейлере фильма «Грань времени» Премьера намечена на 23 октября. 
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17 сентября 2020 12:28
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