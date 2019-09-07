Грань времени, 2019

Режиссеры триллера «Паранормальное» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед возвращаются на большой экран с новым хоррором «Грань времени». Режиссерский дуэт известен непредсказуемыми сюжетами и «человечными» персонажами. Каждым своим фильмом они доказывают, что жанр — это только оболочка, и даже ужасы и триллеры могут быть наполненным смыслом. В картине «Грани времени» режиссеры показали, через какие тернии проходит дружба, проверяемая на прочность.
Действие «Грани времени» разворачивается в наши дни в Новом Орлеане. Двое врачей скорой помощи, Деннис и Стив, знакомы со школьной скамьи. Они вместе взрослели, учились и теперь так же вместе спасают жизни десяткам американцев ежедневно.
Работа мечты, которая когда-то завораживала трудностями, превратилась в рутину. Во время очередного вызова герои успевают обсудить семейные трудности, кризис среднего возраста, коллег по «цеху» – и между делом кого-то спасти от передоза или бытовой травмы.
Жизнь друзей меняется как по щелчку пальцев, когда в одну из смен поступает странный вызов. Врачи отправляются на место вызова и застают парня с тяжелыми ранениями. Когда Деннис пытается установить причины травмы, выясняется, что парень не может объяснить их появление. Единственное, что известно героям — в момент ранения пациент был под действием нового наркотика Synchronic.
Вскоре Synchronic захватывает весь город. Вызовов становится все больше, а дополнительно омрачает ситуацию семейная драма. У одного из героев пропадает дочь-подросток, которая в момент исчезновения тоже была под действием загадочного наркотика. Теперь Деннису и Стиву предстоит найти девочку, остановить наркотическую эпидемию и при этом выжить самим, потому что мир вокруг сходит с ума.
Это уже четвертый проект, над которым совместно работают режиссеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Вместе они сняли хорроры «Паранормальное», «З/Л/О: Новый вирус» и «Ломка».
Съемки фильма «Грани времени» проходили в Новом Орлеане, Луизиана. Здесь родился актер Энтони Маки.
В оригинале название фильма звучит как Synchronic — так называется наркотик, от которого страдают жители Нового Орлеана. В переводе с английского слово означает «Синхронный».
Премьера фильма «Грани времени» состоялась в сентябре 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто. Также картина стала участником Лондонского фестиваля и Международного фестиваля в Сиджесе.
Фильм собрал 85% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes и 61 балл из 100 на Metacritic.
Режиссеры не проводили кастинг на роль главных героев. Они подошли к выбору уже с осознанием, какие актеры им нужны. В интервью журналистам Бенсон и Мурхед рассказали, что намеренно пригласили Джейми Дорнана и Энтони Маки за их умение делать персонажей «человечными».
Задолго до того, как благодаря франшизе «Пятьдесят оттенков серого» стать звездой Голливуда, Джейми Дорнан провел детство в маленьком городке Голливуд, расположенном в Северной Ирландии.
Чтобы войти в образ Кристиана Грея для фильма «Пятьдесят оттенков серого», Джейми Дорнан посетил закрытые БДСМ-вечеринки.
Недалекое будущее. Два врача-реаниматолога Стив и Дэннис, сталкиваются со всё большими случаями кошмарных последствий приёма нового наркотика- Синхроника, модного среди молодёжи. Неожиданно пропадает старшая дочь Дэнниса – студентка Брианна. Незадолго до исчезновения она тоже принимала Синхроник. Чтобы выяснить, что же происходит вокруг, и выйти на след Брианны, Стив решается на опасный эксперимент, в результате которого он может погибнуть, исчезнуть или увидеть и испытать нечто такое, что долгое время оставалось вне пределов человеческого понимания.