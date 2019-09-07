Грань времени, 2019

Режиссеры триллера «Паранормальное» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед возвращаются на большой экран с новым хоррором «Грань времени». Режиссерский дуэт известен непредсказуемыми сюжетами и «человечными» персонажами. Каждым своим фильмом они доказывают, что жанр — это только оболочка, и даже ужасы и триллеры могут быть наполненным смыслом. В картине «Грани времени» режиссеры показали, через какие тернии проходит дружба, проверяемая на прочность.

Действие «Грани времени» разворачивается в наши дни в Новом Орлеане. Двое врачей скорой помощи, Деннис и Стив, знакомы со школьной скамьи. Они вместе взрослели, учились и теперь так же вместе спасают жизни десяткам американцев ежедневно.

Работа мечты, которая когда-то завораживала трудностями, превратилась в рутину. Во время очередного вызова герои успевают обсудить семейные трудности, кризис среднего возраста, коллег по «цеху» – и между делом кого-то спасти от передоза или бытовой травмы.

Жизнь друзей меняется как по щелчку пальцев, когда в одну из смен поступает странный вызов. Врачи отправляются на место вызова и застают парня с тяжелыми ранениями. Когда Деннис пытается установить причины травмы, выясняется, что парень не может объяснить их появление. Единственное, что известно героям — в момент ранения пациент был под действием нового наркотика Synchronic.

Вскоре Synchronic захватывает весь город. Вызовов становится все больше, а дополнительно омрачает ситуацию семейная драма. У одного из героев пропадает дочь-подросток, которая в момент исчезновения тоже была под действием загадочного наркотика. Теперь Деннису и Стиву предстоит найти девочку, остановить наркотическую эпидемию и при этом выжить самим, потому что мир вокруг сходит с ума.