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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация

Рейтинг фильмов в жанре анимация

Король Лев
1 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
2 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Зверопой 2
3 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Как приручить дракона 3
4 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.9
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Душа
5 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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101 далматинец
6 101 далматинец
семейный, приключения, анимация 1961, США
8.8
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Лука
7 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Унесенные призраками
8 Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.6
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Тайна Коко
9 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Эверест
10 Эверест
анимация 2019, США
8.6
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Холодное сердце 2
11 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Ее заветное желание
12 Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.6
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Твое имя
13 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Ну, погоди!
14 Ну, погоди!
короткометражный, анимация 1969, СССР
8.5
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ВАЛЛ-И
15 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Холодное сердце
16 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
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Зверополис
17 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Райя и последний дракон
18 Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.5
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Ледниковый период
19 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Красавица и дракон
20 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Рапунцель: Запутанная История
21 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Зов предков
22 Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.5
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Как приручить дракона
23 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Шрэк
24 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Кунг-Фу Панда
25 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
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Рататуй
26 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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Энканто
27 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Три богатыря и шамаханская царица
28 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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Университет монстров
29 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Анастасия
30 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.3
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Камуфляж и шпионаж
31 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Рио
32 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Красавица и чудовище
33 Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.3
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Шрэк 2
34 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
35 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Аладдин
36 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Вайолет Эвергарден. Фильм
37 Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.3
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Ральф
38 Ральф
анимация 2012, США
8.3
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Корпорация Монстров
39 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Дитя погоды
40 Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.3
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
41 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Большой красный пес Клиффорд
42 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
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Вперёд
43 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Волк и теленок
44 Волк и теленок
семейный, анимация, сказка 1984, СССР
8.2
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Алеша Попович и Тугарин Змей
45 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Босс-молокосос 2
46 Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.2
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Проза бродячих псов. Фильм
47 Проза бродячих псов. Фильм
анимация, аниме 2018, Япония
8.2
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Тайна третьей планеты
48 Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.2
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Мадагаскар 2
49 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Моана
50 Моана
анимация 2016, США
8.2
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Ральф против интернета
51 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
52 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
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Вольт
53 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Суперсемейка 2
54 Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.2
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Легенды ночных стражей
55 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Человек-паук: Через вселенные
56 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
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Кунг-Фу Панда 2
57 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
58 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.2
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Мадагаскар 3
59 Мадагаскар 3
анимация, семейный 2012, США
8.2
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Принцесса Мононоке
60 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
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Гадкий я
61 Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.1
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Балерина
62 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
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Мулан
63 Мулан
семейный, анимация 1998, США
8.1
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Фердинанд
64 Фердинанд
анимация 2017, США
8.1
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Шрэк навсегда
65 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Гномео и Джульетта
66 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Укрась прощальное утро цветами обещания
67 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
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Небесный замок Лапута
68 Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме 1986, Япония
8.1
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Гадкий я 3
69 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Динозавр
70 Динозавр
семейный, приключения, анимация 2000, США
8.1
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Семейка Крудс
71 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
72 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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Тайная жизнь домашних животных 2
73 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
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Мегамозг
74 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Кот в сапогах
75 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
76 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Храбрая сердцем
77 Храбрая сердцем
семейный, анимация 2012, США
8.0
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Город героев
78 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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Монстры на каникулах
79 Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
8.0
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Спирит: Душа прерий
80 Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный 2002, США
8.0
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Рождественская история
81 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Гринч
82 Гринч
анимация 2018, США
8.0
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Ранго
83 Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
84 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Как приручить дракона 2
85 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Астерикс и тайное зелье
86 Астерикс и тайное зелье
анимация 2018, Франция
8.0
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Ветер крепчает
87 Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.9
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
88 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Хранители снов
89 Хранители снов
семейный, анимация, приключения 2012, США
7.9
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Смешарики. Начало
90 Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
7.9
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Кролик Питер
91 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
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Финник
92 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Неисправимый Рон
93 Неисправимый Рон
анимация 2021, США
7.9
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Три богатыря и наследница престола
94 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
95 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Angry Birds 2 в кино
96 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
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Тачки 3
97 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Навсикая из долины Ветров
98 Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация 1984, Япония
7.8
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Труп невесты
99 Труп невесты
анимация, сказка 2005, США
7.8
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Заколдованный мальчик
100 Заколдованный мальчик
семейный, анимация 1955, СССР
7.8
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