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1
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
Оцените
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2
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация
2020, Япония
8.9
Оцените
3
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.9
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4
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.9
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5
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.8
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6
101 далматинец
семейный, приключения, анимация
1961, США
8.8
Оцените
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7
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.8
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8
Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
8.6
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9
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.6
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10
Эверест
анимация
2019, США
8.6
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11
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.6
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12
Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама
2020, Япония
8.6
Оцените
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13
Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
8.6
Оцените
14
Ну, погоди!
короткометражный, анимация
1969, СССР
8.5
Оцените
15
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.5
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16
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.5
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17
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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18
Райя и последний дракон
анимация
2021, США
8.5
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19
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.5
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20
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.5
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21
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.5
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22
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.5
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23
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.5
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24
Шрэк
анимация, семейный, комедия
2001, США
8.4
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25
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация
2008, США
8.4
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26
Рататуй
комедия, семейный, анимация
2007, США
8.4
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27
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.4
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28
Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация
2010, Россия
8.3
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29
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.3
Оцените
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30
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения
1997, США
8.3
Оцените
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31
Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный
2019, США
8.3
Оцените
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32
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.3
Оцените
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33
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.3
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34
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.3
Оцените
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35
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.3
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36
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.3
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37
Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези
2020, Япония
8.3
Оцените
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38
Ральф
анимация
2012, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
39
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.3
Оцените
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40
Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
2019, Япония
8.3
Оцените
41
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.2
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43
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.2
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44
Волк и теленок
семейный, анимация, сказка
1984, СССР
8.2
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45
Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
8.2
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46
Босс-молокосос 2
анимация
2021, США
8.2
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47
Проза бродячих псов. Фильм
анимация, аниме
2018, Япония
8.2
Оцените
48
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика
1981, СССР
8.2
Оцените
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49
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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50
Моана
анимация
2016, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
51
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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Смотреть за 1 рубль
52
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.2
Оцените
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53
Вольт
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Суперсемейка 2
анимация, детский
2018, США
8.2
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55
Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения
2010, США / Австралия
8.2
Оцените
56
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.2
Оцените
57
Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация
2011, США
8.2
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58
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация
2006, США
8.2
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59
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
8.2
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60
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
8.2
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61
Гадкий я
семейный, анимация
2010, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
62
Балерина
анимация, семейный
2017, Франция / Канада
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
63
Мулан
семейный, анимация
1998, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
64
Фердинанд
анимация
2017, США
8.1
Оцените
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65
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.1
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66
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.1
Оцените
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67
Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
8.1
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68
Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
8.1
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69
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация
2017, США
8.1
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70
Динозавр
семейный, приключения, анимация
2000, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
71
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
72
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.1
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73
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия
2019, США
8.1
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74
Мегамозг
комедия, семейный, анимация
2010, США
8.1
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75
Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
8.1
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76
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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77
Храбрая сердцем
семейный, анимация
2012, США
8.0
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78
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
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79
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный
2012, США
8.0
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80
Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный
2002, США
8.0
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81
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
8.0
Оцените
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82
Гринч
анимация
2018, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
83
Ранго
семейный, приключения, анимация
2011, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
84
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
8.0
Оцените
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85
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
8.0
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Смотреть за 1 рубль
86
Астерикс и тайное зелье
анимация
2018, Франция
8.0
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Смотреть за 1 рубль
87
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.9
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88
Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный
2010, Россия
7.9
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89
Хранители снов
семейный, анимация, приключения
2012, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
90
Смешарики. Начало
анимация, детский
2011, Россия
7.9
Оцените
91
Кролик Питер
анимация, семейный, детский
2018, США
7.9
Оцените
92
Финник
анимация, приключения, комедия
2022, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
93
Неисправимый Рон
анимация
2021, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
94
Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
95
Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
96
Angry Birds 2 в кино
анимация, детский
2019, США
7.8
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97
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.8
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98
Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация
1984, Япония
7.8
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99
Труп невесты
анимация, сказка
2005, США
7.8
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100
Заколдованный мальчик
семейный, анимация
1955, СССР
7.8
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