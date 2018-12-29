«Снежная королева: Зазеркалье»: Рецензия Киноафиши

Король ищет таланты

В волшебной стране волшебство больше не в моде. Всем наплевать на шапки-невидимки ручной работы и на омолаживающие зеркала. Поэтому дела у родителей Герды, торгующих первосортной магией, идут на редкость паршиво. Впрочем, у девочки есть свой повод для грусти: в семье профессиональных чародеев только у нее отсутствуют магические таланты. Когда брат и родители отправляются в королевский дворец пробоваться на должность придворного мага, Герда остается сторожить лавку. Вскоре до нее доносятся тревожные слухи о загадочных исчезновениях всех откликнувшихся на вакансию. Девочке придется снова брать дело в свои совершенно немагические руки.

«Снежная королева» от воронежской студии Wizart Animation давно стала поставщиком радостных новостей для нашего Министерства Культуры. В то время, когда за рубежом дела у произведений отечественного кинопрома идут неважно, «Королева» и ее продолжения умудряются год за годом собирать все больше и больше (только третий фильм франшизы собрал в Китае 11,5 млн долларов). Тем не менее, в родных пенатах «Снежная королева» находится на правах бедной родственницы, в отличие от богатырской саги студии «Мельница». Встречая в прокате под Новый год коня Юлия и тролля Орма, зритель выбирает первого.

Что же не так? «Снежная королева» – отличный проект в техническом плане, но не в содержательном. И «Зазеркалье», четвертый фильм франшизы, сделал эту проблему очевидной как никогда. Его сюжет мечется из стороны в сторону и петляет, как затравленный заяц. Желая впрыснуть в действие адреналина, авторы обрушивают на зрителя погони и драки с мощью горной лавины. При этом франшизе отчаянно не хватает индивидуальности. Она хочет понравиться всем, поэтому упрямо цепляется за пресловутую «золотую середину». В итоге герои милы, но не настолько, чтобы зрители падали в обморок от умиления. Шутки забавны, но не до той степени, чтобы зал хохотал. Опасность существует, но никому не страшно.

Зато в «Зазеркалье» есть свои «Трансформеры», свой «Железный человек», да и история с охотой на волшебников не нова. Когда же один из персонажей превращается в очаровательного красного дракончика, становится ясно, в какой стране «Снежная королева» собрала три четверти своей международной кассы. И на какую страну продюсеры рассчитывают теперь.

Вера Алёнушкина