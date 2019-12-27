«Союз спасения»: Рецензия Киноафиши

Прошло 194 года со дня восстания на Сенатской площади. О тех событиях сейчас вспоминают редко. Деятельность декабристов почти не попадает в поле современных дискуссий, которые сосредоточены на богатом и спорном наследии XX века. Сегодня место революционеров-интеллектуалов скорее в школьных учебниках и университетских лекциях. Напомнить о далеком декабре 1825 года захотел известный продюсерский дуэт Константина Эрнста и Анатолия Максимова, уже воплощавший на большом экране масштабные исторические сюжеты. Вместе они работали над «Викингом» и «Адмиралом». Их новый совместный проект «Союз Спасения» — иллюстрация одного из ключевых моментов в истории России, определивших ее дальнейшее развитие на многие годы вперед. Отечественная война 1812 года подошла к концу. Русскую армию охватила эйфория победы и витавшего по Европе духа свободы. Молодые офицеры вернутся на родину с идеями нового государственного устройства, способного сделать из нее не только сильнейшую военную державу. В их мыслях Россия может стать примером для всего мира, закладывая в новый фундамент самые передовые идеи и воззрения. Но все это лишь разговоры и мечты. Вернувшись в Петербург, им придется столкнуться с суровой реальностью: Александр I не готов осыпать страну реформами и даровать жителям свободу. Офицеры не хотят мириться с подобным и организуют тайное общество «Союз Спасения», в котором будут размышлять о будущей Конституции, формах правления и организации неизбежной революции. Молодость и наивность столкнутся с крепнущей рукой монархии, не желающей отпускать власть. «Союз Спасения» — масштабная история, пытающаяся показать все и сразу. У картины нет явного главного героя. Нам позволят подсмотреть за ключевыми участниками тех событий, показывая работу тайного общества, почти сразу вынужденного расколоться, и планы Александра I, самолично определяющего будущего наследника престола. События развиваются с невероятной скоростью, успевая оставить только ключевые детали предстоящего конфликта. В жертву принесли разъяснение идей, ограничившись лишь мотивами противостоящих сторон. Все герои любят Россию, просто по-своему. Здесь нет плохих или хороших, у декабристов и власти одна цель, но разное видение светлого будущего страны. В конце, несмотря на симпатии создателей, обеим сторонам удастся сохранить честь, благородство и достоинство.

«Союз Спасения»

В первой половине нас знакомят со множеством действующих лиц, появление которых сопровождается титром с именем и должностью. Запомнить всех — сложная задача. Актерам хватает времени на создание только общего портрета, сохраняющего узнаваемые черты прототипов, но образы лишены глубины. На экране говорят исключительно красивым литературным языком, переполненным крылатыми и назидательными фразами. Многие из них можно смело разместить на агитационном плакате. Это придает происходящему легкую театральность, к местной речи и образам еще нужно привыкнуть. Помогает истории ожить отличный актерский состав, перемешавший молодых и давно заслуженных звезд. На экране можно будет увидеть Максима Матвеева, Павла Прилучного, Ивана Янковского, Александра Домогарова, Алексея Гуськова, Ингеборгу Дапкунайте и многих других. Разобравшись с главными действующими лицами, «Союз Спасения» стремительно переходит ко второй части. Диалоги остаются на втором плане, а перед нами предстает самое интересное — события на Сенатской площади. Создатели не поскупились на массовку, воплотив на экране запоминающееся столкновение. Пространство заполняется паром тысяч солдат и дымом радостных выстрелом, а выкрики обеих сторон не дают забыть о масштабе событий декабря 1825 года. Несмотря на известный финал, происходящее не лишено драматизма. Школьный параграф не способен передать ужас этой кровавой расправы, задевшей и обычных прохожих, не успевших покинуть площадь. Все будет усыпано трупами и оторванными конечностями, а лица людей навсегда сохранят отпечаток страха. «Союз Спасения» четко понимает своего зрителя и его вкусы. Одним понравится тщательно воссозданная эпоха, другие увидят параллели с сегодняшним днем и исторические ляпы. Главное помнить, что это просто очередной эпизод истории, который упаковали в яркую обертку. Проиграл ли от этого зритель? Вряд ли. «Союз Спасения» в первую очередь художественный фильм, передающий универсальный ужас. Могло ли быть по-другому? Стоит ли считать декабристов героями? Было ли будущее у их России? Мы никогда не узнаем. История не терпит сослагательного наклонения, да и победителей не судят.

Константин Киценюк